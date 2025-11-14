  • Новость часаПутин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения
    Коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией
    Венгрия направила предназначенные Украине деньги армии Ливана
    Лукашенко назвал способные заменить доллар валюты
    Вынесен обвинительный приговор блогеру Дудю
    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России
    Лихачев назвал «важнейшим политическим сигналом» снятие санкций США с АЭС «Пакш-2»
    В ВСУ пожаловались на нехватку денег, пилотов и пехоты
    Путин присвоил звание Героя труда главе «Транснефти» Токареву
    Захарова уличила Кличко в двойных стандартах
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    25 комментариев
    14 ноября 2025, 20:02 • Новости дня

    «ЛУКОЙЛ» решил сохранить работу зарубежных предприятий при продаже активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» заявила о необходимости обеспечения непрерывной работы иностранных предприятий в случае смены собственника при продаже активов.

    Как передает ТАСС, в компании отметили, что при продаже зарубежных активов новым владельцам приоритетом является обеспечение непрерывной деятельности производств.

    В сообщении подчеркивается: «Компания стремится, чтобы в процессе продажи и передачи активов новым собственникам была обеспечена непрерывность деятельности предприятий».

    Также в «ЛУКОЙЛе» заявили, что этот подход позволит избежать рисков перебоев в работе предприятий, а также в снабжении государств, где присутствует компания, энергоресурсами.

    Кроме того, подчеркивается, что непрерывная работа поможет сохранить рабочие места сотрудников на этих предприятиях. В компании уточнили, что находятся во взаимодействии с властями в регионах присутствия для решения возникающих вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дочерние фирмы «ЛУКОЙЛ» в Болгарии были выведены из-под санкций Британии.

    В Болгарии начал действовать закон о переходе управления заводом «ЛУКОЙЛ нефтохим Бургас» к государственному торговому управляющему.

    Европейские и ближневосточные правительства стремятся сохранить работу зарубежных активов «ЛУКОЙЛа» после американских санкций.

    14 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России

    МИД Азербайджана вручил российскому послу Евдокимову ноту протеста

    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатическое ведомство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, передает РБК. Согласно опубликованной информации на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась 14 ноября 2025 года.

    Согласно официальному заявлению пресс-службы МИД, в ходе встречи российскому дипломату был заявлен решительный протест. Причиной протеста назван факт падения боевой части ракеты «Искандер» на территорию дипломатического представительства Азербайджана в Киеве, которое произошло в ходе ночной ракетно-беспилотной атаки на украинскую столицу примерно в час ночи 14 ноября. В подтверждение протеста послу была вручена соответствующая дипломатическая нота.

    Ведомство также обнародовало детализированный перечень материального ущерба: мощный взрыв привел к разрушению участка ограждения по периметру посольского комплекса, повреждению служебных построек, административного корпуса, консульского отдела и служебного автотранспорта. В результате происшествия никто из персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия продолжит реформироваться и сотрудничать с Турцией для внедрения стандартов НАТО.

    Комментарии (25)
    14 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Захарова уличила Кличко в двойных стандартах

    Захарова: Кличко хочет снизить возраст мобилизации, но сыновей в ВСУ не отправляет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала критику по поводу нежелания мэра Киева Кличко отправить своих сыновей в ВСУ, несмотря на его инициативы по снижению мобилизационного возраста в армии Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала предложение мэра Киева Виталия Кличко снизить возраст мобилизации на Украине до 22 лет. Он выступает за снижение минимального возраста мобилизации на Украине, но при этом не отправляет своих сыновей служить в ВСУ, цитирует Захарову РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что у Кличко есть сыновья «богатырского телосложения», подходящие по возрасту и состоянию здоровья для службы, однако они живут в Британии и США.

    Представитель МИД РФ считает, что инициатива по снижению возраста мобилизации призвана обеспечить сохранение у власти на Украине Владимира Зеленского, Кличко и их окружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 ноября Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет из-за нехватки солдат.

    Сейчас на Украине обсуждают массовую мобилизацию бездомных в ряды ВСУ для решения проблемы с кадрами.

    Ранее на брифинге Захарова напомнила, что Киев выполнил менее 30% договоренностей по обмену пленными.

    Комментарии (2)
    14 ноября 2025, 19:12 • Видео
    Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

    В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Лихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
    Лихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
    @ Ульяна Соловьева/ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около восьми украинских беспилотников попытались атаковать Нововоронежскую атомную электростанцию, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде.

    «Теперь уже позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежской АЭС», – сообщил Лихачев, передает ТАСС. По словам Лихачева, все беспилотники были уничтожены средствами ПВО.

    Гросси в свою очередь прокомментировал прямую атаку на внешнюю линию электроснабжения Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что она была очень опасной и ранее такого не происходило.

