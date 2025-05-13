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    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

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    13 мая 2025, 12:26 • Новости дня

    Военный эксперт объяснил причины новой эскалации в Ливии

    Военный эксперт Лямин: Столкновения в Триполи стали следствием борьбы местных формирований за влияние

    Военный эксперт объяснил причины новой эскалации в Ливии
    @ Times Of India/YouTube

    Tекст: Анастасия Куликова

    События в Триполи могут привести к серьезной эскалации в случае, если сторонники убитого главы службы безопасности Абдельгани аль-Кикли мобилизуются и предпримут попытки вернуть влияние, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. В понедельник вечером в столице Ливии произошли вооруженные столкновения. Позже минобороны ПНЕ объявило об окончании военной операции.

    «Оба действующих в Ливии правительства довольно слабые и вынуждены опираться на вооруженные формирования и их лидеров, которые преследуют собственные интересы и борются между собой за влияние и ресурсы. События минувшей ночи в Триполи являются продолжением многолетних разборок между группировками, контролирующими столицу и северо-западную часть страны», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    «Убитый Абдельгани аль-Кикли был влиятельной и авторитетной фигурой, а возглавляемый им Аппарат по поддержанию безопасности и стабильности при президентском совете – одним из крупных столичных органов милиции. Он получил юридическое закрепление своего статуса и постепенно усиливал позиции», – уточнил собеседник.

    «Аль-Кикли поддерживал правительство национального единства (ПНЕ), но имел напряженные отношения с другими группировками. Насколько можно судить по сообщениям с мест, главу службы безопасности то ли заманили в штаб и убили, то ли встреча с ним пошла не по плану, и в результате это привело к его гибели. В результате группировка аль-Кикли оказалась обезглавлена», – рассказал спикер.

    «Противники командира-силовика воспользовались моментом и, судя по информации СМИ, выбили его сторонников из Триполи. Поступали сведения, что они бежали западнее от города, видимо, к союзническим силам», – отметил Лямин. Он не исключает, что возможна дальнейшая эскалация конфликта. «Все будет зависеть от того, смогут ли последователи убитого главы службы безопасности мобилизоваться и предпримут ли попытки отбить свои позиции», – пояснил аналитик.

    «Еще один вопрос связан с тем, захотят ли напавшие на аль-Кикли ликвидировать остатки его формирования или других политических оппонентов. Я допускаю, что ситуация может несколько успокоиться, но лишь временно, до нового вооруженного столкновения, которые в Ливии происходят довольно часто», – рассуждает эксперт.

    Собеседник признался, что скептически относится к возможности создания сильной центральной власти в стране. «Весь массив группировок действует с 2011 года, и каждая из них пытается удержать свои позиции. Более того, влияние оказывают внешние игроки, в частности Турция. Анкара и прочие акторы продвигают свои интересы именно через союзные им формирования. Усиление одного из них приведет к перерастанию напряженности в горячую фазу конфликта», – заключил Лямин.

    Ранее министерство обороны, подчиняющееся правительству национального единства (ПНЕ), объявило об «успешном завершении военной операции» в Триполи. Ведомство не раскрыло деталей, сказав лишь, что даны указания «завершить реализацию плана в регионе для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности».

    По данным Al Hadath, военные получили приказ захватить штаб Аппарата поддержки стабильности (SSA). Напомним, после убийства его главы Абделя Гани аль-Кикли в городе начались вооруженные столкновения между ополченцами и силами нынешнего правительства национального единства.

    Международный аэропорт Митига сообщил о приостановке авиасообщения. Прибывающие рейсы были перенаправлены в аэропорт Мисураты, расположенный к востоку от столицы. В Триполи объявили чрезвычайное положение в сфере здравоохранения: все отделения скорой и неотложной помощи перевели в состоянии повышенной готовности.

    Источник в российском посольстве сообщал РИА «Новости», что в районе дипмиссии ситуация спокойная. Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) призвала «все стороны немедленно прекратить боевые действия и восстановить спокойствие», а также напомнила всем сторонам об их «обязательствах постоянно защищать гражданское население», указывал «Интерфакс».

    Отметим, в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой – находится в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базировалось в Бенгази, а затем перебралось в Сирт. Им руководит Усама Хаммад.

    13 мая 2025, 03:02 • Новости дня
    Минобороны Ливии объявило об успешном завершении операции в Триполи

    Военная операция в Триполи завершилась, Минобороны ПНЕ подтвердило успех

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Ливии завершили военную операцию, хотя ранее сообщалось о стрельбе и жертвах среди жителей города.

