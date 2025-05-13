В Триполи начались столкновения со стрельбой после убийства чиновника

Шесть человек пострадали в столкновениях в столице Ливии Триполи

Tекст: Денис Тельманов

По данным местной службы скорой помощи, по меньшей мере шесть человек пострадали в ходе столкновений в столице Ливии, передает РИА «Новости». Представитель скорой помощи сообщил телеканалу Al Jazeera: «Шесть человек получили ранения в результате столкновений в столице Триполи». Также отмечается, что в южных районах города слышна стрельба, а в ряде кварталов сохраняется напряженная обстановка.

Как пишет Al Wasat, глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, что усугубило ситуацию в городе. В связи с беспорядками Министерство внутренних дел Правительства национального единства Ливии призвало жителей Триполи не покидать свои дома.

Источник в российском диппредставительстве сообщил РИА Новости, что в районе посольства России ситуация остается спокойной, боевые действия происходят в других частях города, обращений за помощью от россиян не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в Триполи погиб глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли. Международный аэропорт Триполи приостановил работу из-за инцидента. Власти Ливии заявили о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны и готовы бороться с такими инициативами.