    Лихачев отметил, что период с 23 сентября по 23 октября стал особенно тяжелым для ЗАЭС, поскольку в течение этого времени объект был полностью отключен от внешнего электроснабжения.

    Он подчеркнул, что впервые в мире столь крупная атомная станция находилась без внешнего энергетического питания целый месяц. По его словам, персонал станции показал высокий профессионализм – были обеспечены все необходимые меры для сохранения безопасности объекта.

    Глава Росатома отметил, что две трети дизельных генераторов оставались в резерве, а запас топлива превышал двухнедельный порог. Благодаря такому подходу, отметил Лихачев, удалось избежать критических рисков в этот непростой для станции период.

    В октябре ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС. Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС.

    Напомним, Запорожская АЭС установила рекорд по длительности работы без внешнего питания.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 21:17 • Новости дня
    Москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды
    Москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    При выборе повседневной одежды москвичи в первую очередь ориентируются на комфорт, необходимый для перемещения по мегаполису. Но при этом они внимательно следят за актуальными трендами. О том, как горожане находят баланс между практичностью и модой, газете ВЗГЛЯД рассказали сами жители столицы.

    «Я выбираю одежду по своему комфорту. Если она мне нравится и хорошо на мне сидит, я ее возьму. А на тренды мне все равно», – рассказал молодой человек.

    Многие респонденты считают, что современные тенденции не отражают индивидуальность. «Следовать моде – это быть как все», – сказала девушка в черном кожаном плаще.

    «За трендами невозможно уследить. Они очень быстро меняются. Да и когда ты похож на каждого, гуляющего в центре города, это уже некрасиво», – соглашается мужчина.

    Однако некоторые опрошенные нашли способ сочетать актуальные тенденции, комфорт и самовыражение. «Трендовая одежда может быть повседневной. Лично мы выбираем то, что нам нравится. И не важно, какого бренда эта вещь и сколько она стоит», – отметила женщина в куртке с популярным логотипом.

    «Я стараюсь совмещать. Если какая-то трендовая вещь будет у всех, но мне в ней будет некомфортно, я просто не смогу ее носить», – поделилась девушка.

    Отдельное внимание в беседах уделили классическому стилю. «Это всегда в моде», – уверена одна из москвичек, предпочитающая вневременные решения.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, почему женщины поддались моде брить лицо и насколько безобидна эта тенденция.

    Комментарии (3)
    14 ноября 2025, 14:36 • Новости дня
    «Мегафон» начал передачу в МВД номеров попавших под влияние мошенников абонентов

    «Мегафон» начал передавать МВД номера россиян, попавших под влияние мошенников

    «Мегафон» начал передачу в МВД номеров попавших под влияние мошенников абонентов
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Мегафон» внедрила систему, позволяющую идентифицировать телефоны граждан, находящихся под влиянием мошенников, и незамедлительно информировать Министерство внутренних дел, сообщил глава департамента сотового оператора Сергей Хренов.

    Глава департамента «Мегафона» по предотвращению мошенничества Сергей Хренов на форуме «Цифровые решения» рассказал о запуске пилотного проекта совместно с МВД. По нему оператор в режиме онлайн передает номера россиян, находящихся под подозрением воздействия мошенников, сообщает ТАСС.

    Сотрудники МВД по всей стране далее связываются с этими абонентами, чтобы предупредить о риске и помешать передаче денег преступникам.

    Хренов подчеркнул, что задача сложна, так как компания сталкивается с трудностями отделения реальных жертв от участвовавших только в коротких разговорах или покинувших диалог до передачи денег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 ноября операторы мобильной связи получили право блокировать сим-карты, если на одного абонента оформлено более 20 номеров.

    В МВД напомнили, что передача сотрудниками операторов сотовой связи данных о номерах абонентов мошенникам может привести не только к утечке персональной информации, но и к уголовной ответственности.

    Ранее ФСБ и МВД задержали 15 человек, подозреваемых в организации работы узлов связи для подмены номеров мошенниками через сим-боксы и виртуальные серверы.

    Комментарии (2)
    14 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    В Петербурге задержали шестерых мужчин за связь с 13-летней девочкой

    Шестерых мужчин задержали в Петербурге за разврат с 13-летней школьницей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против шестерых мужчин, троих из них уличили в половой связи с несовершеннолетней девочкой, сообщает ГУ СКР по городу.

    Шестеро мужчин задержаны в Петербурге после переписки интимного характера и сексуальных действий с 13-летней девочкой. Уголовные дела возбуждены по статьям половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста и развратные действия УК России, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

    По версии следствия, с 31 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года злоумышленники переписывались с девочкой и совершали с ней развратные действия в различных местах города, включая квартиру на улице Жуковского. При этом трое из них вступили с подростком в половую связь.

    Сейчас подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Петербурге задержали 41-летнего музыканта по подозрению в сексуальном насилии над семилетней девочкой.

