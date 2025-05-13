Минобороны Ливии объявило об успешном завершении операции в Триполи

Военная операция в Триполи завершилась, Минобороны ПНЕ подтвердило успех

Tекст: Денис Тельманов

Министерство обороны Правительства национального единства Ливии официально объявило об успешном завершении военной операции в Триполи, передает РИА «Новости». В заявлении отмечено, что даны указания о завершении выполнения плана по обеспечению порядка и стабильности в городе.

Ранее газета Al Wasat сообщала, что в Триполи был убит глава службы безопасности при президентском совете Абдель Гани аль-Кикли. По информации издания, он был застрелен в штабе одной из военных бригад, а на юге города жители слышали стрельбу.

МВД ПНЕ призвало граждан оставаться дома из-за напряженной обстановки. По данным службы скорой помощи, минимум шесть человек пострадали от столкновений в городе.

Источник в российском посольстве сообщил РИА Новости, что в районе дипмиссии ситуация спокойная и обращений со стороны россиян не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в Триполи погиб глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли, а работа международного аэропорта была приостановлена.

В ходе ожесточенных столкновений на юге города пострадали не менее шести человек, однако в районе посольства России ситуация остается спокойной. Власти Ливии выразили решительное несогласие с планами депортации мигрантов в страну и пообещали бороться с подобными инициативами.