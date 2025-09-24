Bloomberg: Глава МАГАТЭ Гросси надеется стать генсеком ООН при помощи США

Bloomberg: Гросси стремится заручиться поддержкой США для выдвижения в ООН

Рафаэль Гросси, руководитель Международного агентства по атомной энергии, стремится получить поддержку администрации США для участия в выборах генсека ООН, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, в августе он приезжал в Вашингтон, чтобы обсудить свою кандидатуру с американским руководством, и заявил о необходимости всеобщей поддержки, передает ТАСС.

Гросси также общался с представителями Евросоюза, Индии, Японии, Нигерии и Пакистана и заявил: «Что мне нужно, так это всеобщая поддержка». В то же время, по данным агентства, он пытается заручиться поддержкой России и Китая, чтобы избежать их вето в Совбезе ООН.

По мнению неназванного бразильского чиновника, страны БРИКС вряд ли поддержат Гросси, если его открыто поддержат США. Также отмечается, что среди других кандидатов есть женщины из Латинской Америки, которых поддерживает Бразилия. Гросси официально подтвердил свои планы баллотироваться на пост генсека ООН в интервью AFP на сессии Генассамблеи.

Генеральный секретарь ООН избирается Советом Безопасности и утверждается Генассамблеей, срок полномочий – пять лет с возможностью переизбрания, при этом кандидаты из стран – постоянных членов Совбеза традиционно не допускаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН.

Мандат действующего генсека Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года. Новый кандидат на этот пост будет предложен Советом Безопасности ООН в 2026 году, а избранный руководитель приступит к обязанностям с 1 января 2027 года.

Гутерриш ранее выступил за реформу Совета Безопасности ООН, назвав его работу неэффективной.