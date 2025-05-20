В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
Европа из-за России лишает себя дешевого продовольствия
«Рост цен на продукты питания и широкомасштабное закрытие ферм». Все это, по мнению европейских отраслевых аналитиков, уже в ближайшее время ждет Евросоюз в случае принятия на текущей неделе Европарламентом решения по поводу судьбы поставок удобрений из России и Белоруссии. Мотивом прекращения этих поставок является, как ни парадоксально, не только голая русофобия.
Комитет по международной торговле Европейского парламента (INTA) одобрил на прошлой неделе предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения, открыв путь для введения в действие этой меры в июле следующего года. Предложение, которое увеличит тарифы с нынешних 6,5% до 100% в течение трех лет, будет вынесено на пленарное голосование в четверг, 22 мая. В 2023 году на долю российских поставок пришлось 25% общего объема импорта удобрений в ЕС.
После голосования депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере, главный переговорщик по этому делу, заявила, что эта мера является «ключом к предотвращению финансирования российской военной машины». «Точно так же, как мы снизили нашу зависимость от российского газа, теперь мы должны действовать в отношении удобрений, производимых из того же газа», – подчеркнула она.
Тут стоит напомнить, что отказ от дешевого российского газа обернулся кризисом для европейской промышленности. Во-первых, пошла полоса банкротств немецких предприятий, продукция которых взлетела в цене и не смогла конкурировать с более дешевыми импортными (китайскими прежде всего) аналогами. А во-вторых, крупные фирмы занялись переносом своих главных офисов и производств в США, где энергия в разы дешевле. Именно по причине замены дешевого российского газа на дорогой американский производство удобрений (вырабатываемых все из того же газа) и стало нерентабельным.
Исторически ЕС исключал удобрения из санкций против России, чтобы предотвратить перебои в поставках сельскохозяйственных ресурсов, жизненно важных для европейской продовольственной безопасности. Однако против такого исключения выступали не только политики-русофобы, но и основные европейские производители удобрений, с тем, чтобы выбить с рынка конкурентов с востока. В частности, идею об отказе от российских удобрений продвигает торговый комиссар ЕС Марош Шефчович, поддерживаемый Fertilizers Europe, мощной отраслевой лоббистской группой.
Конечно же, политики, объясняя свои идеи необходимости отказа от газа, а теперь – и удобрений, поспешили сообщить своим избирателям, что «делается это исключительно с целью стимулирования, развития и наращивания собственного европейского производства удобрений». Благое пожелание, конечно, но… нет газа – не из чего эти удобрения производить.
Ассоциация Copa-Cogeca, влиятельный голос фермеров и кооперативов ЕС, осудила план тарифов на удобрения как игнорирующий «озабоченности и предложения сельского хозяйства». Группа утверждает, что Комитет по международной торговле Европейского парламента отстранил от участия таких крупных производителей сельскохозяйственной продукции, как Франция, Германия, Италия и Испания, вместо этого отдав приоритет Латвии – стране, которая занимает 14-е место в ЕС по объему сельскохозяйственного производства и внесла всего 1,5% урожая 2024 года.
«Увеличение пошлин может спровоцировать каскад последствий: более высокие производственные издержки, рост цен на продукты питания для потребителей и широкомасштабное закрытие ферм, особенно среди МСП. Миллионы рабочих мест в этом секторе висят на волоске», – предупреждает Copa-Cogeca.
По оценкам Национальной ассоциации производителей удобрений (ANFFE), сегодня испанские фермеры закупают на 600 тыс. тонн удобрений меньше, чем пять лет назад. Ассоциация фермеров испанской автономии Валенсия (LA UNIO Llauradora i Ramadera) предупредила, что эта мера, которая вступит в силу 1 июля, «нанесет серьезный удар по производственным затратам фермеров Валенсии, которые и так сталкиваются со значительным ростом расходов на основные ресурсы, такие как энергия, топливо и удобрения».
«Азотные удобрения необходимы для выращивания большинства сельскохозяйственных культур в Средиземноморском регионе. Поэтому рост их стоимости оказывает цепную реакцию на всю ценовую цепочку в агропродовольственном секторе, – говорится в заявлении LA UNIO. – Это повышение может отразиться и на других удобрениях, что серьезно поставит под угрозу жизнеспособность ферм, которые и так работают на пределе своих возможностей».
Организация опасается, что новая мера ЕС станет негативным поворотным моментом для тысяч мелких и средних фермеров, которым придется выбирать между непомерными дополнительными расходами и сокращением производства. Генсек LA UNIO Карлес Перис высказался по этому вопросу прямо: «Взимание пошлин с этих двух стран (России и Белоруссии) вдвойне наказывает европейских фермеров, которые не несут ответственности за конфликт на Украине, но страдают от его последствий в полной мере.
Я уже сбился со счета, констатируя, что в который раз именно сельскохозяйственный сектор будет нести экономические последствия этих решений, выступая в качестве разменной монеты в политических торгах».
По оценкам организации, в ходе сельскохозяйственной кампании нынешнего года повышение тарифов может привести к прямому росту цен до 45 евро за тонну удобрений. Однако это еще не финал: к 2028 году ЕК планирует довести уровень пошлин до 100% и тогда за ввозимые из России удобрения европейским фермерам придется уже доплачивать 430-450 евро сверх цены.
