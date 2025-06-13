Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.4 комментария
Турция обвинила Израиль в разжигании конфликта на Ближнем Востоке
Глава Управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что действия Израиля стали причиной «пожара» на всем Ближнем Востоке.
Турецкая сторона решительно осудила недавний удар Израиля по Ирану и выразила соболезнования иранскому народу, передает РИА «Новости».
Алтун подчеркнул, что атака Израиля показала международному сообществу опасность политики правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он отметил, что отсутствие реакции на действия Израиля, начавшиеся с агрессии против Газы, стало угрозой для мира во всем мире.
По его словам, агрессию Израиля предстоит оценить с точки зрения энергетической безопасности, экономики, международного права и дипломатии. Алтун призвал мировое сообщество занять четкую позицию против «безудержной и безрассудной агрессии» Израиля и принять меры для сохранения мира.
Он добавил: «Мы будем продолжать работать во имя мира в регионе и во всем мире, выступать против безрассудного поведения Израиля, игнорирующего международное право, и поддерживать усилия в этом направлении».
Ранее постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи назвал израильскую атаку на Иран актом государственного терроризма.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал заставить врагов пожалеть о нападении.