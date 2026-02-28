Израиль и Иордания сообщили о перехвате ракет Ирана

35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Израиль и Иордания сообщили о перехвате ракет с территории Ирана
В субботу в Тель-Авиве четыре раза звучала сирена воздушной тревоги, при этом системы ПВО Израиля и Иордании отразили новые удары ракет из Ирана, сообщают местные вооруженные силы.
Израиль и Иордания сообщили о перехвате ракет с территории Ирана. В частности, израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля, передает ТАСС.
Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила: «ЦАХАЛ засек ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы ПВО работают над перехватом угрозы».
Жителям предписали оставаться в укрытиях. Информации о падениях ракет и пострадавших в Тель-Авиве нет. Между тем, сирены воздушной тревоги в городе звучали уже в четвертый раз за день из-за угрозы ракетных обстрелов, сообщает корреспондент РИА «Новости».
В Иордании, по данным агентства Petra, системы ПВО перехватили две баллистические ракеты, выпущенные с территории Ирана, передает ТАСС. О жертвах или разрушениях в королевстве также не сообщается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю. Ранее высокопоставленный источник в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает военные объекты Израиля и США на Ближнем Востоке как законные цели.
До этого Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.