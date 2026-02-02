Файлы раскрыли связи Эпштейна с девушками Самары и Саратова

Tекст: Елизавета Шишкова

Рассекреченные материалы по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна содержат документы о его контактах с девушками из Самары и Саратова, сообщает РБК.

В одном из файлов находится анкета девушки, представленной как модель, в которой указано, что она окончила Самарский государственный экономический университет по специальности «экономика, финансы и банковское дело».

Согласно анкете, она работала моделью в Нью-Йорке, участвовала в показах и съемках для ведущих мировых брендов с 2011 по 2013 год, являлась совладелицей и преподавателем школы моделей в Самаре, а также трудилась в отделениях банков в этом городе. В разделе профессиональных достижений перечислены титул «Мисс зрительских симпатий» конкурса «Мисс Россия 2009», победа в региональном конкурсе «Мисс Тольятти 2008» и участие в телепроекте «Ты – супермодель-4».

В документе также говорится, что девушка готовилась к участию в конкурсе непрофессиональных начинающих моделей на получение контракта с международным агентством Point Models.

В другом файле из архива содержится письмо помощницы Эпштейна Лесли Грофф от 10 ноября 2017 года. В нем приводится заметка о рейсе: «19.20 Вылет из JFK (Международного аэропорта имени Джона Кеннеди) в Самару рейсом Аэрофлота 11103 с пересадкой на рейс Аэрофлота 1212». Кто именно должен был лететь этим маршрутом и какова была цель поездки, в документах не уточняется.

Еще один файл, датированный 10 декабря 2009 года, включает электронную переписку Эпштейна с девушкой из России, которая сообщала ему, что из-за проблем с работой в Петербурге вернулась в Саратов, живет с матерью и братом и собирается устроиться в полицию. В ответном письме Эпштейн писал, что понимает ее ситуацию и спрашивал, хочет ли она по-прежнему приехать к нему в гости, пообещав все организовать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США опубликовало 3 млн страниц документов по делу Эпштейна и ввело возрастные ограничения на их просмотр. В опубликованных материалах обнаружили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей с частного острова Эпштейна.

Руководитель агентства Shtorm models в Краснодаре Дана Борисенко отвергла сообщения о связях агентства с организацией вечеринок для Джеффри Эпштейна.