МИД заявил о повреждении посольства Азербайджана в Киеве по вине ПВО ВСУ

МИД: Посольство Азербайджана в Киеве пострадало по вине ПВО ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

«Заявления о якобы имевшем место «целенаправленном характере ракетных ударов» по объектам Азербайджанской Республики на Украине не соответствуют действительности», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве пояснили, что повреждения комплекса зданий посольства Азербайджана в Киеве произошли, скорее всего, не из-за российских ракет, а вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно – падения ракеты ЗРК «Patriot». Российская сторона выразила сожаление в связи с инцидентом.

Также Галузин сообщил, что российские ведомства внимательно рассмотрели обращение Баку от 14 ноября о повреждении зданий, имущества и территории азербайджанской дипмиссии в Киеве. Этот вопрос детально обсуждался в ходе переговоров.

Отдельно российский дипломат отметил необходимость скорейшего освобождения 11 граждан России, задержанных в Баку в конце июня – начале июля, и назвал этот шаг важным для нормализации двусторонних отношений.

Ранее посольство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.

Характер повреждений указал на попадание ракеты Patriot в посольство Азербайджана в Киеве.