    Министерство обороны Правительства национального единства Ливии официально объявило об успешном завершении военной операции в Триполи, передает РИА «Новости». В заявлении отмечено, что даны указания о завершении выполнения плана по обеспечению порядка и стабильности в городе.

    Ранее газета Al Wasat сообщала, что в Триполи был убит глава службы безопасности при президентском совете Абдель Гани аль-Кикли. По информации издания, он был застрелен в штабе одной из военных бригад, а на юге города жители слышали стрельбу.

    МВД ПНЕ призвало граждан оставаться дома из-за напряженной обстановки. По данным службы скорой помощи, минимум шесть человек пострадали от столкновений в городе.

    Источник в российском посольстве сообщил РИА Новости, что в районе дипмиссии ситуация спокойная и обращений со стороны россиян не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в Триполи погиб глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли, а работа международного аэропорта была приостановлена.

    В ходе ожесточенных столкновений на юге города пострадали не менее шести человек, однако в районе посольства России ситуация остается спокойной. Власти Ливии выразили решительное несогласие с планами депортации мигрантов в страну и пообещали бороться с подобными инициативами.

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    13 мая 2025, 00:54 • Новости дня
    Глава службы безопасности Ливии убит в Триполи

    Глава службы безопасности аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате стрельбы в Триполи погиб глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли, сообщается о приостановке работы международного аэропорта.

    Глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в штабе 444-й бригады в Триполи, передает РИА «Новости». Источник издания сообщил, что инцидент произошел вечером, после чего в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин на юге столицы началась активная перестрелка.

    По информации ливийских СМИ, столкновения привели к временной приостановке работы международного аэропорта Митига в Триполи. В связи с ситуацией Министерство внутренних дел Правительства национального единства призвало жителей города не покидать свои дома и соблюдать меры предосторожности.

    После событий 2011 года, когда был свергнут и убит Муаммар Каддафи, Ливия перестала быть единой страной. В настоящее время власть поделена между двумя конкурирующими правительствами, одно из которых поддерживается ООН, а другое базируется в Бенгази.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявил о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны. Власти Ливии пообещали бороться с подобными инициативами.

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    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    10 мая 2025, 21:49 • Новости дня
    Путин провел переговоры с командующим Ливийской национальной армией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Ливии с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, прибывшим с официальным визитом.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, передает ТАСС.

    Визит Хафтара в Россию носит официальный характер, что подчеркивает значимость переговоров для обеих сторон.

    До встречи с президентом России Хафтар уже провел переговоры с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу. Обсуждалась ситуация в Ливии и взаимодействие между странами в сфере безопасности.

    В рамках визита подчеркивалось внимание к вопросам стабилизации обстановки в Ливии и дальнейшему развитию двусторонних отношений.

    Ранее в Москве прошла встреча между министром обороны России Андреем Белоусовым и командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

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    10 мая 2025, 17:39 • Новости дня
    Путин начал переговоры с президентом Зимбабве в Кремле
    Путин начал переговоры с президентом Зимбабве в Кремле
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Зимбабве Мнангагвой, который приехал в Москву на торжества к 80-летию Победы.

    Владимир Путин начал переговоры с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в Кремле. Это первая их встреча с июня прошлого года, когда Мнангагва принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

    В этот раз визит президента Зимбабве приурочен к праздничным мероприятиям в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лидер африканской страны прибыл в Москву специально для участия в этих событиях.

    Зимбабве – континентальное государство на юге Африки, не имеющее выхода к морю. Территория республики составляет 386,9 тыс. кв. км, границы проходят с Замбией, Мозамбиком, Ботсваной и ЮАР.

    Ранее в Кремле состоялись продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Стороны подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве.

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    10 мая 2025, 22:39 • Новости дня
    Ливия выступила против насильственной депортации мигрантов на свою территорию

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ливии заявляют о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны и будут бороться с подобными инициативами, заявил глава Высшего госсовета Ливии (ВГС) Халед аль-Мишри.

    Председатель Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявил о категорическом несогласии с любыми планами по насильственной депортации мигрантов на территорию Ливии, передает РИА «Новости».

    «Ливия – это не земля без народа, наш народ не примет ситуацию, при которой кто-либо будет находиться на этой земле не по своей воле», – заявил Аль-Мишири.

    По его словам, Ливия готова всеми средствами противостоять попыткам насильственной депортации, включая возможную мобилизацию, если потребуется. Он добавил, что страна будет отвергать насильственные депортации со стороны США или любых других государств.

    Глава Высшего госсовета напомнил, что вопросы миграции курирует комитет по национальной безопасности, согласно концепции которого Ливия не должна становиться постоянным прибежищем для мигрантов, а сами мигранты должны иметь возможность возвращаться на родину для дальнейшего развития.

    Ранее агентство Reuters сообщило о возможном намерении США впервые депортировать мигрантов в Ливию военным рейсом, однако Правительство национального единства Ливии в тот же день опровергло наличие каких-либо договоренностей по этому вопросу.

    Сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о приеме депортируемых из Соединенных Штатов мигрантов.

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    12 мая 2025, 10:35 • Новости дня
    США предоставили убежище белым южноафриканцам

    NYT: Несколько десятков белых южноафриканцев получили статус беженцев в США

    Tекст: Вера Басилая

    Первая группа белых южноафриканцев и членов их семей, получивших в США статус беженцев, вылетела из международного аэропорта Йоханнесбурга в Соединенные Штаты, сообщила The New York Times.

    Группа белых южноафриканцев, которые заявляют, что подверглись дискриминации у себя на родине, вылетела в США, передает The New York Times.

    Самолет, оплаченный американским правительством, вылетел из Йоханнесбурга в воскресенье. «Африканеры» заявили, что им отказывали в работе и они подвергались насилию из-за своей расы. Администрация США предоставила им статус беженцев, несмотря на то, что президент приостановил прием беженцев из других стран.

    Процесс предоставления убежища обычно занимает годы, но в случае с белыми афроамериканцами прошло всего три месяца с момента подписания указа Трампа.

    «Ни один белый человек в здравом уме не остался бы в этой стране», – сказал 52-летний Яко ван дер Мерве, живущий в Йоханнесбурге, добавив, что он и его жена стали жертвами насильственных нападений и им отказывали в работе из-за их расовой принадлежности.

    Правительство ЮАР обеспокоено действиями Вашингтона по переселению белых фермеров в Соединенные Штаты. МИД ЮАР считает политически мотивированной принятую Белым домом программу по переселению в США южноафриканских белых фермеров и членов их семей. Власти ЮАР отказываются признать выехавших беженцами, передает ТАСС.

    Переселенцам из ЮАР в США будут предоставляться земля и дешевые кредиты для создания хозяйств.

    Американские миграционные власти получили около 8 тыс. заявок от фермеров ЮАР на переселение в США. Из них удовлетворены сто. В ЮАР проживают около 200 тыс. белых фермеров и членов их семей. В Южно-Африканской Республике сейчас проживают 4,5 млн белых граждан, которые составляют 8,9% населения страны.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что в ЮАР действует партия, призывающая к геноциду белого населения. Маск также назвал закон ЮАР о земельной экспроприации расистским.

    США обвинили власти ЮАР в конфискации земель у фермеров и отметили, что политика страны противоречит американским интересам.

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    13 мая 2025, 01:53 • Новости дня
    В Триполи начались столкновения со стрельбой после убийства чиновника

    Шесть человек пострадали в столкновениях в столице Ливии Триполи

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ожесточенных столкновений на юге Триполи были ранены по меньшей мере шесть человек, ситуация в районе посольства России остается спокойной.

    По данным местной службы скорой помощи, по меньшей мере шесть человек пострадали в ходе столкновений в столице Ливии, передает РИА «Новости». Представитель скорой помощи сообщил телеканалу Al Jazeera: «Шесть человек получили ранения в результате столкновений в столице Триполи». Также отмечается, что в южных районах города слышна стрельба, а в ряде кварталов сохраняется напряженная обстановка.

    Как пишет Al Wasat, глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, что усугубило ситуацию в городе. В связи с беспорядками Министерство внутренних дел Правительства национального единства Ливии призвало жителей Триполи не покидать свои дома.

    Источник в российском диппредставительстве сообщил РИА Новости, что в районе посольства России ситуация остается спокойной, боевые действия происходят в других частях города, обращений за помощью от россиян не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в Триполи погиб глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли. Международный аэропорт Триполи приостановил работу из-за инцидента. Власти Ливии заявили о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны и готовы бороться с такими инициативами.

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    10 мая 2025, 20:03 • Новости дня
    Путин начал переговоры с лидером Буркина-Фасо в Кремле

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, который впервые прибыл в Россию с официальным визитом.

    Владимир Путин начал встречу с руководителем Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре в Кремле, передает ТАСС.

