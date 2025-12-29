  • Новость часаТрамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    Как российское оружие было улучшено в 2025 году
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Экс-глава МИД Польши признал поражение Украины и Европы
    Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске
    Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина
    Грушко заявил о планах Киева и Запада сорвать переговоры
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья
    Герасимов заявил о наступлении в направлении Славянска широким фронтом
    Российские подразделения вышли на рубеж в 15 км от городских окраин Запорожья
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    5 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    18 комментариев
    29 декабря 2025, 20:02 • Новости дня

    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина

    Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома выразил свою реакцию на атаку БПЛА Киева на государственную резиденцию российского лидера.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

    В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

    Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.

    29 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья

    Путин: ВС России прорвали оборону ВСУ в направлении Запорожья

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Российский лидер заявил о наступлении войск России по всей линии соприкосновения.

    Комментарии (12)
    29 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске
    @ Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Купянске было замечено прибытие шести украинских групп, сопровождаемых видеосъемкой установки национального флага на позициях, контролируемых подразделениями России, сообщили в Минобороны РФ.

    Командование ВСУ направило в Купянск шесть групп военных для постановочной видеосъемки поднятия флага Украины на территории, которую контролируют российские войска, сообщает ТАСС. Об этом заявили в Минобороны России, отмечая, что цель акции – создание видеоматериалов для дальнейшего использования в пиар-акциях Киева.

    В сообщении Министерства обороны говорится: «Военнопленный Валерий Соколенко сдался российским военнослужащим в Купянске, куда его направило командование в составе одной из шести групп для проведения видеосъемки вывешивания флага на подконтрольной российским подразделениям территории и дальнейшего использования этой видеозаписи в пиар-акциях киевского режима».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало видеозаписи с военнослужащими группировки российских войск «Запад» в разных районах Купянска Харьковской области.

    Комментарии (21)
    29 декабря 2025, 18:10 • Видео
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 18:36 • Новости дня
    Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина

    Лавров: Россия определила цели для ответного удара после атаки на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что ответ на атаку беспилотника на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области уже подготовлен.

    По его словам, объекты, против которых будут нанесены удары, а также время проведения операции военными России определены, передает ТАСС.

    «Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», – заявил Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В 2023 году Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников.

    Комментарии (4)
    29 декабря 2025, 13:34 • Новости дня
    Песков не понял намека Зеленского о плане «Б» для России
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле не поняли смысл слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что России необходимо готовить план «Б» в конфликте с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    В Кремле затруднились пояснить, что означают слова Владимира Зеленского о необходимости подготовить для России план «Б» в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в беседе с журналистами: «Не понимаю, что имеется в виду». Таким образом, официальный представитель Кремля подчеркнул, что комментировать высказывание президента Украины затруднительно из-за отсутствия понимания его содержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году. Зеленский уточнил, что 60 млрд из этой суммы составляет бюджет самой Украины, а еще 60 млрд необходимо найти на следующий год. Он также назвал планом «А» завершение боевых действий, а планом «Б» – поиск 120 млрд долларов.

    Комментарии (7)
    29 декабря 2025, 18:44 • Новости дня
    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах

    Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию Путина

    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции России после атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    Лавров отметил: «Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», передает ТАСС.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В понедельник Минобороны сообщило о уничтожении 23 дронов над территорией Новгородской области.

    Комментарии (6)
    29 декабря 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине

    Песков: Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине

    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва согласна с мнением президента США Дональда Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры перешли в финальную фазу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что стороны конфликта на Украине приблизились к урегулированию, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Москва разделяет оценку Трампа, подчеркнув, что «переговоры находятся на финальной стадии».

    Песков также сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится «в самое ближайшее время» после переговоров Трампа с Владимиром Зеленским. Он отметил, что только после получения информации от США Кремль сможет оценить итоги встречи между Трампом и Зеленским во Флориде.

    Ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго.

    Трамп заявил, что Владимир Путин выступает против прекращения огня на Украине без заключения полноценного мирного соглашения. Президент США поддержал позицию российского лидера.

    Комментарии (13)
    29 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    Российские подразделения вышли на рубеж в 15 км от городских окраин Запорожья

    Передовые подразделения группировки «Днепр» подошли на 15 километров к городу Запорожье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.

    Он отметил: «В настоящее время соединение группировки продолжает ведение наступательных действий в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожья», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья. Российский лидер также отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.

    Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 18:28 • Новости дня
    Лавров: Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как сообщил Лавров, нападение произошло в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года. Он подчеркнул, что считает это действия террористическими и целенаправленными. По его словам, Киев «предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области», передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило о уничтожении 23 дронов над территорией Новгородской области.

    Комментарии (5)
    29 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин назначил Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене

    Президент Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене, сообщает ТАСС.

    Соответствующий указ опубликован 29 декабря, его текст размещен на официальном портале правовой информации.

    В документе говорится: «Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича постоянным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрийская Республика». Таким образом, Полянский сменил на этом посту Александра Лукашевича.

    Кроме того, другими указами президент освободил Лукашевича от должности постпреда России при ОБСЕ и назначил его постоянным представителем РФ при уставных и иных органах стран СНГ в Минске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отметил кризисное положение ОБСЕ, но выразил надежду на сохранение организации.

    Лукашевич заявил о потере интереса к деятельности структуры со стороны ведущих стран в связи с чрезмерной концентрацией на украинской тематике.

    Комментарии (3)
    29 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Прокуратура Москвы утвердила обвинение против историка Эйдельман

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу в отношении историка Тамары Эйдельман, признанной в России иноагентом.

    По данным пресс-службы столичной прокуратуры, в отношении Эйдельман заочно выдвинуто обвинение по двум эпизодам статьи «Реабилитация нацизма», а также по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России», передает ТАСС.

    «В прокуратуре Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Тамары Эйдельман. Ей заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», – сообщили в ведомстве.

    В июне 2024 года против Эйдельман возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. В январе 2025 года в отношении нее завели новое дело о реабилитации нацизма.

    В декабре прошлого года историк была оштрафована на 45 тыс. рублей за несоблюдение закона об иностранных агентах.

    Верховный суд отказался рассматривать жалобу Эйдельман по статусу иноагента.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Глава Минстроя сообщил о падении продаж жилья в России

    Файзуллин: Продажи жилья в России продемонстрировали спад в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продажи жилья в России в 2025 году снизились, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

    Министр в интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что ситуация не является критичной, однако спрос на рынке недвижимости заметно снизился.

    «Да, конечно, сегодня падение есть. Оно не критическое, но продажи упали», – подчеркнул Файзуллин.

    В мае президент России Владимир Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства.

    В октябре Госдума одобрила пакет налоговых поправок при продаже недвижимости.

    Комментарии (6)
    29 декабря 2025, 16:46 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах полного освобождения территории Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о перспективах полного освобождения территории Донбасса.

    Это заявление он сделал в ходе совещания по ситуации в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что темпы продвижения российских войск в Донбассе фактически свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с территории региона.

    Он подчеркивал, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 13:42 • Новости дня
    Пожар начался на газопроводе в Закарпатье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Огонь вспыхнул на участке магистрального газопровода в Закарпатской области Украины, местные жители услышали сильный взрыв, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям страны.

    Пожар возник на магистральной газовой трубе в Мукачевском районе Закарпатской области, туда направили 21 спасателя и семь единиц пожарной техники, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В украинской прессе сообщили, что инцидент произошел не на компрессорной станции в селе Россошь, а на одном из участков трубопровода Уренгой – Помары – Ужгород.

    Местные жители слышали громкий взрыв, пламя заметили даже в других селах соседнего района.

    Клапан на газопроводе перекрыли, останавливать подачу газа для местного населения не потребовалось.

    В августе в Синельниковском районе Днепропетровской области оказались повреждены два промышленных объекта и газопровод, произошли пожары.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 19:14 • Новости дня
    Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине

    Белый дом: Трамп провел положительный разговор по Украине с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп провел позитивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    «Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным касательно Украины», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    При этом никаких конкретных деталей обсуждения предоставлено не было.

    Накануне Путин и Трамп провели переговоры, которые длились 1 час 15 минут, и обсудили возможные шаги для урегулирования ситуации на Украине.

    Трамп заявил о понимании позиции Путина по Украине.

    Комментарии (0)
    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах
    Трамп сообщил Путину о результатах переговоров с Зеленским
    Российские войска отрезали от снабжения группировку ВСУ у Красного Лимана
    В Грузии заявили о заморозке отношений с Евросоюзом
    Путин назначил Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ
    Меньшова о смерти Алентовой: Мама ушла из жизни так, как хотела
    Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия

    «Вам лучше заключить сделку сейчас» – такой совет по итогам переговоров дал главе киевского режима Дональд Трамп. В чем Зеленский надеялся убедить хозяина Белого дома, какими стали главные итоги этой встречи и как она в результате подчеркнула договоренности между Россией и США? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
