Диетолог назвала полезный напиток для офисных работников
Врач Залетова: Какао поддержит здоровье людей с сидячим образом жизни
Врач-диетолог Татьяна Залетова назвала какао напитком, который может стать полезным для здоровья офисных работников и людей, ведущих малоподвижный образ жизни.
Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова заявила, что натуральный какао-порошок без добавок и сахара может стать союзником в борьбе с негативными последствиями малоподвижности, передает радио Sputnik.
По словам Залетовой, какао – это топливо для мозга, так как содержит теобромин и флавонолы, которые мягко стимулируют нервную систему, улучшая кровоснабжение мозга, при этом нет избыточной стимуляции, которую, например, дает кофеин.
«Кроме того, какао способствует выработке гормонов счастья серотонина и эндорфинов, что помогает также бороться со стрессом и выгоранием», – пояснила Залетова.
Врач также отметила, что какао является лидером по содержанию антиоксидантов и помогает нормализовать уровень глюкозы в крови. Эксперт подчеркнула, что какао должно быть натуральным, с низким содержанием сахара, и его не стоит запивать печеньем. Для приготовления полезного напитка необходимо выбирать натуральный какао-порошок без сахара и готовить его на воде или нежирном молоке, заключила Залетова.
Врач-терапевт Александра Медзиновская назвала одними из самых частых медицинских проблем у офисных работников заболевания суставов, варикоз и ухудшение зрения.
Психолог Элен Хачатрян отметила, что употребление шоколада помогает бороться с хандрой и поднимать настроение.