    В ходе визита обсуждаются вопросы двусторонних отношений и перспективы сотрудничества между Россией и африканским государством.

    Буркина-Фасо является континентальным государством Западной Африки с населением около 23 млн человек и площадью 274,2 тыс. кв. км. Страна не имеет выхода к морю и граничит с Мали, Нигером, Бенином, Того, Ганой и Кот-д’Ивуаром.

    Республика провозгласила независимость от Франции в 1960 году, а до 1984 года носила название Верхняя Вольта. Дипломатические отношения между СССР и этой страной были установлены в 1967 году, но их развитие ускорилось в 1980-х годах, особенно после прихода к власти капитана Тома Санкара. В 1986 году президент Санкара совершил официальный визит в Москву, где встретился с Михаилом Горбачевым.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с главой оборонного ведомства Буркина-Фасо Селестином Симпоре для обсуждения развития двустороннего сотрудничества.

    Президент Буркина-Фасо назвал российское оружие «Орешник» тем, от которого «содрогается мир».

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    10 мая 2025, 18:32 • Новости дня
    Белоусов обсудил с Хафтаром укрепление военного сотрудничества России и Ливии

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве состоялась встреча между министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

    Как указано в официальном заявлении командования ЛНА, обсуждение касалось путей дальнейшего укрепления военного сотрудничества между Ливией и Россией, передает ТАСС.

    Белоусов обсудил с Хафтаром последние события в регионе и вопросы координации усилий по тем направлениям, которые представляют обоюдный интерес, подчеркивается в публикации командования ЛНА.

    Ранее Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали Камарой.

    Белоусов также провел встречу с министром обороны Узбекистана Бахрамом Курбановым.

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    10 мая 2025, 20:12 • Новости дня
    Белоусов назвал Нигерию перспективным партнером России в Африке

    Белоусов поддержал укрепление сотрудничества России и Нигерии в военной сфере

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил о стремлении России расширять сотрудничество с Нигерией в военной и военно-технической сферах для укрепления безопасности региона.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с начальником Главного штаба Вооруженных сил Нигерии генерал-майором Кристофером Гвабином Мусой, передает ТАСС. В ходе встречи Белоусов заявил: «Мы рассматриваем Нигерию как перспективного партнера на африканском континенте».

    Глава российского Минобороны отметил, что Москва поддерживает усилия нигерийских властей по укреплению национальных вооруженных сил для защиты суверенитета и региональной безопасности. Белоусов также выразил удовлетворение стремлением Нигерии к развитию сотрудничества с Россией в военной и военно-технической сферах.

    По информации Минобороны, стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства. В ведомстве подчеркнули, что такие контакты способствуют укреплению позиций России на африканском направлении и помогают расширять диалог по вопросам безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с главой оборонного ведомства Буркина-Фасо Селестином Симпоре для обсуждения развития сотрудничества между странами.

    В тот же день в Москве Андрей Белоусов встретился с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

    Кроме того министры обороны России и Мали рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений и обменялись поздравлениями.

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    10 мая 2025, 20:16 • Новости дня
    Путин пообещал продолжить поддержку Буркина-Фасо в борьбе с террористами

    Путин заявил о дальнейшем содействии Буркина-Фасо в борьбе с террористами

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжит оказывать поддержку Буркина-Фасо в борьбе с террористическими группировками, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с руководителем Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

    «Сегодня нас объединяет общая цель борьбы с терроризмом и экстремизмом. Будем и далее помогать республике в восстановлении законностей и конституционного порядка, оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах Буркина-Фасо», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин также сообщил о двукратном увеличении квоты на российские государственные стипендии для граждан Буркина-Фасо в 2024–2025 годах.

    Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре выразил заинтересованность в развитии научно-технического сотрудничества с Россией. Он отметил важность обмена опытом и технологиями, а также открытие филиалов российских вузов в Буркина-Фасо для практического обучения студентов.

    Ранее в Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, который впервые прибыл в Россию с официальным визитом.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с главой оборонного ведомства Буркина-Фасо Селестином Симпоре для обсуждения развития двустороннего сотрудничества.

    До этого президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре назвал «Орешник» оружием, от которого «содрогается мир».

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    10 мая 2025, 20:08 • Новости дня
    Президент Буркина-Фасо поприветствовал Путина по-русски

    Президент Буркина-Фасо на русском языке поприветствовал Путина во время встречи

    Tекст: Мария Иванова

    На встрече с Владимиром Путиным президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре произнес воинское приветствие на русском языке, назвав российского лидера товарищем.

    Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на переговорах с главой России Владимиром Путиным обратился к нему по-русски, произнеся: «Здравия желаю, товарищ президент», передает РИА «Новости». Он добавил, что надеется, что правильно произнес эти слова.

    Траоре также выразил благодарность Путину за приглашение его и делегации Буркина-Фасо в Россию на празднование Дня Победы. В ходе визита президент Буркина-Фасо подчеркнул важность участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Глава Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая и в пятницу принял участие в параде Победы на Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, который впервые прибыл в Россию с официальным визитом.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов встретился с главой оборонного ведомства Буркина-Фасо Селестином Симпоре для обсуждения развития двустороннего сотрудничества.

    Ктром в субботу президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на лекции в Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева заявил, что новейшая российская ракета «Орешник» является оружием, от которого «содрогается весь мир».

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    10 мая 2025, 17:53 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в Дне Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагвузе за личное участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Во время переговоров в Кремле российский лидер Владимир Путин поблагодарил президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву за то, что тот посетил Москву и принял участие в торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы, передает РИА «Новости».

    «Признательны вам за то, что вы лично представляете свою страну на юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», – подчеркнул президент России.

    Путин также напомнил, что во Вторую мировую войну на территории нынешней Зимбабве находился учебный центр, где союзники СССР готовили летчиков для боевой авиации.

    Российский президент назвал Зимбабве надежным партнером в Африке и предложил Мнангагве рассмотреть практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества.

    «Показатели товарооборота пока скромные ,но имеются хорошие возможности для его роста в самых разных областях – например, в геологоразведке, энергетике, сельском хозяйстве.Россия оказывает Зимбабве помощь и поддержку, когда это необходимо. В прошлом году мы поставили несколько тысяч тонн, 25, если быть более точными, пшеницы, несколько тысяч тонн удобрений», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что Россия и Зимбабве занимают схожие позиции по большинству вопросов международной повестки, выступая за справедливый многополярный мир.

    Ранее в Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Зимбабве Мнангагвой, прибывшим в Москву на торжества к 80-летию Победы.

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    10 мая 2025, 18:05 • Новости дня
    Президент Зимбабве назвал Победу триумфом русского духа

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва подчеркнул, что подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны стал исторической вехой, значимой для всего мира.

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что победа в Великой Отечественной войне – впечатляющий триумф человеческого и русского духа, передает ТАСС.

    Он отметил, что события 80-летней давности стали историческим рубежом, который останется в памяти будущих поколений. Мнангагва подчеркнул, что эта победа служит свидетельством мужества, стойкости и жертвенности русского народа ради установления мира, правды и справедливости не только в России, но и в других странах.

    «Это был оглушающий триумф человеческого духа, русского духа», – заявил Мнангагва.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагвузе за личное участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

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    12 мая 2025, 09:11 • Новости дня
    В Габоне освободили жену и сына экс-президента Бонго

    Tекст: Ольга Иванова

    Супруга и сын бывшего президента Габона были освобождены из заключения и теперь находятся под домашним арестом в семейной резиденции, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники.

    освобождены из тюрьмы и переведены под домашний арест спустя 19 месяцев заключения, передает РИА «Новости». Как уточняет радиостанция со ссылкой на судебные источники, Сильвия Бонго и Нуреддин Бонго Валантен утром в пятницу были доставлены в семейную резиденцию в районе Саблиер. Там они встретились с бывшим президентом Али Бонго, который с момента отстранения живет в этом доме.

    Несмотря на освобождение, первая леди и ее сын не получили полной свободы и находятся под домашним арестом. Радиостанция отмечает, что, по словам источника, близкого к семье, этот шаг стал результатом некоего соглашения, однако детали сделки не раскрываются.

    Ранее Сильвии и Нуреддину Бонго были предъявлены обвинения в хищении государственных средств и отмывании денег. После переворота в августе 2023 года военные Габона отстранили Али Бонго и пообещали создание переходных органов власти. Позже президент переходного периода Брис Олиги Нгема разрешил Бонго выехать за границу, но тот остался в стране и вскоре ушел из политики.

    В апреле 2025 года Брис Олиги Нгема был избран президентом Габона. Власти продолжают реформировать политическую систему и контролировать ситуацию с семьей экс-главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия осудила действия повстанцев М23 в Конго, жители ДРК призвали Россию помочь в разрешении конфликта на востоке страны, а сотни руандийских солдат погибли в конфликте в ДРК.

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