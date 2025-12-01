Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.0 комментариев
Milliyet: Сирия возобновит работу посольства в Анкаре и Газиантепе
В Анкаре вскоре планируется открыть посольство Сирии, обсуждается и возвращение к работе генконсульства в Газиантепе для упрощения процедур для жителей приграничья, сообщила турецкая проправительственная газета Milliyet.
Сирийское посольство в Анкаре вскоре возобновит работу, а также планируется восстановление деятельности сирийского консульства в Газиантепе, передает РИА «Новости». Информация получена от дипломатических источников, по словам которых эти шаги особенно важны для жителей приграничных районов.
Издание напоминает, что турецкие власти впервые за последние 13 лет назначили нового посла в Дамаске, им стал заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз. После этого турецкое посольство в Сирии вновь заработало, а также возобновило работу Генконсульство Турции в Алеппо. Также в материале говорится, что продолжается подготовка к повторному открытию сирийского посольства в Анкаре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские военные проходят обучение на инфраструктуре и полигонах турецкой армии по двустороннему меморандуму.
В сирийскую провинцию Алеппо начал поступать азербайджанский газ по новой ветке из Турции, которая рассчитана на значительные годовые объемы.