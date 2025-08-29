Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

Tекст: Ольга Самофалова

Урожай зерновых в этом году ожидается высоким, особенно на фоне прошлогоднего падения из-за засухи. В ЦЦИ ждут валовый сбор в 132,4 млн тонн. В Минсельхозе планируют собрать 135 млн тонн зерна. ИКАР повысил прогноз до 132,8 млн тонн, а по пшенице – на 0,5%, до 86 млн тонн. Самый скромный прогноз дает агентство «Совэкон», где ждут общий урожай зерновых в 130,5 млн тонн, а пшеницы – 85,4 млн тонн.

Темпы уборки и урожайность действительно опережают прошлогодний уровень. Так, к 22 августа 2025 года в России собрали более 85 млн тонн зерна, в том числе более 64 млн тонн пшеницы.

Экспортный потенциал по зерну оценивается в 55 млн тонн, из которых 43 млн тонн экспорта придется на пшеницу. Речь про текущий сельхозгод, который начинается в июле 2025-го и заканчивается в июне 2026 года.

Мировым конкурентам далеко до России. Впервые Россия стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы по итогам 2016 года с результатом в 25,3 млн тонн. Тогда Россия потеснила прежнего многолетнего лидера – США. С тех пор Россия не отдавала пальму первенства, ни разу не опустившись в экспорте ниже 30 млн тонн.

«С высокой долей вероятности по итогам сбора урожая 2025 года Россия укрепит статус крупного производителя и поставщика зерна. Урожайность растет, экспорт расширяется, что поддерживает экономику и продовольственную безопасность»,

– говорит Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова.

Однако ситуация в 2025 году сложилась интересная. В прошлом году был провальный год с точки зрения урожайности из-за аномальной и масштабной засухи. В этом году южные регионы России снова столкнулись с этой проблемой.

«Однако на этот раз засуха носила более локальный характер, чем в 2024 году. Наиболее пострадавшие в этом году регионы от недостатка влаги на полях: Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края. Предварительные оценки говорят об общем снижении урожайности в этих регионах на 15-30% по сравнению со средними многолетними значениями, а на самых проблемных территориях – до 40-50%», – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

России удается в этом году собирать больше благодаря восстановлению средней урожайности и рекордным показателям сбора в центральных и поволжских регионах, а также в Сибири и на Урале. «Во-первых, зима 2024-2025 годов в ключевых регионах сбора оказалась снежной, что позволило полностью восстановить влажность почвы к началу сезона, поэтому растения развивались в хороших условиях», – поясняет Потавин.

Во-вторых, были благоприятные погодные условия в течение почти всего сезона роста растений: весна и лето 2025 года были в целом умеренными по температуре, со своевременными и дозированными осадками в центральных, приволжских и сибирских регионах, что хорошо подходит для созревания урожая, добавляет эксперт.

В-третьих, российские аграрии учли плохие погодные условия в прошлом году и перешли к использованию технологий, которые бы позволяли максимально сохранить влагу. К тому же в этом году аграрии несколько расширили посевные площади и севооборот, пустив под пашню часть площадей, не использовавшихся в прошлом году из-за засухи, говорит Потавин.

В итоге засуха в одном регионе компенсируется хорошим урожаем в другом.

«Для сравнения: недобор по объемам зерна (пшеница) на юге страны эксперты оценивают в несколько миллионов тонн. Но при этом перевыполнение плана сбора урожая в Центральной России и Сибири исчисляется десятками миллионов тонн»,

– говорит аналитик из «Финама».

Впрочем, исторического рекорда в этом году не будет. «Урожай этого года отнюдь не пиковый, а по пшенице и прочим зерновым ниже среднего за последние пять лет. Провал урожайности на Юге значителен. Хорошие значения урожайности в других регионах компенсируют провал на Юге, но не позволяют назвать урожай текущего года выдающимся», – говорит Денис Терновский, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии.

Исторический рекорд по урожайности зерновых был поставлен в современной России в 2022 году. Тогда было собрано 157,6 млн тонн зерна. Был побит прежний рекорд 2017 года, когда было собрано 135,5 млн тонн зерна, в том числе 86 млн тонн пшеницы. Однако по сравнению с прошлым провальным годом, когда урожай составил 125 млн тонн, упав почти на 14% к 2023 году, показатели 2025-го не могут не радовать. По прогнозам урожай этого года составит от 130 до 133 млн тонн.

«Лидерству России на мировой арене это не угрожает. Несмотря на ожидаемый рост экспорта из стран ЕС, Россия уверенно сохраняет первое место по вывозу пшеницы», – говорит Терновский.

Экспортный потенциал по российскому зерну в текущем сезоне составляет порядка 53–55 млн тонн, в том числе 43–44 млн тонн пшеницы, ожидает Минсельхоз России.

Однако на рост экспорта могут повлиять упавшие цены на мировых рынках, а также логистические проволочки на юге страны, плюс возможные санкционные ограничения.

«Цены на пшеницу достаточно низкие после пиков 2020-2022 годов, как и на другие сырьевые товары. Для производителей и экспортеров ситуация осложняется еще и высоким курсом рубля»,

– говорит Терновский.

Поэтому посевные площади под зерновыми сокращаются и переходят под масличные, рентабельность производства которых выше, добавляет эксперт. В итоге именно масличные культуры – рапс, подсолнечник, соя и лен – показывают в 2025 году лучшие результаты в сельском хозяйстве.

«Это происходит благодаря высокому спросу на растительные масла и шрот, увеличению посевных площадей и хорошей рентабельности. Рапс сохраняет лидерство по рентабельности (45–50%), подсолнечник дал рост урожайности, а соя устойчива к засухе и хорошо растет в южных регионах. Лен востребован из-за интереса к здоровому питанию и росту экспорта льняного масла», – говорит Потавин.