Командующий КСИР высмеял угрозы США «отбросить Иран в каменный век»

Командующий КСИР Мусави высмеял угрозы США «отбросить Иран в каменный век»

Tекст: Валерия Городецкая

«Это вы ведете своих солдат в могилу, а не Иран, который вы пытаетесь отбросить в каменный век. Голливудские заблуждения настолько отравили ваши умы, что с вашей ничтожной 250-летней историей вы угрожаете цивилизации, которой более 6000 лет», – написал Мусави в соцсетях, передает РБК.

Заместитель по связям с общественностью и информации в администрации президента Ирана Мехди Табатабаи также прокомментировал ситуацию. По его словам, Иран и каменный век разделяют тысячи лет. Он добавил, что если речь идет о возвращении в каменный век, то для США эта «финишная линия» гораздо ближе.

Напомним, американский президент заявил, что военная операция в Иране на финальной стадии, а если с Тегераном не удастся договориться, то он «отправится прямиком в каменный век, где ему самое место».