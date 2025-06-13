Глава МИД Ирана призвал СБ ООН осудить удар Израиля по стране

Tекст: Ольга Иванова

Совет Безопасности ООН должен немедленно осудить Израиль и привлечь его к ответственности за удар по Ирану, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, передает ТАСС. Он направил официальное обращение в ООН, в котором подчеркнул, что действия Израиля представляют собой «незаконную агрессию» с последствиями для международной безопасности.

Арагчи в письме отметил: «Учитывая серьезность этой незаконной агрессии и ее последствия для международного мира и безопасности, я призываю к немедленному экстренному созыву заседания Совета Безопасности. Совет должен выполнить свои обязанности по Уставу ООН, решительно осудить этот акт агрессии и предпринять немедленные и конкретные шаги, чтобы привлечь израильский режим к ответственности за его преступления».

В документе также подчеркивается необходимость конкретных мер по пресечению подобных действий в будущем и защите международной безопасности.

Напомним, Израиль нанес авиаудары по Тегерану в ночь на 13 июня. Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран и направил письмо в ООН с требованием осудить удары Израиля. Тегеран также пообещал жесткий ответ на атаку Израиля.