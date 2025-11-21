Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
МИД заявил о повреждении посольства Азербайджана в Киеве по вине ПВО ВСУ
Заявления о том, что по объектам Азербайджана на Украине якобы наносились целенаправленные удары, не соответствуют действительности, заявили в МИД по итогам встречи замминистра иностранных дел Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.
«Заявления о якобы имевшем место «целенаправленном характере ракетных ударов» по объектам Азербайджанской Республики на Украине не соответствуют действительности», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В ведомстве пояснили, что повреждения комплекса зданий посольства Азербайджана в Киеве произошли, скорее всего, не из-за российских ракет, а вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно – падения ракеты ЗРК «Patriot». Российская сторона выразила сожаление в связи с инцидентом.
Также Галузин сообщил, что российские ведомства внимательно рассмотрели обращение Баку от 14 ноября о повреждении зданий, имущества и территории азербайджанской дипмиссии в Киеве. Этот вопрос детально обсуждался в ходе переговоров.
Отдельно российский дипломат отметил необходимость скорейшего освобождения 11 граждан России, задержанных в Баку в конце июня – начале июля, и назвал этот шаг важным для нормализации двусторонних отношений.
Ранее посольство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.
Характер повреждений указал на попадание ракеты Patriot в посольство Азербайджана в Киеве.