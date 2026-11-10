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Пентагон назвал космос сферой ведения войны
Глава Пентагона Хегсет назвал космос сферой ведения боевых действий
Американские вооруженные силы должны обеспечивать превосходство в космическом пространстве, которое рассматривается как одна из сфер ведения боевых действий, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Пространство боевых действий стремительно расширяется, охватывая совместные операции во всех сферах, требующие неоспоримого превосходства на суше, под водой, в космосе, киберпространстве и когнитивной сфере, развитие которой определяется сверхинтеллектом», – заявил Хегсет.
Во время выступления в Военно-морском колледже в Ньюпорте глава ведомства добавил, что в настоящее время наблюдается период беспрецедентного прогресса и перемен, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет сообщил об оценке вероятной стоимости создания окололунных и орбитальных военных средств.
В сентябре председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн заявил о необходимости подготовки американских военнослужащих к противостоянию в окололунном пространстве.
Министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.