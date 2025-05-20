Европа из-за России лишает себя дешевого продовольствия

Tекст: Владимир Добрынин

Комитет по международной торговле Европейского парламента (INTA) одобрил на прошлой неделе предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения, открыв путь для введения в действие этой меры в июле следующего года. Предложение, которое увеличит тарифы с нынешних 6,5% до 100% в течение трех лет, будет вынесено на пленарное голосование в четверг, 22 мая. В 2023 году на долю российских поставок пришлось 25% общего объема импорта удобрений в ЕС.

После голосования депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере, главный переговорщик по этому делу, заявила, что эта мера является «ключом к предотвращению финансирования российской военной машины». «Точно так же, как мы снизили нашу зависимость от российского газа, теперь мы должны действовать в отношении удобрений, производимых из того же газа», – подчеркнула она.

Тут стоит напомнить, что отказ от дешевого российского газа обернулся кризисом для европейской промышленности. Во-первых, пошла полоса банкротств немецких предприятий, продукция которых взлетела в цене и не смогла конкурировать с более дешевыми импортными (китайскими прежде всего) аналогами. А во-вторых, крупные фирмы занялись переносом своих главных офисов и производств в США, где энергия в разы дешевле. Именно по причине замены дешевого российского газа на дорогой американский производство удобрений (вырабатываемых все из того же газа) и стало нерентабельным.

Исторически ЕС исключал удобрения из санкций против России, чтобы предотвратить перебои в поставках сельскохозяйственных ресурсов, жизненно важных для европейской продовольственной безопасности. Однако против такого исключения выступали не только политики-русофобы, но и основные европейские производители удобрений, с тем, чтобы выбить с рынка конкурентов с востока. В частности, идею об отказе от российских удобрений продвигает торговый комиссар ЕС Марош Шефчович, поддерживаемый Fertilizers Europe, мощной отраслевой лоббистской группой.

Конечно же, политики, объясняя свои идеи необходимости отказа от газа, а теперь – и удобрений, поспешили сообщить своим избирателям, что «делается это исключительно с целью стимулирования, развития и наращивания собственного европейского производства удобрений». Благое пожелание, конечно, но… нет газа – не из чего эти удобрения производить.

Ассоциация Copa-Cogeca, влиятельный голос фермеров и кооперативов ЕС, осудила план тарифов на удобрения как игнорирующий «озабоченности и предложения сельского хозяйства». Группа утверждает, что Комитет по международной торговле Европейского парламента отстранил от участия таких крупных производителей сельскохозяйственной продукции, как Франция, Германия, Италия и Испания, вместо этого отдав приоритет Латвии – стране, которая занимает 14-е место в ЕС по объему сельскохозяйственного производства и внесла всего 1,5% урожая 2024 года.

«Увеличение пошлин может спровоцировать каскад последствий: более высокие производственные издержки, рост цен на продукты питания для потребителей и широкомасштабное закрытие ферм, особенно среди МСП. Миллионы рабочих мест в этом секторе висят на волоске», – предупреждает Copa-Cogeca.

По оценкам Национальной ассоциации производителей удобрений (ANFFE), сегодня испанские фермеры закупают на 600 тыс. тонн удобрений меньше, чем пять лет назад. Ассоциация фермеров испанской автономии Валенсия (LA UNIO Llauradora i Ramadera) предупредила, что эта мера, которая вступит в силу 1 июля, «нанесет серьезный удар по производственным затратам фермеров Валенсии, которые и так сталкиваются со значительным ростом расходов на основные ресурсы, такие как энергия, топливо и удобрения».

«Азотные удобрения необходимы для выращивания большинства сельскохозяйственных культур в Средиземноморском регионе. Поэтому рост их стоимости оказывает цепную реакцию на всю ценовую цепочку в агропродовольственном секторе, – говорится в заявлении LA UNIO. – Это повышение может отразиться и на других удобрениях, что серьезно поставит под угрозу жизнеспособность ферм, которые и так работают на пределе своих возможностей».

Организация опасается, что новая мера ЕС станет негативным поворотным моментом для тысяч мелких и средних фермеров, которым придется выбирать между непомерными дополнительными расходами и сокращением производства. Генсек LA UNIO Карлес Перис высказался по этому вопросу прямо: «Взимание пошлин с этих двух стран (России и Белоруссии) вдвойне наказывает европейских фермеров, которые не несут ответственности за конфликт на Украине, но страдают от его последствий в полной мере.

Я уже сбился со счета, констатируя, что в который раз именно сельскохозяйственный сектор будет нести экономические последствия этих решений, выступая в качестве разменной монеты в политических торгах».

По оценкам организации, в ходе сельскохозяйственной кампании нынешнего года повышение тарифов может привести к прямому росту цен до 45 евро за тонну удобрений. Однако это еще не финал: к 2028 году ЕК планирует довести уровень пошлин до 100% и тогда за ввозимые из России удобрения европейским фермерам придется уже доплачивать 430-450 евро сверх цены.

