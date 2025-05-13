Военный эксперт объяснил причины новой эскалации в Ливии

Военный эксперт Лямин: Столкновения в Триполи стали следствием борьбы местных формирований за влияние

Tекст: Анастасия Куликова

«Оба действующих в Ливии правительства довольно слабые и вынуждены опираться на вооруженные формирования и их лидеров, которые преследуют собственные интересы и борются между собой за влияние и ресурсы. События минувшей ночи в Триполи являются продолжением многолетних разборок между группировками, контролирующими столицу и северо-западную часть страны», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

«Убитый Абдельгани аль-Кикли был влиятельной и авторитетной фигурой, а возглавляемый им Аппарат по поддержанию безопасности и стабильности при президентском совете – одним из крупных столичных органов милиции. Он получил юридическое закрепление своего статуса и постепенно усиливал позиции», – уточнил собеседник.

«Аль-Кикли поддерживал правительство национального единства (ПНЕ), но имел напряженные отношения с другими группировками. Насколько можно судить по сообщениям с мест, главу службы безопасности то ли заманили в штаб и убили, то ли встреча с ним пошла не по плану, и в результате это привело к его гибели. В результате группировка аль-Кикли оказалась обезглавлена», – рассказал спикер.

«Противники командира-силовика воспользовались моментом и, судя по информации СМИ, выбили его сторонников из Триполи. Поступали сведения, что они бежали западнее от города, видимо, к союзническим силам», – отметил Лямин. Он не исключает, что возможна дальнейшая эскалация конфликта. «Все будет зависеть от того, смогут ли последователи убитого главы службы безопасности мобилизоваться и предпримут ли попытки отбить свои позиции», – пояснил аналитик.

«Еще один вопрос связан с тем, захотят ли напавшие на аль-Кикли ликвидировать остатки его формирования или других политических оппонентов. Я допускаю, что ситуация может несколько успокоиться, но лишь временно, до нового вооруженного столкновения, которые в Ливии происходят довольно часто», – рассуждает эксперт.

Собеседник признался, что скептически относится к возможности создания сильной центральной власти в стране. «Весь массив группировок действует с 2011 года, и каждая из них пытается удержать свои позиции. Более того, влияние оказывают внешние игроки, в частности Турция. Анкара и прочие акторы продвигают свои интересы именно через союзные им формирования. Усиление одного из них приведет к перерастанию напряженности в горячую фазу конфликта», – заключил Лямин.

Ранее министерство обороны, подчиняющееся правительству национального единства (ПНЕ), объявило об «успешном завершении военной операции» в Триполи. Ведомство не раскрыло деталей, сказав лишь, что даны указания «завершить реализацию плана в регионе для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности».

По данным Al Hadath, военные получили приказ захватить штаб Аппарата поддержки стабильности (SSA). Напомним, после убийства его главы Абделя Гани аль-Кикли в городе начались вооруженные столкновения между ополченцами и силами нынешнего правительства национального единства.

Международный аэропорт Митига сообщил о приостановке авиасообщения. Прибывающие рейсы были перенаправлены в аэропорт Мисураты, расположенный к востоку от столицы. В Триполи объявили чрезвычайное положение в сфере здравоохранения: все отделения скорой и неотложной помощи перевели в состоянии повышенной готовности.

Источник в российском посольстве сообщал РИА «Новости», что в районе дипмиссии ситуация спокойная. Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) призвала «все стороны немедленно прекратить боевые действия и восстановить спокойствие», а также напомнила всем сторонам об их «обязательствах постоянно защищать гражданское население», указывал «Интерфакс».

Отметим, в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой – находится в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базировалось в Бенгази, а затем перебралось в Сирт. Им руководит Усама Хаммад.