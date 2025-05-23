Запрет российских удобрений добьет экономику Евросоюза

Tекст: Ольга Самофалова

Европа одобрила фактически заградительные пошлины на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии. Пошлины на удобрения будут расти постепенно. Уже в 2025-2026 годах они вырастут до 40-45 евро за тонну, а к 2030 году – до 430 евро за тонну.

«Россия – мировой лидер по выпуску и экспорту удобрений. Наша страна контролирует 1/6 мирового рынка калийных удобрений и 1/10 – азотных. Ежегодно в России производится около 60 млн тонн удобрений, при этом внутренний спрос невелик, поэтому отрасль в основном ориентирована на экспорт. Для отечественной химической промышленности продажа удобрений за рубеж – важный источник инвестиций в развитие. К тому же цены на внешних рынках существенно выше, что позволяет за счет экспортных доходов поддерживать стабильные цены внутри страны», – говорит Анатолий Тихонов, директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской академии.

Россия довольно неплохо зарабатывала на европейском рынке. В 2024 году экспорт удобрений из России в ЕС составил 6,2 млн тонн на сумму 2,2 млрд евро, что принесло бюджету РФ около 550 млн евро налоговых поступлений, говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Однако сразу Россия не лишится этих доходов, так как европейцы, несмотря на пошлины, частично продолжат импортировать российские удобрения.

«С введением пошлин до 100% в течение трех лет, европейские страны будут искать альтернативных поставщиков – это Индия, Канада, США, Украина и Марокко. Египет и Марокко уже занимают значительные доли на рынке ЕС в 20% и 10% соответственно. Однако быстрое замещение российских объемов может быть затруднено из-за ограниченных производственных мощностей и логистических барьеров. Победителями, скорее всего, станут американские и канадские производители, которые смогут частично заполнить образовавшийся дефицит, однако это произойдет за счет более высоких цен», – говорит Чернов.

Россия, в свою очередь, будет переориентировать экспорт с Европы на другие регионы – прежде всего в Бразилию, Индию и страны Африки. Китай и Индия уже являются крупнейшими потребителями наших удобрений, а страны БРИКС, включая Турцию, Алжир и ЮАР, проявляют к ним интерес, говорит Чернов. Причем российские производители довольно быстро научились перестраивать логистику, поэтому проблем с новыми покупателями возникнуть не должно.

Между тем действия европейских политиков идут жестко вразрез с желанием простых европейских фермеров, которые после 2021 года стали больше закупать российских удобрений. Главными покупателями являются Польша, Германия, Италия и Франция. Интересно, что Польша и Германия смогли резко отказаться от закупки российского газа, но не от наших удобрений. В Европе даже прошли демонстрации фермеров против введения пошлин, но власти их не стали слушать.

Чем же европейцев так привлекают наши удобрения, что даже явная русофобская Польша не стеснялась их закупать в больших объемах? Например, в 2023 году она купила более 600 тыс. тонн.

«Российские удобрения привлекали европейских фермеров своей низкой стоимостью благодаря низкой себестоимости их производства, обусловленной дешевым природным газом, и высокому качеству продукции. Это обеспечивало конкурентное преимущество перед европейскими производителями, сталкивающимися с высокими затратами на энергоносители и строгими экологическими стандартами, а также перед альтернативными поставщиками из США, Канады и с Украины.

Российские удобрения дешевле аналогов на 10-15%. Плюс российские производители обеспечивали регулярность поставок за счет гибких условий поставок, доступной логистики через морские порты и короткие маршруты»,

– говорит Чернов.

«Отечественные удобрения привлекали потребителей из Европы широким ассортиментом, так как Россия производит не только традиционные виды удобрений: азотные, калийные и фосфорные, но и другие виды, включая сложные (комплексные), микроудобрения, органоминеральные удобрения и другие виды. Отечественные удобрения привлекательны по цене, у них разные виды фасовки, плюс РФ может перевозить удобрения разными маршрутами и разными видами транспорта, что удобно покупателям», – замечает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

При этом ситуация с собственными заводами по производству удобрений в Европе печальная. Она усугубилась после 2021 года, когда в Европе начался энергетический кризис из-за супервысоких цен на газ. Отказавшись от недорогого российского газа в 2022 году, ряд европейских стран сами подписали смертный приговор своей химической промышленности и производителям удобрений, где газ является сырьем. Негативно сказывается и ужесточение в ЕС экологических норм в свете перехода на зеленую энергетику. Ряд заводов в Германии и Нидерландах, в частности концерн BASF, сократили свое производство, а британские заводы вообще закрылись.

«Европа испытывает трудности с производством удобрений. Если до кризиса на ЕС приходилось около 13% наших поставок удобрений, то сейчас эта доля выросла до 30%»,

– отмечает Тихонов.

При этом попытка ЕК помочь европейским заводам через импортные пошлины может не сработать, считает Чернов.

«На мировом рынке нет аналогов российским удобрениям по сочетанию цены, качества и экологичности, поэтому прекращение экспорта может вызвать серьезный дисбаланс, именно поэтому ЕК оставляет лазейки для закупки самых востребованных у аграриев азотных удобрений», – говорит Тихонов. Пошлины будут повышаться постепенно в течение нескольких лет, перед тем как стать заградительными.

«Введение пошлин на российские удобрения повысит их стоимость на 40-45 евро за тонну уже в 2025 году. Это увеличит расходы европейских фермеров на 15-20%, что приведет к удорожанию продовольствия для европейцев. Например, производство зерновых в ЕС станет менее рентабельным, а цены на продукты могут вырасти на 5-7%, усугубляя инфляцию», – отмечает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

«Рост затрат может привести к снижению конкурентоспособности европейского сельского хозяйства, банкротству мелких фермерских хозяйств и замедлению экономического роста в аграрных регионах, особенно во Франции, Италии и Германии, где себестоимость производства будет расти быстрее, чем цены на продукцию.

В долгосрочной перспективе это может повлиять на продовольственную безопасность и социальную стабильность в ряде стран ЕС. В случае длительного дефицита удобрений и спада в аграрно-промышленном комплексе возможно сокращение ВВП еврозоны на 0,3-0,5%», – отмечает Чернов.

Европейские политики объясняют введение пошлин желанием снизить доходы России от экспорта удобрений. Однако получается, что бьют они прежде всего по собственным гражданам.

Пока в Европе производство собственных удобрений падало, в России оно, наоборот, только росло. Так, по данным Росстата РФ, производство минеральных или химических удобрений в 2022 году составило 54 млн тонн, в 2023 году – 59 млн тонн, а в 2024 году – уже 63 млн тонн. «Производство удобрений в РФ может расти и дальше, что связано с устойчивым спросом на них, с созданием новых видов удобрений, наличием значительных запасов сырья для производства удобрений. В 2030 году Россия может произвести 71-73 млн тонн, а экспортировать 48-50 млн тонн удобрений», – заключает Дмитрий Баранов.