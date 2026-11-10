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Бразильский наемник ВСУ застрелил сослуживца в Запорожской области
Бразильский наемник, служивший в составе украинских войск, застрелил сослуживца в Запорожской области, следует из документов украинского суда.
«Гражданин Бразилии 12 октября 2026 года, действуя на почве внезапно возникших неприязненных отношений со стрелком стрелкового взвода стрелковой роты отряда специального назначения, держа в руках автоматическое оружие Heckler & Koch, произвел не менее одного выстрела в правую теменную область головы потерпевшего, отчего тот скончался на месте», – приводит ТАСС текст документа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Бразилии Мартинса Рочембаха Дионаса к 14 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Ветеран ВМС Бразилии призвал расследовать схемы набора соотечественников в ВСУ.
В феврале бразильского наемника ВСУ забили насмерть в расположении иностранного легиона главного управления разведки минобороны Украины в Киеве.