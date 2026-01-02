Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».31 комментарий
Американский виолончелист обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах
Виолончелист Брайан Кинг Джозеф обвинил Уилла Смита в домогательствах
Американский виолончелист Брайан Кинг Джозеф подал в суд Лос-Анджелеса иск против актера и музыканта Уилла Смита, обвинив того в сексуальных домогательствах, свидетельствуют судебные документы.
Джозеф заявил, что Смит сначала завоевал его доверие, чтобы затем подвергнуть сексуальной эксплуатации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Истец подчеркивает, что характер действий Смита, высказывания и «обстоятельства проникновения в гостиничный номер» указывают на преднамеренное «хищническое» поведение, а не случайный эпизод.
В иске говорится, что инцидент произошел в Лас-Вегасе на фоне музыкального тура Смита в 2025 году, для которого был нанят Джозеф. В отсутствие виолончелиста неизвестный проник в его гостиничный номер, предоставленный работодателем, и оставил записку со словами «Брайан, я вернусь не позже 5.30, только мы вдвоем (рисунок сердца), Стоун Ф.».
После жалобы работодателю Джозеф был уволен. Джозеф потребовал компенсаций морального, финансового и репутационного характера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году на церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит ударил по лицу Криса Рока. Рок объявлял претендентов в категории «Лучший документальный фильм». Во время выступления Рок пошутил о короткой прическе Джейды Пинкетт-Смит, которая страдала от алопеции – аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос.