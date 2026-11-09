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    Новый вид крылатых ракет становится стратегическим преимуществом России
    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта
    В ЕС обвинили Россию в разжигании беспорядков во Франции через соцсети
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    Путин призвал укреплять безопасность и суверенитет стран СНГ
    ВС России поразили электроподстанции в четырех областях Украины
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    9 ноября 2026, 12:16 • Новости дня

    ВС России освободили село Васильковое в Запорожской области

    Минобороны: ВС России освободили село Васильковое в Запорожской области

    ВС России освободили село Васильковое в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения российской группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.

    ВС России также нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы и Подгавриловка в Днепропетровской области, Таврийское, Новорозовка и Новониколаевка в Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих и 11 автомобилей, сообщило ведомство в сводке в Max.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 35 военнослужащих и 13 автомобилей.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры, цеха по производству беспилотников, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 137 районах.

    Средства ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS и 680 беспилотников.

    Подразделения группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским войскам в Харьковской, Сумской областях и ДНР. Общие потери ВСУ на этих направлениях составили более 935 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская армия нанесла удары по украинским объектам энергетики и местам производства беспилотников.

    В среду ВС России начали наступление у Юрковки на фронте около 30 км.

    Напомним, за октябрь российские силы взяли под контроль 39 населенных пунктов, большая часть которых расположена в Харьковской области.


    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

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    8 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    Европейские страны, включая Францию, будут представлены на российско-американо-украинских переговорах в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.

    «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – заявил Барро.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил присутствие представителей европейских стран на встрече по Украине в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь главы государства назвал помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на предстоящих переговорах.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    На Украине раскрыли полный состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби

    Киев определил полный состав делегации на переговоры в Абу-Даби

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) примут участие в переговорах в Абу-Даби в составе делегации под руководством руководителя службы внешней разведки Украины Рустема Умерова.

    Полный состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби определен, ее возглавит Рустем Умеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский 24 канал.

    В делегацию также войдут Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Военное направление переговоров будут координировать Андрей Гнатов и Скибицкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавил руководитель службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Главой украинской делегации называли главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в переговорах.

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    9 ноября 2026, 06:37 • Новости дня
    Российские силовики установили причастных к гибели 30 человек в селе Хорлы

    Силовики назвали отряд ГУР «Химера» виновным в гибели людей в Хорлах

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силовые структуры установили, что подразделение Главного управления разведки украинского Минобороны «Химера» причастно к ударам по гражданским объектам в Херсонской области, в результате которых погибли десятки человек.

    Подразделение украинской разведки «Химера» ответственно за атаку на кафе и гостиницу в селе Хорлы в январе 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Первого января 2026 года подразделение ГУР «Химера» нанесло удар тремя БПЛА по кафе и гостинице в селе Хорлы, где местные жители семьями встречали Новый год. Погибли 30 человек, 59 пострадали», – сказал собеседник агентства.

    По данным силовиков, отрядом командует уроженец Херсона майор Александр Капшин. До событий на Майдане он разделял идеи украинского национализма, а в 2014 году участвовал в организации «автомайдана» в Одессе.

    Правоохранители связывают его с пожаром в одесском Доме профсоюзов, жертвами которого стали 48 человек. Подразделение «Химера» было создано под его руководством в августе 2022 года.

    Силовые структуры также обвинили «Химеру» в других ударах по мирному населению. В частности, в июне 2024 года при атаке на магазин в селе Садовое погибли 22 человека, в ноябре 2023 года жертвами удара по пенсионному фонду в Чаплинке стали девять граждан, а в мае 2025 года при обстреле рынка в Алешках погибли семь человек.

    Помимо этого, подразделение атаковало гражданские автомобили в Курской и Белгородской областях и минировало дороги в новых российских регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми в Брянской области. Бастрыкин сообщал, что ущерб от атаки по Хорлам составил свыше 60 млн рублей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на кафе в селе Хорлы.

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    8 ноября 2026, 14:15 • Новости дня
    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами

    The War Zone: Российские вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами

    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство обороны России опубликовало кадры пуска недорогой крылатой ракеты с ударного вертолета Ми-28НМ в ходе специальной военной операции на Украине.

