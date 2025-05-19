ЕС вместо спасения экономики грозит России полным торговым эмбарго

Tекст: Ольга Самофалова

В ЕК хотят снизить потолок цены на российскую нефть и включить еще больше судов теневого флота России в санкционный список. Также Брюссель намерен ввести ограничения против газопроводов «Северный поток – 1« и «Северный поток – 2». Плюс усилить санкции против финансового сектора России. До этого Европарламент сообщил, что утвердил предложение о повышении пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, голосование по нему пройдет 21 мая.

При этом европейское издание Politico уверяет, что власти Евросоюза думают над тем, чтобы ввести высокие пошлины вплоть до полного торгового эмбарго.

Посол России во Франции Алексей Мешков заметил, что ЕС следует спасать свою экономику, а не «душить» российскую. По его словам, угрозы новых санкций со стороны ЕС неэффективны.

«Анонсированные меры вряд ли станут болезненными: основные санкции по энергетике, финансам и технологиям ЕС сформулировал еще в 2022–2023 годах, введя рекордные 13+ тыс. ограничений. Текущие меры, вероятно, будут демонстративными – для поддержания риторики единства. Новые шаги добавят скорее политический, чем экономический вес, сохраняя статус-кво», – считает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

По его словам, ключевой вызов для Евросоюза – это баланс между политическим давлением и экономической стабильностью, особенно перед выборами в ключевых странах. «Глобально санкционный ресурс против Москвы близок к пределу, что снижает ожидания резких изменений», – считает Севостьянов.

Желание ЕС снизить потолок цены на российскую нефть и включить еще больше судов теневого флота в санкционный список ударят по российскому экспорту, однако это будут временные трудности. Через пару месяцев адаптации к новым условия все вернется на круги своя, как уже не раз было с подобными санкциями.

«Санкции против 150 танкеров «теневого флота» затруднят экспорт нефти, но, вероятно, приведут к перестройке логистических цепочек. Подобные меры уже вводились ранее, и Россия смогла адаптироваться к ним», – отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов,.

Что касается потолка цены, то с момента его введения российская нефть стоила выше текущего потолка в 60 долларов, однако это не мешало ей отправлять нефть танкерами в Индию и Китай (это крупнейшие покупатели). Поэтому даже если ЕС решит снизить потолок цены до 30 долларов за баррель, это ничего кардинально не изменит. Россия продолжит не обращать внимания на потолок и продавать по рыночным ценам с определенным дисконтом из-за санкционной «токсичности».

«В апреле 2025 года доходы России от экспорта ископаемого топлива снизились на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 585 млн евро в день.

Снижение потолка цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель может сократить экспортные доходы России примерно на 40–50%. Однако Россия сможет адаптироваться, перенаправляя экспорт в другие страны и используя альтернативные логистические маршруты»,

– говорит Чернов.

Проседание экспорта скорее будет временным явлением: свои адаптационные возможности Россия уже неоднократно показала.

Что касается ограничений против газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», то какие бы эти ограничения ни были, они сейчас никак не отразятся на физическом экспорте российского газа в Европу, так как газопроводы были подорваны и не используются. Из четырех ниток уцелела только одна, но разрешения Германии на ее эксплуатацию Газпром так и не получил.

При этом если ЕС решится ввести полный запрет на закупку российского газа, он подставит подножку в том числе и собственной промышленности, которая уже три года находится на грани выживания в условиях высоких цен на энергию. При уходе конкурента СПГ подорожает на европейском рынке еще больше.

Европейские деньги и промышленность убегают в том числе в США. Наиболее сильно пострадала нефтехимическая промышленность. Отток капитала из ЕС в 2023 году оставил около 300 млрд евро. Ранее ЕС предлагал полностью отказаться от российского газа не раньше 2027 года. К тому моменту хотя бы появятся дополнительные объемы СПГ США, Катара и Австралии. «Несмотря на снижение зависимости от российского газа, некоторые страны, такие как Венгрия и Словакия, продолжают получать газ по долгосрочным контрактам. Полное эмбарго может вызвать энергетический дефицит и рост цен», – говорит Чернов.

Введя заградительные пошлины на российские и белорусские удобрения, ЕС подставит и собственных фермеров. Это приведет к повышению цен на продовольствие и рост инфляции в европейских странах,

считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca бьют тревогу и пытаются уговорить власти отложить введение пошлин хотя бы на год.

Любопытно, что торговля ЕС и России сильно упала за последние годы, но в первом квартале 2025 года ЕС наращивает экспорт и российского газа, и российских удобрений. Опасения по поводу роста цены из-за отказа от российских более дешевых ресурсов привели к повышенному спросу на эту продукцию. Так, в первом квартале 2025 года Европа купила российского газа почти на 30% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Он достиг отметки в 4,5 млрд евро.

В феврале ЕС закупил удобрений на 179 млн евро, что на 8,5% больше, чем в предыдущем месяце. При этом больше четверти всех импортируемых в ЕС удобрений приходится на Россию. Причина – ценовое преимущество, так как российские удобрения на 15-20% дешевле аналогов. Причем, самым крупным покупателем российских удобрений является Польша, не смотря на всю антироссийскую риторику. В четыре-шексть раз нарастили закупку удобрений из России Румыния и Словения.

«Удобрения из России также играют важную роль в европейском сельском хозяйстве. Их отсутствие может привести к снижению урожайности и росту цен на продукты питания. Потери для ЕС также будут значительными в сфере металлургии и машиностроении», – согласен Чернов. По данным Евростата, общий объем торговли России и ЕС сократился более чем на 40% по сравнению с докризисным уровнем 2021 годом.

Что касается финансовых ограничений, то речь может идти о конфискации замороженных российских активов. Однако пока ЕК не нашла юридическую лазейку для этого.