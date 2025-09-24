  • Новость часаГосдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную военную службу
    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    24 сентября 2025, 12:27 • Новости дня

    Bloomberg: Глава МАГАТЭ Гросси надеется стать генсеком ООН при помощи США

    Bloomberg: Гросси стремится заручиться поддержкой США для выдвижения в ООН

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает получить поддержку администрации США и союзников для выдвижения своей кандидатуры на пост генерального секретаря ООН.

    Рафаэль Гросси, руководитель Международного агентства по атомной энергии, стремится получить поддержку администрации США для участия в выборах генсека ООН, сообщает агентство Bloomberg.

    По данным издания, в августе он приезжал в Вашингтон, чтобы обсудить свою кандидатуру с американским руководством, и заявил о необходимости всеобщей поддержки, передает ТАСС.

    Гросси также общался с представителями Евросоюза, Индии, Японии, Нигерии и Пакистана и заявил: «Что мне нужно, так это всеобщая поддержка». В то же время, по данным агентства, он пытается заручиться поддержкой России и Китая, чтобы избежать их вето в Совбезе ООН.

    По мнению неназванного бразильского чиновника, страны БРИКС вряд ли поддержат Гросси, если его открыто поддержат США. Также отмечается, что среди других кандидатов есть женщины из Латинской Америки, которых поддерживает Бразилия. Гросси официально подтвердил свои планы баллотироваться на пост генсека ООН в интервью AFP на сессии Генассамблеи.

    Генеральный секретарь ООН избирается Советом Безопасности и утверждается Генассамблеей, срок полномочий – пять лет с возможностью переизбрания, при этом кандидаты из стран – постоянных членов Совбеза традиционно не допускаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН.

    Мандат действующего генсека Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года. Новый кандидат на этот пост будет предложен Советом Безопасности ООН в 2026 году, а избранный руководитель приступит к обязанностям с 1 января 2027 года.

    Гутерриш ранее выступил за реформу Совета Безопасности ООН, назвав его работу неэффективной.

    23 сентября 2025, 20:10 • Новости дня
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где продемонстрировал фотографии женщин из сектора Газа.

    Эрдоган заявил, что инфраструктура анклава полностью разрушена, а происходящее в Газе он назвал «дном человечества», передает ТАСС.

    Глава Турции подчеркнул, что все страны, которые еще не признали Палестину, должны сделать это «как можно скорее». По его словам, в Газе происходит не война, а геноцид, который совершается оснащенной армией, а действия Израиля привели к гибели 250 журналистов.

    Эрдоган заявил, что атака Израиля на Катар показывает, что правительство премьера Биньямина Нетаньяху полностью оторвано от реальности.

    Он также сообщил, что переговоры в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине способствовали обмену пленными, и Турция продолжит усилия по достижению прекращения огня.

    Напомним, Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешний этап палестино-израильского конфликта самым трагичным.

    24 сентября 2025, 04:18 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщают информационные агентства.

    Правительственный самолет совершил перелет из Москвы в США по северному маршруту, облетев все страны, за 11 часов 40 минут, передает ТАСС.

    Ключевым событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии. Помимо этого, у министра запланировано множество двусторонних встреч.

    Среди переговоров ожидается встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, а также беседа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    Министр также примет участие в ряде министерских мероприятий, включая заседания по линии БРИКС, G20, ОДКБ, а также встречи в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. Юбилейная сессия Генассамблеи стартовала в Нью-Йорке 9 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров проведет переговоры с Рубио на полях Генассамблеи ООН в среду. 27 сентября Лавров выступит на Генассамблее ООН.

    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    23 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Трамп застрял на эскалаторе в ООН

    Трамп заявил о неработающем телесуфлере и эскалаторе в ООН

    Трамп застрял на эскалаторе в ООН
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп со сцены Генассамблеи ООН рассказал о двух вещах, которые, по его словам, получил от организации.

    «Вот эти две вещи я получил от ООН: неработающий эскалатор, неработающий телесуфлер. Спасибо большое за это», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подробно рассказал, как шел по эскалатору в здании ООН, который «остановился прямо посередине». Он подчеркнул, что первая леди, если бы не была в отличной форме, могла бы упасть.

