Рейс Emirates в Москву изменил маршрут после ударов Израиля по Тегерану

Tекст: Тимур Шайдуллин

Авиакомпании изменили маршруты рейсов после ударов Израиля по Ирану. В частности, рейс авиакомпании Emirates, следовавший в Москву, изменил направление полета над территорией Ирана. Согласно данным сервиса Flightradar, это произошло после сообщений об ударах по Тегерану. Лайнер Airbus 380, выполнявший рейс EK133, развернулся и взял курс на восток, двигаясь в сторону Пакистана, передает РИА «Новости».

Аналогичным образом изменил маршрут рейс эмиратской авиакомпании flydubai FZ1549, направлявшийся в Тель-Авив. Как отмечает Flightradar, этот самолет, вылетевший из Дубая, сделал несколько кругов в районе Аммана, после чего вернулся в воздушное пространство Саудовской Аравии.

Кроме того, сервис фиксирует, что самолеты нескольких эмиратских авиакомпаний, включая Emirates, flydubai и Air Arabia, начали покидать воздушное пространство Ирана. Лайнеры, которые уже успели войти в иранское небо, разворачиваются на восток в сторону Пакистана. Самолеты, приближавшиеся к Ирану с севера, например, рейс FZ968 из Внуково в Дубай, выбрали маршрут над Каспийским морем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, воздушное пространство Ирана остается закрытым для всех полетов на неопределенный срок. Израиль также ограничил полеты над своей территорией после удара по Ирану.

Напомним, в субботу утром в Тегеране произошли взрывы после израильских атак. Министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану и ввело режим особого чрезвычайного положения на всей территории страны.

Позже верховного лидера Ирана Али Хаменеи эвакуировали из Тегерана, а персонал посольства США в Катаре перевели в режим укрытия.