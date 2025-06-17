Иранские ПВО за сутки сбили двадцать восемь израильских целей

ПВО Ирана перехватили израильский беспилотник Hermes и еще двадцать семь целей

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, иранские вооруженные силы сообщили о перехвате двадцати восьми израильских целей за прошедшие 24 часа. В числе сбитых объектов отмечен беспилотник Hermes, который, по данным иранских военных, использовался для разведки в уязвимых районах Ирана.

Власти заявили, что израильский противник пытался осуществлять наблюдение с помощью этого аппарата, однако его удалось уничтожить. Оставшиеся цели в официальном сообщении не конкретизируются, однако подчеркивается, что все они были успешно сбиты и не смогли достичь намеченных целей.

На ваш взгляд Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном? Израиль

Иран

Ни одну из сторон

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Операция «Восстающий лев» стала ответом Израиля на развитие иранской ядерной программы. В ходе последующих взаимных атак обе стороны сообщили о погибших и пострадавших, а также о попаданиях по ряду стратегических объектов, однако ущерб признали ограниченным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские боевые самолеты вторглись в воздушное пространство Турции во время налета на Иран. Турецкие F-16 были подняты для предотвращения инцидента.

Противовоздушная оборона Ирана уничтожила израильский беспилотник MQ-9 Reaper американского производства возле города Дехлоран на границе с Ираком. Иранские силы ПВО также сбили израильский беспилотник в районе завода по обогащению урана в Натанзе.