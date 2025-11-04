Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия

Tекст: Ольга Самофалова

По итогам сезона 2024/25 Россия поставила на внешние рынки почти 5,2 млн тонн продукта, что является новым рекордом. Украина теперь занимает второе место с показателем 4,7 млн тонн. На третьей позиции – Аргентина, отправившая на экспорт 1,3 млн тонн, – сообщил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.

По его словам, в последние годы Россия целенаправленно наращивает экспорт масложировой продукции, выделяя подсолнечное масло в качестве ключевого направления. Российские компании активно выходят на новые рынки сбыта в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Так, в этом сезоне крупнейшим покупателем российской продукции стала Индия, куда было поставлено 1,55 млн тонн подсолнечного масла.

Российский рынок растительных масел демонстрирует рост уже более десяти лет. Основным драйвером такой динамики являются экспортные поставки, отмечает эксперт Фонда экономической политики Денис Терновский. По его данным, внутреннее потребление за последние 14 сезонов также увеличилось – почти на 40%, однако чистый экспорт возрос в разы сильнее – в 3,5 раза. Подобная тенденция характерна для всех видов растительных масел.

«Объемы чистого экспорта в текущем сезоне превышают объемы внутренних продаж соевого масла в 1,4 раза, подсолнечного – в 1,9 раза, рапсового – в 7,2 раза. В целом в последние годы стабильно экспортируется две трети произведенных в стране растительных масел», – отмечает Терновский.

Рост экспорта был бы невозможен без увеличения собственного урожая масличных культур, которые в основном перерабатываются внутри страны. «Опережающий рост мировых цен на растительные масла относительно цен на зерно, а также более мягкие условия регулирования их вывоза по сравнению с зерном привели к росту рентабельности производства масличных культур и, как следствие, – к перераспределению посевных площадей», – поясняет Терновский. Поскольку масличные культуры реализовывать выгоднее, под них стали отводить больше земель.

Опередить в этом сезоне Украину, которая исторически лидировала в данном направлении, помогли как собственные достижения России в отрасли, так и проблемы украинской стороны. Об этом заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«С российской стороны сработала политика углубления переработки и стимулирования экспорта масла, что подтверждается ростом экспортных показателей и расширением географии сбыта. С украинской – сказалось сокращение доступного ресурса, поскольку значительные площади для выращивания подсолнечника в настоящее время непригодны для сельскохозяйственных работ из-за ведения боевых действий. Свою роль сыграли логистические ограничения на фоне военного конфликта и перераспределение экспортных потоков в ЕС», – отметил Чернов.

Урожай масличных культур в России в 2025 году также ожидается рекордным. Согласно прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), валовой сбор может приблизиться к отметке в 34 млн тонн. Основную часть составит подсолнечник – 18-18,5 млн тонн (на 2 млн больше, чем в прошлом году) с дополнительными 1,3-1,4 млн тонн в новых регионах. Далее следуют соя (7,8-8,1 млн тонн), рапс (4,9-5,2 млн тонн плюс 100-120 тыс. тонн в новых регионах) и льняное семя (1,3 млн тонн).

«Основной драйвер – резкое расширение посевов масличных. Подсолнечник прибавил свыше 11 млн га, а в целом посевные площади под эти культуры выросли почти на 12% – до более чем 21 млн га. География посевов расширена на Дальний Восток и в нечерноземье центральной части России», – заявил Чернов.

Это стало следствием регуляторных мер. Заградительная пошлина на вывоз из России семян подсолнечника и плавающие экспортные пошлины на масло и шрот удерживают сырье внутри страны и стимулируют переработку, отмечает эксперт. Причем если раньше этот механизм ежегодно приходилось продлевать, то теперь он продлен до 31 августа 2028 года. Это способствует росту экспорта подсолнечного масла.

Второй фактор рекордных урожаев – лучшая обеспеченность семенами и технологиями. «Рост доли гибридных семян повышает устойчивость к погодным рискам и выравнивает урожайность. [Важную роль играет] доступность минеральных удобрений, производство которых в России держится на рекордных уровнях», – говорит Чернов.

Потенциал для дальнейшего наращивания экспорта подсолнечного масла из России сохраняется, и, судя по всему, страна продолжит движение в этом направлении. «Привлечение такого покупателя, как Индия, – это уже серьезное достижение. Для его укрепления необходимы стабильность экспортных каналов, предсказуемость правил игры со стороны государства и поддержка агротехнического и семенного фонда для роста урожайности», – заключает эксперт.