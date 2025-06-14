Эрдоган назвал Израиль угрозой мировой и региональной безопасности

Tекст: Дарья Григоренко

Канцелярия президента Турции сообщила, что Эрдоган осудил действия Израиля. Турецкий лидер подчеркнул, что атаки Израиля на ядерные объекты Ирана продемонстрировали угрозу этой страны для региональной и глобальной безопасности и подорвали мирные усилия по ядерным переговорам между США и Ираном, передает РИА «Новости».

Как отмечается в заявлении, Эрдоган заявил: «Совершение Израилем нападения на Иран, когда между США и Ираном продолжаются поиски решения посредством переговоров по ядерной теме, направлено на подрыв мирных усилий. Эти нападения, приводящие к утечкам ядерных материалов, в очередной раз продемонстрировали, что Израиль безответственно угрожает региональной и глобальной безопасности».

Президент Турции также подчеркнул, что закрытие глаз международным сообществом на оккупацию и геноцид в Палестине позволило Израилю дойти до текущего уровня агрессии и безнаказанности. По словам Эрдогана, если Израиль не будет остановлен, война может вызвать масштабные волны нелегальной миграции во все страны региона, пишет ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что спор по поводу иранской ядерной программы может быть разрешен только путем переговоров, а регион не выдержит нового масштабного кризиса.

Накануне глава Управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что действия Израиля стали причиной «пожара» на всем Ближнем Востоке.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в скором времени нанести авиаудары по объектам и целям властей Ирана непосредственно в районе Тегерана.