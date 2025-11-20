Гепатолог Вялов назвал привычки, разрушающие печень без симптомов

Tекст: Катерина Туманова

Он подчеркнул, что многие недооценивают влияние спиртных напитков, ошибочно не учитывая количество чистого этанола в них. Оптимальной дозой для мужчин считается 30–40 мл этанола, для женщин – 25–30 мл. По словам гастроэнтеролога, расчет делается умножением объема напитка на его крепость в процентах.

Врач отметил, что не менее опасна фруктоза, особенно когда она содержится в продуктах с надписью «без сахара».

«Фруктоза не претерпевает каких-то превращений в организме и в печени, сразу превращается в жир, и поэтому чем больше мы съедаем фруктозы, тем больше это способствует ожирению печени», – заявил эксперт в беседе с RT.

Специалист опроверг миф о влиянии количества выпитой воды, занятий спортом или режиме сна на здоровье печени, отметив, что некоторые травы, такие как зверобой, а также БАДы для «очистки» печени могут оказаться вредны.

Существенное влияние оказывает и состояние кишечника, так как микрофлора может вырабатывать вещества, которые как помогают, так и вредят печени. Он посоветовал обратить внимание на вздутие живота и переносимость растительной пищи.

Главной опасностью Вялов считает отсутствие явных симптомов, поскольку печень не болит из-за нехватки нервных окончаний. Для диагностики рекомендуется делать эластографию, а не только УЗИ, – этот метод позволяет точно определить процент жира в органе.

Он добавил, что при своевременном обнаружении проблемы печень можно восстановить на 50–100% за полгода, а в течение года возможно полное восстановление, если пациент не перешел точку невозврата.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-диетолог Денисенко назвала облегчающие состояние метеозависимым продукты. Диетолог Залетова назвала полезный напиток для офисных работников.