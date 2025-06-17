Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.7 комментариев
Офис экс-президента Ирана Ахмадинежада опроверг интернет-фейки о его гибели
Офис экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг фейки о его гибели
Офис шестого президента Ирана Махмуда Ахмадинежада выпустил заявление с опровержением слухов о его убийстве, которые курсировали в интернет-пространстве в течение дня, пишет портал Dolate Bahar.
«Для широкой общественности Ирана и тех, кто интересуется доктором Ахмадинежадом, мы сообщаем, что слухи, распространяемые в киберпространстве о слуге иранской нации, не соответствуют действительности и являются психологической войной, которую ведут иностранцы и их внутренние агенты», – сказано в сообщении Telegram-канала информационного ресурса DolateBahar.
Махмуд Ахмадинежад, родившийся 26 ноября 1956 года в Гармсаре, провинция Семнан, был шестым президентом Ирана, занимая эту должность в течение двух сроков подряд с 2005 по 2013 год. Он был известен жесткими высказываниями в адрес Израиля и его правительства.
Ранее в этот день в СМИ распространилась информация о том, что Ахмадинежад погиб на одной из улиц Тегерана в результате покушения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана намекнули на возможность применения неизвестных ранее методов борьбы против Израиля, отметив наличие тактических сюрпризов в своем арсенале.
До этого глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть города, чтобы спасти свои жизни.
Президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана. Силы ПВО Ирана за последние сутки уничтожили 28 израильских объектов, включая беспилотник Hermes.