«Это роскошь, которую большинство фермеров не могут себе позволить, – резюмирует Перис. – Проблема структурная: это не просто единовременное повышение цен на ресурсы, а скорее ослабление производительного потенциала европейской деревни. Наш продовольственный суверенитет окажется под угрозой, а наша зависимость от третьих стран в плане основных продуктов увеличится».
Сельскохозяйственная организация испанской автономии Эстремадура La Union Extremadura подсчитала, что тарифы, одобренные Комитетом по торговле Европейского парламента на удобрения из России и Белоруссии, приведут к дополнительным расходам на кампанию в размере около 12,6 млн евро. И это только в одном (и не самом продуктивном) из 17 автономных сообществ пиренейского государства.
«Нам говорят о том, что цены на сельскохозяйственную продукцию – зерно, масло, вино, томаты, фрукты, орехи и т. д. – «падают каждый сезон» из-за отмены импортных пошлин, – отмечается в релизе La Union Extremadura. – Но в то же время вводят пошлины на удобрения и топливо, что приводит к увеличению затрат, влекущем потерю рентабельности ферм и их закрытие».
По этой причине организация направит письмо политическим партиям, представленным в Европейском парламенте, с требованием не ратифицировать предлагаемое положение. «Вы не имеете права приходить к нам каждые пять лет и просить наши голоса, а потом принимать решения, противоречащие интересам тех, кого вы представляете», – заключает организация.
Пока фермерские организации некоторых стран ЕС пытаются пробудить у Брюсселя голос разума, в Варшаве, очевидно понимая всю бесполезность уговоров европейских политиков, решили пойти другим путем. По данным Польского института аграрной и продовольственной экономики (IERiGZ), в январе и феврале из России было импортировано около 400 тыс. тонн удобрений, что на 64,2% больше, чем в прошлом году.
Стоимость импорта превысила 145 млн долларов США (127,5 млн евро), что составляет более 35% от общего объема импорта удобрений в Польшу за этот период. Понятно, что это лишь отсрочка грядущей катастрофы. Перед смертью, как известно, не надышишься, но, а вдруг случится чудо, и в Еврокомиссии, увидев первые (негативные) итоги повышения пошлин на российские удобрения, передумают и перестанут стрелять Евросоюзу в ноги? Надо бы потянуть время. Интересно, что год назад Польша была одной из стран-инициаторов введения повышенных тарифов на импорт российских и белорусских удобрений.
«Предлагаемые тарифы, активно поддерживаемые такими известными европейскими производителями удобрений, как Yara International и Grupa Azoty, якобы направлены на противодействие геополитическому давлению и снижение зависимости от российского влияния, – пишет издание EUReporter. – Однако отраслевые эксперты предупреждают, что немедленные и наиболее серьезные последствия непропорционально лягут на плечи мелких сельскохозяйственных предприятий и дистрибьюторов. Мера рискует ввергнуть и без того напряженный сельскохозяйственный сектор в более глубокий кризис, при этом цены на удобрения потенциально вырастут на 20-100 %».
- ЕС вместо спасения экономики грозит России полным торговым эмбарго
- Чьи доходы съедает крепкий рубль
- Экспорт удобрений из России в Евросоюз достиг максимума с июля
Депутат Европарламента от ирландской партии Fianna Fаil Барри Коуэн призвал Европейскую комиссию пересмотреть свой подход к предлагаемым тарифам на импорт удобрений в свете данных нового исследования, проведенного приглашенными партией экспертами, предупреждающего о резком росте цен на удобрения в 2025 году.
Депутат Европарламента от другой ирландской партии Fine Gael Мария Уолш отметила, что «ирландские фермеры платят самые высокие цены на удобрения в Европейском союзе». «Недавний отчет Rabobank подчеркивает продолжающийся рост цен на удобрения в 2025 году, что приведет к снижению покупательной способности фермеров. Мы находимся в особенно уязвимом положении из-за нашей зависимости от импортных удобрений», – сказала она.
В отчете Rabobank, опубликованном в апреле 2025 г., прогнозируется «еще один сложный год для мирового рынка удобрений, особенно продуктов на основе азота и фосфата». Также отмечается, что предлагаемые ЕС импортные пошлины являются одним из основных факторов, способствующих потенциальным ценовым шокам.
Сразу после того, как 5 мая 2025 года Комитет по сельскому хозяйству и развитию села Европарламента проголосовал за предлагаемое регулирование, депутат Мирейя Боррас Пабон из группы «Патриоты Европы» заявила: «Я хотела бы, чтобы все европейцы знали, что то, что здесь произошло, с моей точки зрения, является позором. Мы знаем, что тарифы не решат проблем, которые у нас есть в конкурентоспособности европейской промышленности, или любой другой проблемы. То, как с нами обошлись, является неуважением не только к фермерам, но и к гражданам, которые голосовали за нас демократическим путем».
Независимый ирландский депутат Европарламента Сиаран Маллули заявил, что новые тарифы неизбежно приведут к повышению цен. «В нынешнем виде тарифный план может в конечном итоге нанести серьезный ущерб некоторым отраслям, разочаровать другие и поставить под угрозу европейскую продовольственную безопасность... , при этом не достигнув своих геополитических целей», выносит свой вердикт EUReporters, призывая остановиться, «проанализировать возможные последствия и найти правильные решения, пока не поздно».