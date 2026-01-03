Российской экономике удались десять рекордных достижений

Tекст: Ольга Самофалова

Главный успех 2025 года принадлежит российской валюте. Рубль укрепился на целых 27%. Курс доллара рухнул фактически на четверть. Если на пике в январе доллар стоил 103,5 рубля, то на декабрьском дне – 76 рублей. Рубль показал лучшую динамику среди валют крупных экономик не только в этом году. Это сильнейшая динамика в целом за всю новейшую историю финансового рынка. По евро схожая ситуация – он упал на 24%, если сравнивать пик курса и дно. Юань потерял под 20%.

Таковы неожиданные последствия дедолларизации реальной экономики России. Неожиданные, потому что в начале 2025 года все ставили на доллар по 100. Такой крепости никто не закладывал.

Среди причин укрепления рубля – жесткая политика Банка России. Второе – изменение структуры платежей в экспортно-импортных операциях необычно: доля рубля в структуре экспорта выросла за год с 44% до 60%. Третье – сохранившийся профицит внешней торговли из-за более низкого объема импорта, рост которого ограничен санкциями и политикой импортозамещения. Четвертое – это ограничения на отток капитала и сокращение внешнего долга корпораций, на покрытие которого требуется меньше валюты.

На втором месте – результаты борьбы с инфляцией. Еще в начале года политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее уровень до рекордного в современной России 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал ее эффективность. Инфляция по итогам года ожидается даже ниже 6%, а именно – 5,7-5,8%.

Добиться этого было непросто, ведь начинали с инфляции в 9,5% по итогам 2024 года и в 10,3% в марте 2025-го. По мере роста ключевой ставки Центробанком замедлилась и инфляция. Более того, доведя ставку до рекордных 21%, регулятор во второй половине года начал ее снижать. И в новый год мы входим с ключевой ставкой уже 16%.

«Меры ЦБ, изначально казавшиеся избыточно жесткими, сейчас выглядят адекватно той сложившейся ситуации. При снижении инфляции ниже 6% ЦБ избежал жесткой посадки экономики, при этом уровень процентных ставок остается довольно высоким», – говорит руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Третий успех – это рост экономики. Несмотря на новую порцию санкций и жесткую политику ЦБ, российская экономика все равно показывает рост. Более того, она растет в три раза быстрее европейской, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Так, за три года ВВП России увеличился на 9,7%, тогда как еврозоны – лишь на 3,1%.

В этом году рост ВВП России замедлился до 1%, однако это замедление Владимир Путин назвал сознательным шагом ради сохранения качества экономики. Речь идет о том, что макроэкономическая устойчивость при прочих равных была поставлена в приоритет. Лучше уж охлаждение экономики произойдет под контролем Банка России, чем по причине потери управления и финансовой нестабильности из-за разгона инфляции. Последний сценарий в любом случае привел бы к замедлению ВВП, причем более серьезному и неконтролируемому.

Четвертый успех – рекордный рост доходов не от нефти и газа. Долгие десятилетия на Западе называли Россию не иначе как бензоколонкой – имея в виду то, что она сидит на нефтегазовой игле. Однако в 2025 году снижение доходов от экспорта нефти и газа (из-за падения цен) было компенсировано ростом доходов от ненефтегазового сектора. Теперь лишь 30% российского бюджета формируется доходами от продажи энергоносителей. Российская экономика перестала быть сырьевой.

По данным ФНС, за десять месяцев года нефтегазовые доходы сократились на 2 трлн рублей, тогда как ненефтегазовые – выросли на 3 триллиона. Теперь нефтяные доходы впервые заняли только 30% федерального бюджета. Получается, что доходы не от нефти и газа вытянули бюджет, так как покрыли недополученные доходы от нефти и газа. В ноябре и декабре ситуация на рынке нефти усложнилась: цены на нашу нефть Urals упали до 40 долларов за баррель, а дисконт к Brent – до 22-27 долларов за баррель.

Поддержка со стороны ненефтяного сектора очень ценна и пришла вовремя.

Ненефтегазовые доходы в бюджетную систему выросли на 15,1%, особенно от обрабатывающей промышленности, финансового сектора, строительства, торговли и IT-сектора. Эта тенденция, как ожидается, продолжится не только в следующем году, но и на десятилетия вперед. Согласно прогнозу Минфина до 2042 года, в базовом сценарии доходы российского бюджета будут расти, но не за счет нефтегазовых, а за счет именно ненефтегазовых доходов.

Пятый успех – рост российских резервов. Золотая стратегия России показала колоссальную выгоду. В 2025 году инвесторы всех типов скупали слитки, опасаясь экономических проблем и роста долга США. Цены на золото выросли на 71%, достигнув 4500 долларов за унцию. И Россия выиграла на этом первая, так как она начала продавать доллары из резервов и скупать золото еще с 2014 года, когда унция стоила 1100-1500 долларов.

В итоге золотой запас России за год вырос на 112 млрд долларов, по данным ЦБ на начало декабря. Так, на начало декабря прошлого года Банк России держал в хранилищах золотых слитков на 198,1 млрд долларов, а через год – уже на 310,7 млрд. При этом в последние три года физический объем золота в хранилищах ЦБ существенно не менялся и оставался на уровне около 75 млн унций. Поэтому весь этот прирост богатства обеспечен именно ростом цен на драгоценный металл. Теперь уже многие страны следуют в этой стратегии за Россией.