    Также Трамп упомянул, что в начале выступления не сработал телесуфлер, однако позже его починили.

    Ранее Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов.

    23 сентября 2025, 14:25 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН

    Глава МАГАТЭ Гросси заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН

    Глава МАГАТЭ заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о своем намерении стать кандидатом на пост генерального секретаря ООН.

    Гросси в интервью AFP на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметил, что считает ООН организацией, которая нуждается в обновлении и возвращении к выполнению своих ключевых задач по поддержанию мира, передает ТАСС.

    Гросси подчеркнул, что считает свой опыт работы во главе МАГАТЭ важным преимуществом и заверил, что будет стремиться к диалогу с разными странами.

    Мандат действующего генсека Антониу Гутерриша завершится 31 декабря 2026 года. Кандидат на пост генсека ООН будет предложен Советом Безопасности в том же году, а избранный руководитель приступит к работе с 1 января 2027 года.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности из-за его неэффективности.

    Президент России Владимир Путин призывал адаптировать ООН к реалиям XXI века.

    24 сентября 2025, 05:26 • Новости дня
    В ООН объяснили остановку эскалатора при подъеме Трампа

    В ООН заявили о случайном срабатывании предохранителя на эскалаторе с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Эскалатор, по которому президент США Дональд Трамп поднимался в ООН, неожиданно остановился из-за случайного срабатывания защитного устройства, сообщил источник в организации.

    «Кто-то, кто был на эскалаторе перед президентом, случайно привел в действие предохранительный механизм», – заявил источник РИА «Новости».

    Отмечается, что после инцидента функционирование эскалатора было немедленно возобновлено.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт призывала ООН провести расследование с отключением эскалатора, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп рассказал со сцены Генассамблеи ООН о двух вещах, которые, по его словам, он получил от организации: неработающем эскалаторе и неработающем телесуфлере.

    24 сентября 2025, 05:56 • Новости дня
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    @ SARAH YENESEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России, сообщают информационные агентства.

    США не присоединились к заявлению Украины и Евросоюза, осуждающему действия России, передает ТАСС.

    Документ был зачитан министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и получил поддержку 38 стран, включая Словакию и другие государства ЕС.

    Во время оглашения заявления в зале не присутствовал никто из администрации США или американского постпредства при ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США при нынешней администрации уже не впервые отказываются поддерживать антироссийские выступления Евросоюза и Украины.


    23 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    США собрались ввести санкции против Международного уголовного суда

    Reuters: США хотят наложить санкции на работу Международного уголовного суда

    США собрались ввести санкции против Международного уголовного суда
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти обсуждают введение новых ограничений в отношении самой структуры Международного уголовного суда, а не только отдельных должностных лиц, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

    Источники Reuters отмечают, что этот вопрос обсуждается в правительственных кругах США, однако точная дата принятия решения пока неизвестна, передает ТАСС.

    Reuters сообщает, что в ответ на возможные всеобъемлющие санкции руководство МУС уже провело срочные консультации с представителями государств – членов суда.

    Санкции могут затруднить выплату зарплат сотрудникам МУС, а также усложнить доступ к банковским счетам и работе компьютерных систем в офисах суда. В связи с этим МУС уже выплатил сотрудникам зарплату за период до конца 2025 года и начал искать альтернативных поставщиков платежных и IT-услуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда за участие в расследовании и судебном преследовании граждан США и Израиля. Президент США подписал исполнительный указ о санкциях против Международного уголовного суда за действия против Вашингтона и Израиля. Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по подозрению в военных преступлениях в секторе Газа.

    22 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Выступление Лаврова на Генассамблее ООН запланировано на 27 сентября

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября, где также запланированы встречи по линии БРИКС, Группы двадцати и другим международным форматам.

    Министр иностранных дел России выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября, передает ТАСС. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в интервью агентству.

    Логвинов подчеркнул: «Центральным событием станет выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в ходе общеполитической дискуссии 27 сентября».

    По информации дипломата, российская делегация в Нью-Йорке примет участие в мероприятиях на министерском уровне, включая встречи по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ и в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН. Также ожидается присутствие делегации на втором раунде Международной конференции в поддержку двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта, заседании Комиссии ООН по миростроительству и встречах под эгидой Глобальной инициативы по развитию и вопросам изменения климата.

    Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН продлятся с 23 по 27 сентября и 29 сентября.

    Полный текст интервью Кирилла Логвинова будет опубликован на сайте ТАСС 23 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров назначен руководителем российской делегации на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Василий Небензя заявил, что Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут провести переговоры на полях сессии.

    24 сентября 2025, 04:27 • Новости дня
    Полянский: Европа хочет убедить СБ ООН, что Украина не проигрывает на поле боя

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны хотят, чтобы Совбез ООН существовал в «параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    На заседании Совбеза по Украине Полянский заявил: «Европейские спонсоры режима Зеленского хотят, чтобы Совет безопасности ООН, как и они, жил в некой параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, а украинские граждане выстраиваются в очередь за тем, чтобы погибнуть в бессмысленной мясорубке за западные геополитические интересы».

    По его словам, Европа и НАТО «сильно влипли» в антироссийский проект, выход из которого им сейчас сложно найти. Полянский также отметил, что в США начали осознавать сложность ситуации после смены американской администрации, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, несмотря на сомнительную легитимность нынешних киевских властей. Переговоры в Стамбуле Полянский назвал «оптимальным форматом».

    «Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко», – сказал Полянский.

    Он также обратил внимание на то, что в Европе продолжают усиливать антироссийскую риторику, несмотря на необходимость работать над мирным урегулированием.

    Полянский также подчеркнул, что у России «никогда не было задачи растоптать украинскую идентичность». Заявления, что Россия якобы стремится к этому – «огромная наглая ложь, продвигаемая киевским князьком», сказал Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска. Министерство обороны России сообщило, что блокирование ВСУ с юга продолжается. Подразделения Южной группировки российских войск освободили Переездное в ДНР. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у него есть «хорошие новости» с фронта для президента США Дональда Трампа.

    23 сентября 2025, 05:47 • Новости дня
    Аббас: ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское радикальное движение ХАМАС будет исключено из управления сектором Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

    Аббас выступил на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    «ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении. ХАМАС и другие группировки должны сдать оружие Палестинской национальной администрации», – приводит слова Аббаса ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на 80-й сессии Генассамблеи ООН также сообщил о намерении Аббаса исключить движение ХАМАС из руководства сектором Газа, передает РИА «Новости».

    Французский лидер отметил, что Аббас пообещал предпринять этот шаг в рамках формирования переходной администрации. Макрон также подчеркнул, что Аббас осудил атаки, совершенные 7 октября 2023 года на Израиль, и дал обязательство исключить ХАМАС из управления не только Газой, но и всей палестинской территорией. «Франция будет внимательно следить за полным выполнением этих обязательств», – сказал Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон объявил о признании государственности Палестины на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    23 сентября 2025, 17:44 • Новости дня
    Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп упрекнул ООН в бездействии по вопросам урегулирования международных кризисов, выступая на общеполитических дебатах 80-й сессии Генассамблеи.

    Трамп отметил, что ему самому пришлось заниматься решением семи военных конфликтов и вести переговоры с лидерами стран-участниц, в то время как ООН «не проявила инициативы», передает ТАСС.

    «Очень жаль, что мне пришлось заниматься этим вместо ООН. К сожалению, ООН даже не попыталась помочь в этом. Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами каждой из [участвующих в них] стран, но мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделок», – заявил Трамп. Он добавил, что единственное, что получил от ООН, так это неработающие эскалатор и телесуфлер.

    Американский президент также заявил, что организация «не реализует свой потенциал», а выделяемые ей средства «используются нерационально». Он напомнил, что много лет назад предлагал провести реновацию штаб-квартиры ООН за 500 млн долларов, однако, по словам Трампа, в итоге организация потратила на эти цели от 2 до 4 млрд долларов.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал ООН «мертвой духом» организацией.

    23 сентября 2025, 04:56 • Новости дня
    Гутерриш назвал государственность палестинцев «правом, а не наградой»

    Гутерриш: Государственность для палестинцев является правом, а не наградой

    Tекст: Антон Антонов

    Отрицание права палестинцев на государственность лишь способствует усилению радикализма по всему миру, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

    «Давайте внесем ясность: государственность для палестинцев – это право, а не награда», – приводит слова Гутерриша ТАСС.

    Генсек ООН считает, что отрицание этой государственности станет «подарком для экстремистов во всем мире». Гутерриш подчеркнул, что без создания двух государств невозможно достижение мира на Ближнем Востоке, а радикализм будет распространяться по всему миру.

    Он назвал нынешнюю ситуацию «невыносимой» и «ухудшающейся с каждым часом», заявив, что «единственный выход – решение о создании двух государств». Генсек выступил за создание независимого, суверенного и демократического Государства Палестина в границах до 1967 года, с Иерусалимом как столицей для двух государств.

    Гутерриш также призвал к немедленному и постоянному прекращению огня, безоговорочному освобождению всех заложников и обеспечению полного гуманитарного доступа в регион. Он отметил, что ничто не может оправдать «коллективное наказание палестинского народа или любую форму этнической чистки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании государственности Палестины на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

    24 сентября 2025, 01:31 • Новости дня
    Встреча Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН запланирована на среду
    Встреча Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН запланирована на среду
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    «Конечно, об этом известно, запланирована встреча министра с госсекретарем США, это будет завтра», – приводит слова Вершинина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России сообщил, что в рамках встречи Лаврова и Рубио ожидается «большая повестка». Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября.

    23 сентября 2025, 14:19 • Новости дня
    В ООН заявили о преследованиях властями Киева сограждан за вывоз мусора

    Tекст: Вера Басилая

    Вывоз мусора и предоставление гуманитарной помощи на Украине стали поводом для уголовных дел, приравненных к сотрудничеству с Россией, начиная с марта 2022 года, сообщается в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о практике уголовного преследования на Украине. В документе отмечено, что киевские власти приравнивают к сотрудничеству с Россией такие действия, как вывоз мусора, строительство, оказание гуманитарной и неотложной помощи, передает ТАСС.

    Указывается, что соответствующая статья была добавлена в Уголовный кодекс Украины в марте 2022 года, которая включает «широкий спектр действий».

    Ранее в ООН заявили о фиксации новых фактов пыток российских военнопленных на Украине.

    С 24 февраля 2022 года минимум 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в сотрудничестве с Россией, подверглись пыткам и жестокому обращению.

    23 сентября 2025, 22:46 • Новости дня
    Небензя заявил о планах Израиля контролировать всю Палестину

    Небензя заявил о стремлении Израиля установить контроль над Газой и Западным берегом Иордана

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль планирует полностью подчинить себе все палестинские территории, включая сектор Газа и Западный берег.

    О стратегическом замысле Израиля поставить под полный контроль всю палестинскую территорию сообщил Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнул, что речь идет как о секторе Газа, так и о Западном берегу реки Иордан.

    Он заявил: «Очевидно и то, что стратегический замысел Израиля состоит в том, чтобы поставить под полный контроль всю палестинскую территорию, как Газу, так и ЗБРИ». Небензя указал, что сектор Газа «планомерно» зачищается, а Западный берег застраивается израильскими поселениями.

    Постпред также отметил, что риторика ненависти и пропаганды приводит к ежедневным убийствам десятков мирных палестинцев израильскими военными. По его словам, израильские военные «свято верят, что все это ради высшего блага израильского государства».

    Кроме того, Небензя заявил о целенаправленности Израиля не на дипломатическое разрешение конфликта, а на бесконечную войну. Он напомнил, что израильский удар по Дохе, которая является одним из основных посредников в переговорах, подтверждает такой подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган выступил на Генеральной Ассамблее ООН и продемонстрировал фотографии женщин из сектора Газа. Франция и ряд западных стран поддержали признание Палестины на Генассамблее ООН, что вызвало разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа. Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах поставила под сомнение моральность действий Израиля в Газе и упрекнула Джо Байдена в недостатке сочувствия.

