Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.4 комментария
Иранский дипломат назвал удар Израиля по Тегерану терроризмом
Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи назвал израильскую атаку на Иран актом государственного терроризма.
Дипломат подчеркнул, что в результате целенаправленных атак по жилым районам Тегерана погибли высокопоставленные иранские чиновники и ученые, а также мирные жители, передает ТАСС.
Наджафи заявил: «В жилых районах Тегерана было совершено несколько целенаправленных убийств высокопоставленных иранских чиновников и ученых, что привело среди прочего к смерти мирных жителей. Эти преднамеренные и безрассудные акты являются явными примерами государственного терроризма».
Ранее в Иране заявили о 95 раненых после ночных ударов Израиля. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи потребовал созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за удара Израиля по территории страны.