    Стало известно о «неожиданном» подарке России Китаю
    Опубликовано видео атаки безэкипажного катера на корабль ВМС Украины
    Умер Родион Щедрин
    При потоплении украинского военного корабля погибли два человека
    Мерц: Встречи Путина и Зеленского, очевидно, не будет
    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине
    Президент Португалии назвал Трампа «российским агентом»
    Bloomberg: Россия, Индия и Китай обсудят новые энергетические сделки
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    3 комментария
    29 августа 2025, 11:10 • Экономика

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом?

    Урожай зерновых в этом году ожидается высоким, особенно на фоне прошлогоднего падения из-за засухи. В ЦЦИ ждут валовый сбор в 132,4 млн тонн. В Минсельхозе планируют собрать 135 млн тонн зерна. ИКАР повысил прогноз до 132,8 млн тонн, а по пшенице – на 0,5%, до 86 млн тонн. Самый скромный прогноз дает агентство «Совэкон», где ждут общий урожай зерновых в 130,5 млн тонн, а пшеницы – 85,4 млн тонн.

    Темпы уборки и урожайность действительно опережают прошлогодний уровень. Так, к 22 августа 2025 года в России собрали более 85 млн тонн зерна, в том числе более 64 млн тонн пшеницы.

    Экспортный потенциал по зерну оценивается в 55 млн тонн, из которых 43 млн тонн экспорта придется на пшеницу. Речь про текущий сельхозгод, который начинается в июле 2025-го и заканчивается в июне 2026 года.

    Мировым конкурентам далеко до России. Впервые Россия стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы по итогам 2016 года с результатом в 25,3 млн тонн. Тогда Россия потеснила прежнего многолетнего лидера – США. С тех пор Россия не отдавала пальму первенства, ни разу не опустившись в экспорте ниже 30 млн тонн.

    «С высокой долей вероятности по итогам сбора урожая 2025 года Россия укрепит статус крупного производителя и поставщика зерна. Урожайность растет, экспорт расширяется, что поддерживает экономику и продовольственную безопасность»,

    – говорит Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова.

    Однако ситуация в 2025 году сложилась интересная. В прошлом году был провальный год с точки зрения урожайности из-за аномальной и масштабной засухи. В этом году южные регионы России снова столкнулись с этой проблемой.

    «Однако на этот раз засуха носила более локальный характер, чем в 2024 году. Наиболее пострадавшие в этом году регионы от недостатка влаги на полях: Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края. Предварительные оценки говорят об общем снижении урожайности в этих регионах на 15-30% по сравнению со средними многолетними значениями, а на самых проблемных территориях – до 40-50%», – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    России удается в этом году собирать больше благодаря восстановлению средней урожайности и рекордным показателям сбора в центральных и поволжских регионах, а также в Сибири и на Урале. «Во-первых, зима 2024-2025 годов в ключевых регионах сбора оказалась снежной, что позволило полностью восстановить влажность почвы к началу сезона, поэтому растения развивались в хороших условиях», – поясняет Потавин.

    Во-вторых, были благоприятные погодные условия в течение почти всего сезона роста растений: весна и лето 2025 года были в целом умеренными по температуре, со своевременными и дозированными осадками в центральных, приволжских и сибирских регионах, что хорошо подходит для созревания урожая, добавляет эксперт.

    В-третьих, российские аграрии учли плохие погодные условия в прошлом году и перешли к использованию технологий, которые бы позволяли максимально сохранить влагу. К тому же в этом году аграрии несколько расширили посевные площади и севооборот, пустив под пашню часть площадей, не использовавшихся в прошлом году из-за засухи, говорит Потавин.

    В итоге засуха в одном регионе компенсируется хорошим урожаем в другом.

    «Для сравнения: недобор по объемам зерна (пшеница) на юге страны эксперты оценивают в несколько миллионов тонн. Но при этом перевыполнение плана сбора урожая в Центральной России и Сибири исчисляется десятками миллионов тонн»,

    – говорит аналитик из «Финама».

    Впрочем, исторического рекорда в этом году не будет. «Урожай этого года отнюдь не пиковый, а по пшенице и прочим зерновым ниже среднего за последние пять лет. Провал урожайности на Юге значителен. Хорошие значения урожайности в других регионах компенсируют провал на Юге, но не позволяют назвать урожай текущего года выдающимся», – говорит Денис Терновский, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии.

    Исторический рекорд по урожайности зерновых был поставлен в современной России в 2022 году. Тогда было собрано 157,6 млн тонн зерна. Был побит прежний рекорд 2017 года, когда было собрано 135,5 млн тонн зерна, в том числе 86 млн тонн пшеницы. Однако по сравнению с прошлым провальным годом, когда урожай составил 125 млн тонн, упав почти на 14% к 2023 году, показатели 2025-го не могут не радовать. По прогнозам урожай этого года составит от 130 до 133 млн тонн.

    «Лидерству России на мировой арене это не угрожает. Несмотря на ожидаемый рост экспорта из стран ЕС, Россия уверенно сохраняет первое место по вывозу пшеницы», – говорит Терновский.

    Экспортный потенциал по российскому зерну в текущем сезоне составляет порядка 53–55 млн тонн, в том числе 43–44 млн тонн пшеницы, ожидает Минсельхоз России.

    Однако на рост экспорта могут повлиять упавшие цены на мировых рынках, а также логистические проволочки на юге страны, плюс возможные санкционные ограничения.

    «Цены на пшеницу достаточно низкие после пиков 2020-2022 годов, как и на другие сырьевые товары. Для производителей и экспортеров ситуация осложняется еще и высоким курсом рубля»,

    – говорит Терновский.

    Поэтому посевные площади под зерновыми сокращаются и переходят под масличные, рентабельность производства которых выше, добавляет эксперт. В итоге именно масличные культуры – рапс, подсолнечник, соя и лен – показывают в 2025 году лучшие результаты в сельском хозяйстве.

    «Это происходит благодаря высокому спросу на растительные масла и шрот, увеличению посевных площадей и хорошей рентабельности. Рапс сохраняет лидерство по рентабельности (45–50%), подсолнечник дал рост урожайности, а соя устойчива к засухе и хорошо растет в южных регионах. Лен востребован из-за интереса к здоровому питанию и росту экспорта льняного масла», – говорит Потавин.

    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины
    CNN сообщил о поставках тысяч ракет ERAM на Украину в 2025 году
    Президент Румынии не поздравил Молдавию с Днем независимости
    МИД призвал «евротройку» одуматься из-за санкций против Ирана
    В радикальной оппозиции Грузии произошел раскол
    Колумбийские наемники ВСУ рассказали о жестокости украинских карателей
    В Москве родительские чаты решили перевести в Max

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом?

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура.

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации