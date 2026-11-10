  • Новость часаНазван лауреат Букеровской премии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    Кабмин одобрил договор с Белоруссией о единой аграрной политике
    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    Путин поздравил личный состав МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
    Лавров указал на теракты Киева против энергетической системы при поддержке ЕС
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    Boeing решил сократить штат подразделения гражданских самолетов
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    7 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    10 ноября 2026, 04:41 • Новости дня

    Хегсет объявил о завершении эпохи субсидирования обороны Европы Вашингтоном

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон завершает эпоху субсидирования обороны Европы и ожидает от союзников по НАТО более справедливого распределения ответственности, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Выступая в Военно-морском колледже в Ньюпорте, Хегсет заявил, что Белый дом в рамках внешнеполитической концепции «Америка прежде всего» и стратегии национальной обороны пересмотрел принципы, которые держались 80 лет, передает ТАСС.

    «Например, мы пересматриваем наши отношения с Европой, завершаем эпоху субсидирования обороны и требуем от союзников реального распределения бремени ответственности», – сказал он.

    Хегсет подчеркнул, что новая стратегия требует от европейских партнеров не только увеличения военных расходов, но и большей самостоятельности в обеспечении собственной безопасности в рамках союзнических обязательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет заявил о начале самого масштабного со времен окончания Второй мировой войны пересмотра подходов к национальной безопасности в Вашингтоне.

    В мае глава Пентагона заявил об отказе американской администрации брать на себя расходы по защите состоятельных государств.

    В прошлом году Хегсет заявил об окончании эпохи единственного гаранта безопасности европейских стран со стороны Вашингтона.

    9 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Кремль исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    Кремль исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби пройдут исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В ближайшие дни в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоятся консультации между Россией и Украиной при посредничестве США без привлечения европейских государств, передает ТАСС.

    «То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, – это трехсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве США», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля добавил, что американская и украинская стороны имеют собственные каналы общения для координации с европейскими партнерами. При этом он вновь акцентировал внимание на строго трехстороннем характере запланированной встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно огласить состав российской делегации на этих консультациях.

    Во вторник представитель Кремля исключил участие представителей европейских стран в урегулировании конфликта на Украине в Абу-Даби.

    Комментарии (16)
    9 ноября 2026, 07:56 • Новости дня
    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией

    Politico: Стёре заявил о необходимости переговоров Европы с Россией

    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что конфликт на Украине не удастся завершить без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Для успешного урегулирования украинского конфликта европейским государствам следует начать переговорный процесс с Россией, сказал Стере в интервью Politico, передает ТАСС.

    «Мы живем месяц за месяцем и думаем, что эта война закончится, если Европа не будет вести переговоры с Москвой. Но это иллюзия», – заявил норвежский премьер.

    Глава норвежского правительства дал такой комментарий в связи со своим недавним телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в преддверии новых переговоров в Абу-Даби.

    Стере подчеркнул, что возглавить диалог Европы с Москвой должна «евротройка», состоящая из Британии, Франции и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В пятницу Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку к этому мероприятию в ОАЭ.

    В прошлом месяце президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по своей инициативе провели телефонный разговор с главой российского государства для обсуждения украинского конфликта.

    Комментарии (8)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники

    Reuters: Франция обвинила КСИР в хакерских атаках на холодильники в Европе

    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов и вызвал поверенного в делах исламской республики, пишет Reuters.

    Руководитель французского внешнеполитического ведомства возложил на элитные части иранских вооруженных сил ответственность за целенаправленное выведение из строя холодильного оборудования. Масштабные кибератаки затронули торговые сети и супермаркеты на территории всей Европы, сообщает Reuters.

    В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Франции был вызван поверенный в делах Ирана. Барро подчеркнул, что подобные действия повлекут за собой серьезные последствия для исламской республики. Он также анонсировал введение новых ограничительных мер против Тегерана, которые будут утверждены на уровне Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Во вторник хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    На прошлой неделе еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

    Комментарии (6)
    9 ноября 2026, 18:23 • Новости дня
    Еврокомиссия подтвердила отправку делегации на переговоры по Украине в ОАЭ

    Фон дер Ляйен: ЕС направит делегацию на переговоры по Украине в Абу-Даби

    Еврокомиссия подтвердила отправку делегации на переговоры по Украине в ОАЭ
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    По ее словам, Европейский союз принял решение направить своих официальных представителей в Объединенные Арабские Эмираты для оказания поддержки Киеву, пишут «Вести».

    Соответствующее заявление было сделано после завершения телефонного разговора председателя Еврокомиссии с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В официальном сообщении пресс-службы подчеркивается, что стороны «также обсуждали продолжающиеся мирные усилия и переговоры в Абу-Даби, где ЕС будет присутствовать рядом со своими партнерами».

    Еврокомиссия в настоящее время не раскрывает информацию о поименном составе направляемой в ОАЭ группы и не уточняет конкретный мандат европейской делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская делегация вылетела в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

    Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил об отправке представителей Киева на переговоры в ОАЭ.

    В пятницу президент Владимир Путин обсудил предстоящую встречу с постоянными членами Совета безопасности.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 17:30 • Новости дня
    Кушнер назвал контакты России и Европы условием урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами для достижения долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

    По его словам, долгосрочное урегулирование кризиса потребует прямого взаимодействия Москвы и европейских партнеров Вашингтона по вопросам безопасности, пишет ТАСС. «В конечном счете достижение всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования также потребует прямого взаимодействия между Россией и нашими европейскими партнерами по более широким договоренностям в сфере безопасности, которые их затрагивают», – заявил Кушнер.

    Он добавил, что вместе со спецпосланником Вашингтона по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом планирует провести консультации с представителями Евросоюза, НАТО, Украины, Германии, Франции, Британии и Италии. Встречи пройдут перед началом двухдневных трехсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби.

    Эти обсуждения станут первыми трехсторонними переговорами с февраля, отметил Кушнер. Цель контактов заключается в том, чтобы свести Москву и Киев вместе для прямого обсуждения послевоенных обеспокоенностей и потенциальных решений, что должно укрепить импульс для перехода к следующему этапу диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал невозможным завершение конфликта без диалога европейских стран с Россией.

    В пятницу Джаред Кушнер допустил расширение формата переговоров за счет европейских союзников США.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 20:04 • Новости дня
    ЕК: ЕС намерен мешать переговорам по евробезопасности до перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз будет сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до подписания соглашения о прекращении огня на Украине, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По словам фон дер Ляйен, «осмысленные переговоры по европейской архитектуре безопасности» могут начаться только «после прекращения огня на Украине», передает ТАСС.

    Глава ЕК отметила, что в переговорах хотят участвовать ведущие страны ЕС и НАТО, а Брюссель «будет настаивать на соответствующем формате».

    Фон дер Ляйен также выразила намерение удовлетворить просьбу Владимира Зеленского о «помощи на переговорах». Она добавила, что на прошлой неделе страны ЕС обсуждали с США будущее плана послевоенного распределения контрактов на восстановление Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила об отказе Евросоюза обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

    В мае фон дер Ляйен отказалась обсуждать возможных переговорщиков Евросоюза по контактам с Россией по украинскому вопросу.

    Комментарии (2)
    9 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Рябков опроверг наличие у Москвы планов нападать на Европу

    Рябков: У России нет планов нападать на Европу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил об отсутствии у Москвы намерений и причин для вооруженного нападения на западные государства.

    Рябков принял участие в работе тематического круглого стола на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мероприятие было посвящено вопросам милитаризации европейского континента и дальнейшего развития ситуации в регионе, передает РИА «Новости».

    «Еще раз повторю – у России нет ни намерений, ни планов, ни причин нападать на страны Запада», – сказал замглавы МИД в ходе своего онлайн-выступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о раздувании Западом мифа о российской угрозе.

    В сентябре глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

    В прошлом году заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал о маниакальной одержимости Европейского союза идеей о якобы готовящемся ударе со стороны Москвы.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 16:38 • Новости дня
    Хорватская компания JANAF приостановила поставки нефти в Сербию из-за аварии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Радио и телевидение Сербии сообщило о временной остановке поставок сырья хорватским оператором JANAF на нефтеперерабатывающий завод в сербском городе Панчево из-за утечки на трубопроводе.

    Поступление нефти на сербское предприятие прекратилось в пятницу после аварии на участке трубопровода между городами Сисак и Славонски-Брод, передает ТАСС со ссылкой на радио и телевидение Сербии.

    Инцидент произошел в результате ремонтных работ, которые проводил сторонний подрядчик. Из трубы вытекло около 500 тыс. литров нефти. В настоящее время сырье собрано, специалисты проводят рекультивацию загрязненной территории.

    Адриатический нефтепровод связывает терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк с Сербией, Венгрией, Боснией и Герцеговиной, а также Словенией. По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, через эту магистраль в Сербию поступает 95% потребляемой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    Европейские запасы ракет для систем Patriot сократились до минимума

    Bloomberg: Европейские запасы ракет для систем Patriot снизились до минимума

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы стран Европы отказываются передавать Киеву ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot из-за снижения собственных запасов до минимального уровня.

    Европейские запасы ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot опустились до минимума, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Вооруженные силы европейских государств не желают передавать эти боеприпасы Украине без твердых гарантий со стороны США относительно новых поставок взамен переданных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил об отсутствии у Берлина возможности осуществлять новые поставки систем противоракетной обороны Patriot Киеву.

    В прошлом месяце длительную нехватку ракет-перехватчиков СМИ назвали причиной возможной заморозки конфликта в условиях предстоящей зимы.

    В сентябре глава европейской дипломатии Кая Каллас хотела призвать министров обороны стран Евросоюза передать Киеву ракеты для систем ПВО Patriot.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 05:52 • Новости дня
    Финский политик заявил об улучшении отношения финнов к России

    Финский политик Мема: Отношение финнов к России изменилось в лучшую сторону

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общественное восприятие России в Финляндии изменилось в позитивную сторону, об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Ранее возможные контакты с российской стороной преподносились с негативной коннотацией, то телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Финляндии Александером Стуббом назвали «дипломатической победой», которую одобрили 75% финнов, заявил Мема британскому журналисту Алексу Христофору, передает ТАСС.

    «Я искренне верю, что в общественном мнении произошел сдвиг», – сказал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил отправлять европейских политиков в психиатрическую клинику для лечения от русофобии.

     Замглавы МИД Александр Грушко заявил о противоречии телефонного разговора Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с Путиным курсу Евросоюза на затягивание конфликта на Украине.

    В прошлом месяце президент Финляндии Александр Стубб назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным поворотным моментом.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Рябков: Запад нарастил злонамеренную активность на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва наблюдает усиление злонамеренной и провокационной активности западных стран в Балтийском регионе.

    Дипломат обратил внимание на участившиеся недружественные действия западных государств в регионе, передает РИА «Новости». «Наблюдаем рост злонамеренной и провокационной активности Запада на Балтике», – заявил Рябков в ходе онлайн-выступления на круглом столе на площадке ОБСЕ по теме «Милитаризация Европы: что дальше?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о систематических провокациях Североатлантического альянса в приграничных районах.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников сообщил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией потенциальное размещение дополнительных контингентов альянса в странах Прибалтики.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 15:19 • Новости дня
    Стоимость жилья в Евросоюзе обогнала рост доходов населения за десять лет

    Евростат: Рост цен на жилье в Евросоюзе за 10 лет опередил увеличение доходов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В странах Европейского союза за последнее десятилетие цены на жилую недвижимость росли в среднем быстрее, чем доходы домохозяйств, при этом наибольший разрыв зафиксирован в Португалии, сообщил Евростат.

    Соотношение индексов стоимости недвижимости и доходов европейцев по итогам 2025 года оказалось на 6,8% выше базового уровня 2015 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

    Показатель доступности жилья увеличился в 17 странах Евросоюза и снизился в 10. Самый значительный рост соотношения цен и заработков зафиксирован в Португалии, где он составил 60,8%. Следом идут Нидерланды с показателем 34,3%, Венгрия, Чехия и Испания.

    Наибольшее снижение показателя произошло в Румынии – на 42,8%. Уменьшение разрыва между доходами и ценами на недвижимость также отмечено в Финляндии и Болгарии.

    Статистическое ведомство уточнило, что этот индекс отражает лишь один из аспектов доступности квартир. Дополнительными критериями выступают количество лет дохода, необходимое для покупки недвижимости, и расходы на обслуживание ипотечного кредита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце норма сбережений домохозяйств в еврозоне снизилась до минимума с середины 2023 года.

    В сентябре почти каждый десятый житель Европейского союза остался без возможности поддерживать комфортную температуру в своем доме.

    Летом затраты девелоперов на возведение новых зданий в Евросоюзе увеличились почти наполовину за десятилетие.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 10:28 • Новости дня
    Шойгу заявил о подготовке Украины и европейских стран к продолжению войны

    Шойгу: Украина и ее европейские спонсоры готовятся к продолжению войны

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что действия Украины и ее европейских спонсоров свидетельствуют об их подготовке к продолжению боевых действий, а не к мирному урегулированию.