Шестой успех – зерновой. Сельское хозяйство, поднявшись на высокий уровень, продолжает сохранять лидерские позиции. Зерно – главный кормилец России. «В этом году российские аграрии вновь дали нам повод для гордости. Даже несмотря на все погодные катаклизмы, с которыми столкнулись. В ряде регионов были возвратные заморозки, засуха, сильные дожди и ранний снег. Тем не менее урожай зерна этого года должен составить в чистом весе 137 млн тонн, и он один из самых значительных в новейшей истории. Не случись такая сложная погода, сбор был бы еще на несколько миллионов тонн больше», – сказал в конце декабря вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Особенность 2025 года заключается в том, что урожай вытягивали не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Так, на юге страны отмечался недобор по объемам пшеницы в несколько миллионов тонн, при этом в Центральной России и Сибири было перевыполнение плана сбора урожая на десятки миллионов тонн».

Благодаря хорошему урожаю Россия без особых проблем экспортирует в 2025/26 сельхозгоду 53-55 млн тонн зерна, из которых 43 млн тонн – пшеницы. Впервые Россия стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы по итогам 2016 года с результатом в 25,3 млн тонн. Тогда Россия потеснила прежнего многолетнего лидера – США, и с тех пор не отдавала пальму первенства, ни разу не опустившись в экспорте ниже 30 млн тонн. Ожидаются рекорды также по сборам зернобобовых культур, плодов и ягод, рапса и сои, отметил Патрушев.

Седьмой успех – Россия впервые стала номером один по экспорту подсолнечного масла. По итогам сезона 2024/25 Россия впервые обошла исторического мирового лидера по экспорту подсолнечного масла – Украину. Мы продали за рубеж 5,2 млн тонн продукта, что стало новым рекордом. Это на полмиллиона тонн больше, чем у конкурента. Украина теперь занимает второе место с показателем 4,7 млн тонн. На третьей позиции – Аргентина, отправившая на экспорт 1,3 млн тонн (данные Федерального центра «Агроэкспорт»).

Россия в последние годы целенаправленно наращивала экспорт подсолнечного масла и выходила на новые рынки. Среди новых покупателей, например, Индия, давний партнер по нефтяной торговле. Причем растет экспорт всех видов растительных масел из России.

Почему? Дело в том, что заниматься растительным маслом стало даже выгодней, чем зерном. Потому что мировые цены на растительные масла растут опережающими темпами относительно цен на зерно. Кроме того, вывоз масла регулируется не так жестко, как зерна. Раз рентабельность масличных культур выше, то под них стали отводить больше земель.

Восьмой успех – историческая трансформация в мясной отрасли. По итогам 2025 года экспорт мясной продукции может впервые достичь отметки в 1 млн тонн, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков. В этот объем входит мясо и продукты его переработки, а также живые животные.

Это историческое событие для мясной отрасли страны. Россия из крупного импортера мяса превратилась в уверенного экспортера.

Все это произошло благодаря многолетней трансформации отрасли, вложению огромных инвестиций и выходу на самообеспечение. Только в 2025 году Россельхознадзор добился доступа для 35 видов российской продукции в 11 новых стран. Сегодня продукция российского животноводства отправляется более чем в 100 государств мира, а в реестре экспортеров числится около 7 тыс. отечественных предприятий.

В целом экспорт всей продукции АПК в 2025 году составит 40 млрд долларов и около 80 млн тонн.

Девятый успех – ИТ-отрасль, самая быстрорастущая отрасль в России. Еще в 2024 году доля ИТ-сектора в ВВП России превысила 2,2%, а в 2025 году ее доля ожидается более 2,5%, по прогнозу Минцифры. Учитывая, что ВВП России в 2025 году может составить 221,8 трлн рублей, то вклад ИТ-отрасли в российскую экономику составит более 5,5 трлн рублей. С 2019 году доля ИТ-отрасли удвоилась. К 2030 году вклад ИТ-сектора оценочно должен вырасти до 5% ВВП, то есть снова удвоиться.

К столь бурному развитию ИТ-отрасль в России подтолкнули в том числе западные ограничения. Отрасль получила более масштабную поддержку как от государства, так и от частных инвесторов. Главная цель – укрепить цифровой суверенитет России.

Россия выделяется как лидер в двух направлениях. Во-первых, в использовании ИТ-технологий в цифровизации государственных услуг и финансового сектора. Во-вторых, в исследовании и разработке передовых ИТ-решений следующего поколения.

Десятый успех – Россия впервые нашла покупателя на свой подсанкционный СПГ. За последние полгода 2025 года Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину. В этом году два российских СПГ-проекта, попавших под санкции, начали продавать свой газ в Китай. Первым стал «Арктик СПГ – 2», который даже не успели запустить в нормальном режиме, потому что США ввели санкции к моменту запуска завода. Вторым стал завод «Портовая СПГ». Остается еще третий СПГ-проект – «Криогаз Высоцк», который, скорее всего, последует путем первых двух. Этим заводам США запретили поставки газа в январе 2025 года. Однако летом Китай выделил для российского подсанкционного СПГ отдельный терминал, как это практикуется и с подсанкционной нефтью, и туда пошли первые партии нашего газа.

Эксперты считают, что все это скорее стало результатом политических договоренностей на высшем уровне, нежели коммерческим успехом самих поставщиков. И эта стратегия более чем оправдана. Китай получает более дешевый СПГ и продолжает демонстрировать США свою независимость. Когда цены на СПГ были в районе 400 долларов за тысячу кубометров, скидка на наш СПГ могла доходить до 40%. То есть Китай мог покупать первые партии российского подсанкционного СПГ всего за 240 долларов.

С другой стороны, российские заводы не простаивают, а снова торгуют и явно не себе в убыток. Тем более что ждать снятия санкций с российских СПГ-проектов вряд ли стоит. Российский СПГ является прямым конкурентом американского газа, и дальше предложение СПГ на мировом рынке будет только расти – а значит, и соперничество тоже.