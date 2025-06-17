Офис экс-президента Ирана Ахмадинежада опроверг интернет-фейки о его гибели

Офис экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг фейки о его гибели

Tекст: Ирма Каплан

«Для широкой общественности Ирана и тех, кто интересуется доктором Ахмадинежадом, мы сообщаем, что слухи, распространяемые в киберпространстве о слуге иранской нации, не соответствуют действительности и являются психологической войной, которую ведут иностранцы и их внутренние агенты», – сказано в сообщении Telegram-канала информационного ресурса DolateBahar.

Махмуд Ахмадинежад, родившийся 26 ноября 1956 года в Гармсаре, провинция Семнан, был шестым президентом Ирана, занимая эту должность в течение двух сроков подряд с 2005 по 2013 год. Он был известен жесткими высказываниями в адрес Израиля и его правительства.

Ранее в этот день в СМИ распространилась информация о том, что Ахмадинежад погиб на одной из улиц Тегерана в результате покушения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана намекнули на возможность применения неизвестных ранее методов борьбы против Израиля, отметив наличие тактических сюрпризов в своем арсенале.

До этого глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть города, чтобы спасти свои жизни.

Президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана. Силы ПВО Ирана за последние сутки уничтожили 28 израильских объектов, включая беспилотник Hermes.