«Это роскошь, которую большинство фермеров не могут себе позволить, – резюмирует Перис. – Проблема структурная: это не просто единовременное повышение цен на ресурсы, а скорее ослабление производительного потенциала европейской деревни. Наш продовольственный суверенитет окажется под угрозой, а наша зависимость от третьих стран в плане основных продуктов увеличится».

Сельскохозяйственная организация испанской автономии Эстремадура La Union Extremadura подсчитала, что тарифы, одобренные Комитетом по торговле Европейского парламента на удобрения из России и Белоруссии, приведут к дополнительным расходам на кампанию в размере около 12,6 млн евро. И это только в одном (и не самом продуктивном) из 17 автономных сообществ пиренейского государства.

«Нам говорят о том, что цены на сельскохозяйственную продукцию – зерно, масло, вино, томаты, фрукты, орехи и т. д. – «падают каждый сезон» из-за отмены импортных пошлин, – отмечается в релизе La Union Extremadura. – Но в то же время вводят пошлины на удобрения и топливо, что приводит к увеличению затрат, влекущем потерю рентабельности ферм и их закрытие».

По этой причине организация направит письмо политическим партиям, представленным в Европейском парламенте, с требованием не ратифицировать предлагаемое положение. «Вы не имеете права приходить к нам каждые пять лет и просить наши голоса, а потом принимать решения, противоречащие интересам тех, кого вы представляете», – заключает организация.

Пока фермерские организации некоторых стран ЕС пытаются пробудить у Брюсселя голос разума, в Варшаве, очевидно понимая всю бесполезность уговоров европейских политиков, решили пойти другим путем. По данным Польского института аграрной и продовольственной экономики (IERiGZ), в январе и феврале из России было импортировано около 400 тыс. тонн удобрений, что на 64,2% больше, чем в прошлом году.

Стоимость импорта превысила 145 млн долларов США (127,5 млн евро), что составляет более 35% от общего объема импорта удобрений в Польшу за этот период. Понятно, что это лишь отсрочка грядущей катастрофы. Перед смертью, как известно, не надышишься, но, а вдруг случится чудо, и в Еврокомиссии, увидев первые (негативные) итоги повышения пошлин на российские удобрения, передумают и перестанут стрелять Евросоюзу в ноги? Надо бы потянуть время. Интересно, что год назад Польша была одной из стран-инициаторов введения повышенных тарифов на импорт российских и белорусских удобрений.

«Предлагаемые тарифы, активно поддерживаемые такими известными европейскими производителями удобрений, как Yara International и Grupa Azoty, якобы направлены на противодействие геополитическому давлению и снижение зависимости от российского влияния, – пишет издание EUReporter. – Однако отраслевые эксперты предупреждают, что немедленные и наиболее серьезные последствия непропорционально лягут на плечи мелких сельскохозяйственных предприятий и дистрибьюторов. Мера рискует ввергнуть и без того напряженный сельскохозяйственный сектор в более глубокий кризис, при этом цены на удобрения потенциально вырастут на 20-100 %».

Депутат Европарламента от ирландской партии Fianna Fаil Барри Коуэн призвал Европейскую комиссию пересмотреть свой подход к предлагаемым тарифам на импорт удобрений в свете данных нового исследования, проведенного приглашенными партией экспертами, предупреждающего о резком росте цен на удобрения в 2025 году.

Депутат Европарламента от другой ирландской партии Fine Gael Мария Уолш отметила, что «ирландские фермеры платят самые высокие цены на удобрения в Европейском союзе». «Недавний отчет Rabobank подчеркивает продолжающийся рост цен на удобрения в 2025 году, что приведет к снижению покупательной способности фермеров. Мы находимся в особенно уязвимом положении из-за нашей зависимости от импортных удобрений», – сказала она.

В отчете Rabobank, опубликованном в апреле 2025 г., прогнозируется «еще один сложный год для мирового рынка удобрений, особенно продуктов на основе азота и фосфата». Также отмечается, что предлагаемые ЕС импортные пошлины являются одним из основных факторов, способствующих потенциальным ценовым шокам.

Сразу после того, как 5 мая 2025 года Комитет по сельскому хозяйству и развитию села Европарламента проголосовал за предлагаемое регулирование, депутат Мирейя Боррас Пабон из группы «Патриоты Европы» заявила: «Я хотела бы, чтобы все европейцы знали, что то, что здесь произошло, с моей точки зрения, является позором. Мы знаем, что тарифы не решат проблем, которые у нас есть в конкурентоспособности европейской промышленности, или любой другой проблемы. То, как с нами обошлись, является неуважением не только к фермерам, но и к гражданам, которые голосовали за нас демократическим путем».

Независимый ирландский депутат Европарламента Сиаран Маллули заявил, что новые тарифы неизбежно приведут к повышению цен. «В нынешнем виде тарифный план может в конечном итоге нанести серьезный ущерб некоторым отраслям, разочаровать другие и поставить под угрозу европейскую продовольственную безопасность... , при этом не достигнув своих геополитических целей», выносит свой вердикт EUReporters, призывая остановиться, «проанализировать возможные последствия и найти правильные решения, пока не поздно».