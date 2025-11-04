  • Новость часаРоссия и Китай объявили о развитии туристического направления и Арктики
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Политолог прокомментировал отказ главы минобороны Бельгии от угроз «стереть Москву»
    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме
    Эксперт разъяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    В Раде назвали «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    Песков сообщил о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным
    Эксперт объяснил испытания США межконтинентальной ракеты
    В Сети появилось видео последствий удара «Искандера» по парадному построению ВСУ
    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    7 комментариев
    4 ноября 2025, 10:00 • Экономика

    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия

    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия впервые обошла исторического мирового лидера по экспорту подсолнечного масла – Украину. Зарубежные поставки Российской Федерации оказались на полмиллиона тонн больше, чем у конкурента. Среди новых покупателей российского продукта – Индия, давний партнер по нефтяной торговле. За счет чего России удалось занять первое место?

    По итогам сезона 2024/25 Россия поставила на внешние рынки почти 5,2 млн тонн продукта, что является новым рекордом. Украина теперь занимает второе место с показателем 4,7 млн тонн. На третьей позиции – Аргентина, отправившая на экспорт 1,3 млн тонн, – сообщил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.

    По его словам, в последние годы Россия целенаправленно наращивает экспорт масложировой продукции, выделяя подсолнечное масло в качестве ключевого направления. Российские компании активно выходят на новые рынки сбыта в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Так, в этом сезоне крупнейшим покупателем российской продукции стала Индия, куда было поставлено 1,55 млн тонн подсолнечного масла.

    Российский рынок растительных масел демонстрирует рост уже более десяти лет. Основным драйвером такой динамики являются экспортные поставки, отмечает эксперт Фонда экономической политики Денис Терновский. По его данным, внутреннее потребление за последние 14 сезонов также увеличилось – почти на 40%, однако чистый экспорт возрос в разы сильнее – в 3,5 раза. Подобная тенденция характерна для всех видов растительных масел.

    «Объемы чистого экспорта в текущем сезоне превышают объемы внутренних продаж соевого масла в 1,4 раза, подсолнечного – в 1,9 раза, рапсового – в 7,2 раза. В целом в последние годы стабильно экспортируется две трети произведенных в стране растительных масел», – отмечает Терновский.

    Рост экспорта был бы невозможен без увеличения собственного урожая масличных культур, которые в основном перерабатываются внутри страны. «Опережающий рост мировых цен на растительные масла относительно цен на зерно, а также более мягкие условия регулирования их вывоза по сравнению с зерном привели к росту рентабельности производства масличных культур и, как следствие, – к перераспределению посевных площадей», – поясняет Терновский. Поскольку масличные культуры реализовывать выгоднее, под них стали отводить больше земель.

    Опередить в этом сезоне Украину, которая исторически лидировала в данном направлении, помогли как собственные достижения России в отрасли, так и проблемы украинской стороны. Об этом заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

    «С российской стороны сработала политика углубления переработки и стимулирования экспорта масла, что подтверждается ростом экспортных показателей и расширением географии сбыта. С украинской – сказалось сокращение доступного ресурса, поскольку значительные площади для выращивания подсолнечника в настоящее время непригодны для сельскохозяйственных работ из-за ведения боевых действий. Свою роль сыграли логистические ограничения на фоне военного конфликта и перераспределение экспортных потоков в ЕС», – отметил Чернов.

    Урожай масличных культур в России в 2025 году также ожидается рекордным. Согласно прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), валовой сбор может приблизиться к отметке в 34 млн тонн. Основную часть составит подсолнечник – 18-18,5 млн тонн (на 2 млн больше, чем в прошлом году) с дополнительными 1,3-1,4 млн тонн в новых регионах. Далее следуют соя (7,8-8,1 млн тонн), рапс (4,9-5,2 млн тонн плюс 100-120 тыс. тонн в новых регионах) и льняное семя (1,3 млн тонн).

    «Основной драйвер – резкое расширение посевов масличных. Подсолнечник прибавил свыше 11 млн га, а в целом посевные площади под эти культуры выросли почти на 12% – до более чем 21 млн га. География посевов расширена на Дальний Восток и в нечерноземье центральной части России», – заявил Чернов.

    Это стало следствием регуляторных мер. Заградительная пошлина на вывоз из России семян подсолнечника и плавающие экспортные пошлины на масло и шрот удерживают сырье внутри страны и стимулируют переработку, отмечает эксперт. Причем если раньше этот механизм ежегодно приходилось продлевать, то теперь он продлен до 31 августа 2028 года. Это способствует росту экспорта подсолнечного масла.

    Второй фактор рекордных урожаев – лучшая обеспеченность семенами и технологиями. «Рост доли гибридных семян повышает устойчивость к погодным рискам и выравнивает урожайность. [Важную роль играет] доступность минеральных удобрений, производство которых в России держится на рекордных уровнях», – говорит Чернов.

    Потенциал для дальнейшего наращивания экспорта подсолнечного масла из России сохраняется, и, судя по всему, страна продолжит движение в этом направлении. «Привлечение такого покупателя, как Индия, – это уже серьезное достижение. Для его укрепления необходимы стабильность экспортных каналов, предсказуемость правил игры со стороны государства и поддержка агротехнического и семенного фонда для роста урожайности», – заключает эксперт.

    Главное
    Французская пресса нашла место возможного конфликта России и НАТО в Европе
    Офицера спецназа «Дозор» ликвидировали при отступлении ВСУ
    В Британии испугались слов Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    Силовики сообщили о методичке ВСУ по уничтожению пленных
    В Тегеране в годовщину захвата посольства США повесили баннер с Зеленским
    Суд оценил действия Долиной при продаже квартиры

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Перейти в раздел

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Перейти в раздел

    Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов

    Чиновники остались без зарплат, дети без садов, а бедные буквально без продовольствия. Все это – то, что прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах в результате того, что политики в Конгрессе не могут договориться об утверждении бюджета на следующий год. Кого винят в происходящем американские избиратели и как долго это продлится? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

      Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайра, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    • История советской роскоши. Почему в СССР скупали ковры и хрусталь

      Роскошь по-советски. Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства? Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская революция произошла не только в политике, в армии, в государственном устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем непосредственно политические изменения в стране.

    • Трамп довел американцев до голода

      Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации