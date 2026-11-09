МИД Ирана назвал нелепыми сообщения о планах Тегерана применить химоружие

МИД Ирана назвал ложью данные о планах Исламской республики применить химоружие

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американское издание опубликовало материал, что Израиль передал Соединенным Штатам разведданные о возможном использовании иранской стороной химического оружия против своих противников, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.

«Они привыкли врать снова и снова. Это настолько нелепо, что даже нет смысла комментировать», – заявил Багаи.

В конце февраля Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, на что последовал симметричный ответ. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако существуют риски возобновления активных боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Белом доме заявили о контроле президента США Дональда Трампа над ситуацией в противостоянии с Тегераном.

В субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

В пятницу депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о риске роста мировых цен на нефть до 150 долларов в случае возобновления боевых действий со стороны США и Израиля.