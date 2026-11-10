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Галустяна внесли в базу ГУР Украины
Галустяна внесли в базу антироссийского портала ГУР МО Украины
Телеведущий и актер Михаил Галустян оказался в базе антироссийского портала главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины за поддержку специальной военной операции.
Основанием для включения в базу стала поддержка артистом спецоперации. В карточке Галустяна также указано, что он сотрудничал с Минобороны России в проектах парка «Патриот» и посещал Крым для участия в мероприятиях и съемках, передает РИА «Новости».
Кроме того, подчеркивается его роль в руководящем составе движения «Юнармия».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ГУР Украины внесло певицу Татьяну Куртукову в санкционную базу портала War and Sanctions.
В воскресенье в базу включили актрису Наталью Варлей.
В субботу ГУР внесло в базу певца Филиппа Киркорова.