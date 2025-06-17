Израильские истребители нарушили воздушное пространство Турции при атаке на Иран

Tекст: Дарья Григоренко

Обозреватель газеты Hurriyet Ханде Фырат сообщила, что в первую ночь атак Израиля на Иран 13 июня некоторые израильские истребители пересекли воздушное пространство Турции. После того как израильские самолеты были обнаружены, ВВС Турции подняли в воздух несколько истребителей F-16. Турецкие военные предписали израильским пилотам покинуть воздушное пространство страны, и те немедленно выполнили требование. Инцидент рассматривался как непреднамеренный, передает ТАСС.

Как уточняет обозреватель, израильские ВВС для подобных операций используют воздушное пространство Сирии и Ирака. В Сирии нет эффективной ПВО, поэтому Израиль не запрашивает разрешения на полеты. В Ираке воздушное пространство контролируется США и было открыто для Израиля.

Также сообщается, что на фоне обострения ситуации в регионе турецкие самолеты раннего предупреждения AWACS постоянно следят за воздушным пространством, а перехватчики находятся в полной боевой готовности для экстренного реагирования.

Ранее Иран сбил израильские разведывательные дроны на границе с Турцией.

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В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары Израиля по ядерным объектам Ирана создают угрозу для безопасности всего региона.