В Кремле оценили кандидатуру главы МАГАТЭ на пост генсека ООН
Песков заявил о положительном отношении Москвы к выдвижению Гросси в ООН
Российские власти положительно характеризуют действующего директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на фоне его планов побороться за должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
Москва высоко оценивает профессиональные качества Рафаэля Гросси, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил намерение российской стороны участвовать в предстоящих консультациях по выборам нового руководителя всемирной организации.
«Что касается выборов: сейчас многие страны ведут достаточно напряженные консультации в связи с процессом выдвижения кандидатур. Пока у нас каких-то изменений в позиции нет, она последовательна», – отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что руководство страны знакомо со многими потенциальными претендентами на этот пост. По его словам, впереди ожидаются весьма сложные переговоры всех заинтересованных сторон, в которых Россия обязательно примет активное участие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о намерении стать кандидатом на пост генерального секретаря ООН. В августе он обсудил свою кандидатуру с американским руководством. В Кремле пообещали подойти к рассмотрению этого вопроса комплексно.