    На опубликованной в Telegram-канале Минобороны видеозаписи запечатлен запуск боеприпаса с пилона под левым крылом вертолета.

    «Экипаж вертолета Ми-28нм нанес удар барражирующим боеприпасом «Дань-Т» по позициям личного состава и пункту управления БПЛА противника», – говорится в сообщении.

    Речь идет о модификации ракеты С8000 «Бандероль» – «Дань-Т», разработанных российской компанией «Кронштадт», пишет The War Zone. Дальность полета «Бандероли» составляет около 500 км, а масса боевой части достигает 50 кг.

    Ракета «Дань-Т» отличается увеличенной до 135 кг боевой частью и сниженной на 35% стоимостью. Ожидается, что именно этот боеприпас станет основным для закупок, а его носителями смогут выступать не только вертолеты, но и боевые самолеты, а также наземные пусковые установки.

    Использование ударных вертолетов для запуска крылатых ракет большой дальности позволяет российским войскам наносить удары по объектам противника с безопасного расстояния. Ранее максимальная дальность вооружения Ми-28 ограничивалась 15 км при использовании ракет ЛМУР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре западная пресса отметила появление российской крылатой ракеты «Бандероль». В начале сентября Россия впервые показала за рубежом новые виды крылатых ракет. В прошлом году ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

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    9 ноября 2026, 09:31 • Новости дня
    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта

    CBS News: Трамп заявил о грядущем изменении границ Украины

    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта
    @ CBS News

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта, отметив, что границы страны претерпят изменения.

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится, однако страна приобретет «немного другие очертания», передает CBS News.

    «Я думаю, мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и в итоге они получат Украину немного другой формы», – заявил Трамп в интервью журналисту Россу Даутату.

    Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что боевых действий можно было бы избежать. По его словам, если бы он находился у власти, этот конфликт никогда бы не начался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах. В пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц назвал одобрение всех стран НАТО условием для мирного соглашения по Украине.

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    8 ноября 2026, 14:25 • Новости дня
    Жители Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители жилого комплекса «Новый Автограф» в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия электроснабжения и отопления на протяжении трех суток.

    Жители жилого комплекса «Новый Автограф» в Киеве в знак протеста перекрыли автомобильную дорогу, поскольку в их домах уже третьи сутки нет электричества и отопления, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Горожане жалуются на несоблюдение графиков отключения энергии. По информации издания, некоторые киевляне остаются без света до пяти суток подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил об ухудшении ситуации с электроснабжением Киева и снижении давления в системе водоснабжения из-за повреждения энергетического объекта в Житомире.

    Энергетическая компания «Укрэнерго» ввела аварийные отключения электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

    Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев призвал жителей Киева готовиться к «водным блэкаутам» из-за длительных отключений электроснабжения.

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    8 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    ВС России поразили два судна в районе Одессы и подстанцию под Днепропетровском
    ВС России поразили два судна в районе Одессы и подстанцию под Днепропетровском
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по электроподстанции в Днепропетровской области и двум судам с военными грузами для украинской армии в районе Одессы, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщает Минобороны в Мах.

    В ведомстве уточнили, что днем в результате атак была поражена электроподстанция 330 кВ «Каменская». Данный объект обеспечивал работу предприятий военной промышленности в Днепропетровской области.

    Кроме того, в порту Черноморск Одесской области повреждено судно типа «контейнеровоз», доставившее на территорию Украины различное имущество и грузы двойного назначения. В акватории Черного моря юго-западнее Одессы также поражен сухогруз, который перевозил вооружение и военное имущество для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударе по доставлявшему военное имущество для украинской армии сухогрузу в акватории Черного моря.

    В среду российские военные нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях.

    Во вторник Вооруженные силы России поразили объекты энергетического комплекса и портовой инфраструктуры Украины.

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    9 ноября 2026, 07:56 • Новости дня
    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией

    Politico: Стёре заявил о необходимости переговоров Европы с Россией

    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что конфликт на Украине не удастся завершить без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Для успешного урегулирования украинского конфликта европейским государствам следует начать переговорный процесс с Россией, сказал Стере в интервью Politico, передает ТАСС.

    «Мы живем месяц за месяцем и думаем, что эта война закончится, если Европа не будет вести переговоры с Москвой. Но это иллюзия», – заявил норвежский премьер.

    Глава норвежского правительства дал такой комментарий в связи со своим недавним телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в преддверии новых переговоров в Абу-Даби.

    Стере подчеркнул, что возглавить диалог Европы с Москвой должна «евротройка», состоящая из Британии, Франции и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В пятницу Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку к этому мероприятию в ОАЭ.

    В прошлом месяце президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по своей инициативе провели телефонный разговор с главой российского государства для обсуждения украинского конфликта.

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    9 ноября 2026, 06:54 • Новости дня
    Воронин: Соглашение с Киевом сделало Молдавию военной мишенью

    Бывший президент Молдавии Воронин раскритиковал военное соглашение с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что подписание оборонного соглашения с Украиной втягивает Кишинев в вооруженный конфликт и делает территорию страны прямой военной мишенью.

    Подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Украиной является верхом политического безумия и грубо нарушает нейтральный статус Молдавии, передает РИА «Новости».

    «Подписание военного соглашения с Украиной, координация с Киевом по системам ПВО и беспилотникам – это верх политического безумия. Если бы их головы соображали, они бы понимали: де-факто это означает втягивание нейтральной Молдавии в конфликт, что превращает нашу территорию в прямую военную мишень», – заявил Воронин.

    По словам политика, действующее руководство страны разрушило баланс, благодаря которому республика служила связующим звеном между Западом и Востоком. Депутат подчеркнул, что власти управляются извне и совершают государственное преступление, занимаясь милитаризацией вопреки закрепленному в конституции постоянному нейтралитету.

    Бывший глава государства также раскритиковал Национальную стратегию обороны, назвав ее проявлением угодничества перед Евросоюзом. Он отметил, что Брюссель поставил перед Кишиневом задачу за десять лет подняться в мировом военном рейтинге со 144-го на 134-е место. По мнению Воронина, перевод Молдавии на военные рельсы и закупка вооружений НАТО за спиной граждан являются прямым предательством национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее третий президент республики Владимир Воронин заявил о намеренной инсценировке властями Молдавии обнаружения упавших беспилотников.

    Премьер-министр Молдавии Василий Тофан выразил намерение Кишинева получить украинские перехватчики дронов.

    Молдавский премьер-министр сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере между Киевом и Кишиневом.

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    9 ноября 2026, 10:12 • Новости дня
    В Польше начались учения «коалиции желающих» с участием 11 стран

    Deutsche Welle: В Польше стартовали первые учения «коалиции желающих» у украинской границы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Первые военные маневры «коалиции желающих» с участием примерно 2,8 тыс. солдат из 11 стран, включая Германию, стартовали на польской территории примерно в 100 км от границы с Украиной.

    Около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран, включая ФРГ, приступили к первым военным маневрам «коалиции желающих» на территории Польши примерно в 100 км от границы с Украиной, пишет DW.

    Отмечается, что командно-штабные элементы в рамках данных учений будут также отрабатываться во Франции и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министерство обороны Великобритании сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих в учениях в Польше. В прошлом месяце Вооруженные силы Германии выделили 10 штабных офицеров и самолеты-заправщики для первых ноябрьских учений «коалиции желающих». Летом польский премьер Дональд Туск анонсировал проведение учений по Украине с участием французских и британских войск.

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    8 ноября 2026, 17:51 • Новости дня
    Днепропетровск заволокло густым дымом после пожара

    Днепропетровск затянуло дымом из-за возникшего в городе пожара

    Tекст: Дарья Григоренко

    Город Днепропетровск на юго-востоке Украины затянуло густым дымом в результате начавшегося там пожара, сообщает украинское издание «Телеграф».

    Облако дыма нависло над жилыми районами Днепропетровска, передает РИА «Новости».

    «Днепр затянуло дымом… Над городом поднялось огромное облако, которое видно над жилыми кварталами», – говорится в сообщении.

    Уточняется, что причиной задымления стал возникший в городе пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Днепропетровске и его окрестностях после ударов российских войск по предприятиям произошли пожары.

    В сентябре черный дым окутал Одессу на юге Украины из-за пожара в окрестностях города.

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    8 ноября 2026, 21:59 • Новости дня
    Российские военные уничтожили элитный расчет украинских беспилотников в ДНР

    В ДНР полностью ликвидировали расчет элитного подразделения Нацгвардии Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска уничтожили в Донецкой народной республике расчет элитного подразделения беспилотников Lasar's Group Национальной гвардии Украины.

    В Донецкой народной республике ликвидирован расчет элитного украинского подразделения БПЛА Lasar's Group, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «В ДНР полностью уничтожен расчет одного из элитных подразделений БПЛА Lasar's Group НГУ. Ликвидированы: главный сержант Канашин Сергей, позывной Патрик, младший сержант Фернос Станислав, позывной Немец, и солдат Арошкевич Владимир, позывной Скорп», – рассказал собеседник агентства.

    Он добавил, что вместе с расчетом был ликвидирован командир эвакуационной бригады старший сержант Николай Коптев с позывным Мося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российская авиация поразила место размещения операторов беспилотников украинской армии на харьковском направлении.

    Российские операторы беспилотников ликвидировали три пункта управления БПЛА украинских сил в Краматорском районе.

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    9 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    Италия возмутилась незаявленным фингигантом BlackRock на переговорах по Украине

    Il Fatto Quotidiano: BlackRock тайно участвовала в переговорах по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский финансовый гигант BlackRock принял непубличное участие в международной встрече в Брюсселе, посвященной восстановлению Украины после завершения конфликта, однако Италия этим возмутилась.

    В Брюсселе состоялась международная встреча, на которой присутствовали делегации из США, Великобритании, Германии и Украины. В переговорах о будущих экономических возможностях восстановления страны непублично участвовал финансовый гигант BlackRock, пишет Il Fatto Quotidiano.

    «Бизнес есть бизнес, особенно когда речь идёт о войне. Будь то владение крупными долями в компаниях, находящихся на передовой и поддерживающих израильские операции в Газе, или попытка получить долю в будущем восстановлении Украины, только такие компании, как BlackRock, не упускают такой возможности», – отмечает издание.

    Инвестиционная компания уже оказывает поддержку израильским операциям в секторе Газа, а теперь присматривается к экономическим выгодам на Украине. В официальных сообщениях по итогам встречи участие фонда старались не раскрывать.

    После завершения мероприятия премьер-министр Италии Джорджа Мелони направила председателю Европейского совета Антониу Коште письмо с критикой переговорных инициатив объединения.

    «Пусть раз и навсегда будет определено, кто сидит за столом переговоров от имени Европейского союза и с какими полномочиями. Беспорядочные действия и инициативы, которые следуют одна за другой и пересекаются, не помогут нам ни в отношениях с нашими партнерами, ни в том, чтобы убедить наших противников прекратить бессмысленную агрессию», – приводит заявление Мелони ИноСМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мелони призвала страны Евросоюза обсудить кандидатуру представителя на переговорах по Украине. Глава Минобороны Италии Крозетто призвал продлить военную помощь Украине на год.

    В начале года глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк стал консультантом Вашингтона по экономическим вопросам в рамках группы по украинскому урегулированию.

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    8 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    Скрывавшийся от полиции в Хмельницком мужчина подорвался на гранате

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Хмельницком на западе Украины мужчина, скрывавшийся от полиции, получил ранения в результате взрыва гранаты в его руке, сообщила полиция Хмельницкой области.

    Инцидент произошел в микрорайоне Раково. По предварительным данным, боеприпас взорвался в руке мужчины, в результате чего он получил телесные повреждения, передает РИА «Новости».

    Прибывшие на место полицейские оказали пострадавшему первую помощь. В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция в Хмельницком пыталась задержать бегающего по улицам мужчину с гранатой.

    В городе Рудки Львовской области мужчина привел в действие гранату после остановки дорожным патрулем.

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