    «Похоже, что Украина и ее европейские спонсоры готовятся к войне, к ее продолжению, а никак не к миру», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

    Ранее Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

    До этого секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об активном участии десятков государств в украинском конфликте на стороне Киева.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Небензя обвинил Европу в раздувании мифической угрозы со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что европейские страны нагнетают истерию вокруг мифической российской угрозы и приучают свое население к мысли о неизбежности войны.

    По его словам, Европа с остервенением раскручивает маховик милитаризации и продолжает снабжать украинскую армию, передает РИА «Новости». «Европейские власти… продолжают накачивать Киев оружием и деньгами и с остервенением раскручивают «маховик милитаризации», раздувают истерию вокруг мифической российской угрозы и методично приучают собственное население к мысли о неизбежности войны с нашей страной», – сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

    Дипломат подчеркнул, что Москва не ищет вооруженного противостояния с Евросоюзом. При этом он предупредил, что в случае нападения со стороны европейских государств характер конфликта будет принципиально иным, а события начнут развиваться стремительно.

    Постпред призвал политиков, рассуждающих о подготовке к войне в 2029–2030 годах, осознать последствия столь опасного курса. Он посоветовал им помнить об угрозах прямого боевого столкновения с ядерной державой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о раздувании Западом мифа о российской угрозе для отвлечения жителей Европы от внутренних проблем.

    В апреле директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян указал на открытое обсуждение европейскими государствами перспективы прямого вооруженного конфликта с Москвой.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 09:31 • Новости дня
    Европа отобрала из хранилищ 3 млрд кубометров газа с начала сезона

    Европа израсходовала 3 млрд кубометров газа с начала отопительного сезона

    Tекст: Ольга Иванова

    С начала отопительного сезона европейские страны отобрали из подземных хранилищ более 3 млрд кубометров газа, установив рекордные темпы отбора.

    Европа продолжает рекордными темпами наращивать отбор газа из подземных хранилищ в начале отопительного сезона. Нетто-отбор превысил 2,5 млрд кубометров, что более чем втрое выше средних пятилетних значений, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    После достижения пика заполнения прошло 11 дней, а суммарный отбор в 2,2 раза превышает средний показатель за предыдущие пять лет. В семь из этих дней были установлены рекордные суточные значения отбора.

    Европейские страны израсходовали 5% от объема, который они закачали за лето к наступлению холодов (51,2 млрд кубометров). По состоянию на 7 ноября хранилища заполнены на 72,65% против 82,7% годом ранее. В них находится менее 80 млрд кубометров газа, что на минимуме с 2013 года.

    Еврокомиссия требует заполнения хранилищ на 90% к началу декабря, однако допускает 10-процентную гибкость в сложных условиях. В этом году ЕК была готова снизить показатель до 80%, которых Европе так и не удалось достичь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье европейские страны нарастили отбор газа из подземных хранилищ на фоне похолодания.

    В субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%.

    В пятницу с начала отопительного сезона европейские страны отобрали из подземных хранилищ более 2 млрд кубометров газа.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров раскрыл подробности предстоящей встречи в Абу-Даби
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет
    Глава Nvidia после скандала потерял 7,4 млрд долларов за полчаса на бирже
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    Белый дом закрыли из-за аварии и драки водителя с Секретной службой
    Власти Ярославской области отказались отменять концерт Киркорова

    Цифровой рубль способен стать новым рубежом защиты финансов

    Самая современная цифровая финансовая инфраструктура показала в последнее время точки своей уязвимости. И речь не только об ударах ВСУ по российским дата-центрам, проблема касается всего мира. Однако вполне возможно обеспечить дополнительную защиту тех сбережений, которые каждый гражданин видит в приложениях своего телефона. Каким образом и при чем здесь цифровой рубль? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый вид крылатых ракет становится стратегическим преимуществом России

    Минобороны впервые открыто показало то, о чем уже несколько месяцев происходили утечки из зоны спецоперации: российские вертолеты используются как платформы для пуска боеприпасов «Дань-Т». Что представляет собой этот ударный дрон, в чем его существенные преимущества перед другими подобными вооружениями и почему перед нами фактически новый вид российских крылатых ракет? Подробности

    Перейти в раздел

    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации