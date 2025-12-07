Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.10 комментариев
Хегсет подтвердил планы США по ядерным испытаниям
Пентагон подтвердил модернизацию ядерной триады и проведение США новых ядерных испытаний наравне с другими державами. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.
Министр обороны США Пит Хегсет выступил на форуме президентского фонда Рональда Рейгана и заявил о предстоящей модернизации ядерной триады, передает ТАСС. По словам Хегсета, Соединенные Штаты намерены проводить испытания ядерного оружия и систем доставки так же, как и другие страны.
«Как уже говорил президент Дональд Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими», – подчеркнул глава Пентагона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания.
Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев отметил отсутствие официальных объяснений от США по вопросу потенциальных испытаний. Москва восприняла заявления Вашингтона о возможности возобновления ядерных испытаний спокойно.