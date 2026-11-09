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ВС России освободили село Васильковое в Запорожской области
Минобороны: ВС России освободили село Васильковое в Запорожской области
Подразделения российской группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.
ВС России также нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы и Подгавриловка в Днепропетровской области, Таврийское, Новорозовка и Новониколаевка в Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих и 11 автомобилей, сообщило ведомство в сводке в Max.
Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 35 военнослужащих и 13 автомобилей.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры, цеха по производству беспилотников, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 137 районах.
Средства ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS и 680 беспилотников.
Подразделения группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским войскам в Харьковской, Сумской областях и ДНР. Общие потери ВСУ на этих направлениях составили более 935 военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская армия нанесла удары по украинским объектам энергетики и местам производства беспилотников.
В среду ВС России начали наступление у Юрковки на фронте около 30 км.
Напомним, за октябрь российские силы взяли под контроль 39 населенных пунктов, большая часть которых расположена в Харьковской области.