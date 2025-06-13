Турция обвинила Израиль в разжигании конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Валерия Городецкая

Турецкая сторона решительно осудила недавний удар Израиля по Ирану и выразила соболезнования иранскому народу, передает РИА «Новости».

Алтун подчеркнул, что атака Израиля показала международному сообществу опасность политики правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он отметил, что отсутствие реакции на действия Израиля, начавшиеся с агрессии против Газы, стало угрозой для мира во всем мире.

По его словам, агрессию Израиля предстоит оценить с точки зрения энергетической безопасности, экономики, международного права и дипломатии. Алтун призвал мировое сообщество занять четкую позицию против «безудержной и безрассудной агрессии» Израиля и принять меры для сохранения мира.

Он добавил: «Мы будем продолжать работать во имя мира в регионе и во всем мире, выступать против безрассудного поведения Израиля, игнорирующего международное право, и поддерживать усилия в этом направлении».

Ранее постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи назвал израильскую атаку на Иран актом государственного терроризма.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал заставить врагов пожалеть о нападении.