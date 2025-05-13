Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?13 комментариев
Минобороны Ливии объявило об успешном завершении операции в Триполи
Военная операция в Триполи завершилась, Минобороны ПНЕ подтвердило успех
В столице Ливии завершили военную операцию, хотя ранее сообщалось о стрельбе и жертвах среди жителей города.
Министерство обороны Правительства национального единства Ливии официально объявило об успешном завершении военной операции в Триполи, передает РИА «Новости». В заявлении отмечено, что даны указания о завершении выполнения плана по обеспечению порядка и стабильности в городе.
Ранее газета Al Wasat сообщала, что в Триполи был убит глава службы безопасности при президентском совете Абдель Гани аль-Кикли. По информации издания, он был застрелен в штабе одной из военных бригад, а на юге города жители слышали стрельбу.
МВД ПНЕ призвало граждан оставаться дома из-за напряженной обстановки. По данным службы скорой помощи, минимум шесть человек пострадали от столкновений в городе.
Источник в российском посольстве сообщил РИА Новости, что в районе дипмиссии ситуация спокойная и обращений со стороны россиян не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в Триполи погиб глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли, а работа международного аэропорта была приостановлена.
В ходе ожесточенных столкновений на юге города пострадали не менее шести человек, однако в районе посольства России ситуация остается спокойной. Власти Ливии выразили решительное несогласие с планами депортации мигрантов в страну и пообещали бороться с подобными инициативами.