    Суд Армавира приговорил местного жителя к 19 годам колонии строгого режима за многолетние преступления сексуального характера против несовершеннолетней падчерицы.

    Преподавателя музыкальной школы в Камчатском крае признали виновным в изготовлении и распространении детской порнографии.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Правительство предложило обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ
    Правительство предложило обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабинет министров предложил закрепить в законе обязанность операторов отключать связь при угрозах безопасности по запросу ФСБ.

    Законопроект, внесенный правительством России, опубликован в электронной базе данных Госдумы, передает ТAСС. Документ предусматривает внесение изменений в закон «О связи». Если связь будет отключена на основании официального запроса органов ФСБ для предотвращения угроз безопасности, оператор освобождается от ответственности за приостановку или прекращение обслуживания.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как связана борьба с украинскими БПЛА и отключение мобильного интернета.

    Комментарии (2)
    13 ноября 2025, 21:16 • Новости дня
    МИД: Отношения с Германией находятся в самой низшей точке

    МИД России назвал отношения с Германией худшими с момента создания ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В российском МИД отметили, что уровень взаимодействия России и Германии достиг самого низкого значения за всю историю со времени основания ФРГ.

    Замглавы МИД Дмитрий Любинский в четверг встретился с представителями общества «Россия – Германия». В ходе обсуждения стороны признали, что отношения двух стран по вине правящих элит Германии находятся в низшей точке с момента образования ФРГ, сообщается на сайте МИД РФ.

    В сообщении внешнеполитического ведомства отмечено, что «в Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между странами, вознамерились нанести России стратегическое поражение».

    Также на встрече констатировали, что немецкие дипломаты в Нью-Йорке на ассамблеях ООН ежегодно выступают против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, а германские амбиции на лидерство вызывают негативную реакцию как в российском обществе, так и у политических сил Европы.

    Министерство высказало беспокойство по поводу исторических параллелей, связанных с «прусским милитаризмом» в современной Германии.

    Представители общества «Россия – Германия» рассказали о текущих направлениях деятельности организации и планах мероприятий, а в МИД России выразили готовность поддерживать диалог с теми гражданскими и политическими силами Германии, кто настроен на мирное и безопасное сотрудничество на евразийском пространстве.

    Ранее в рейтинге газеты ВЗГЛЯД, Германия вошла в тройку самых недружественных стран по отношению к России.

    Рейтинг составляли на основании таких критериев, как военные поставки на Украину, санкции, блокировка российских СМИ и дипломатические демарши.

    В Берлине разгорелся скандал после награждения немецкого дирижера Юстуса Франца орденом Дружбы от президента Владимира Путина.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 21:37 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами Белгородскую область

    Гладков: Под ударами дронов ВСУ оказались 10 сел и городов Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Десять сел и городов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ, ранен мужчина при ударе по автомобилю в поселке Октябрьский, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    ВСУ нанесли удары дронами по 10 населенным пунктам Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Гладков. В результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа пострадал мужчина, у него диагностированы баротравма, ожоги грудной клетки и множественные осколочные ранения лица. Пострадавшему оказали помощь и планируют перевезти его в областную клиническую больницу.

    В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка ударом БПЛА повредило автомашину. В селе Зиборовка дрон выбил окна и повредил крышу жилого дома.

    В Валуйском округе в селе Посохово пострадали забор жилого дома и автомобиль, в хуторе Леоновка повреждены частный дом и постройка, а село Долгое дважды подвергалось атакам, в результате которых пострадал ангар.

    В селе Красный Октябрь из-за детонации дрона выбито окно частного дома. В городе Грайворон FPV-дрон повредил кровлю на социальном объекте, а в селе Доброе поврежден грузовой автомобиль. В селе Зозули Борисовского округа в частном доме от взрыва дрона посечена кровля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 ноября губернатор Гладков сообщил, что в Шебекинской ЦРБ скончался водитель грузовика, раненный при атаке беспилотника.

    В этот же день в селе Червона Дибровка пострадавший боец «Орлана» получил минно-взрывную травму и ранение ноги из-за FPV-дрона.

    Днем ранее в селе Козинка Грайворонского округа мирный житель погиб в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 11:35 • Новости дня
    В Болгарии вступил в силу закон о контроле над активами «Лукойла»

    Власти Болгарии ввели внешнее управление нефтяными активами компании «Лукойл»

    Tекст: Вера Басилая

    В Болгарии начал действовать закон, согласно которому права управления крупнейшим на Балканах нефтеперерабатывающим заводом «Лукойл нефтохим Бургас» переходят к назначенному государством торговому управляющему.

    Закон, фактически вводящий внешнее управление над активами компании «Лукойл» в Болгарии, вступил в силу, передает ТАСС.

    Закон об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, опубликован в государственной газете «Дыржавен вестник».

    Ранее действующий президент страны Румен Радев пытался заблокировать закон, но парламент Болгарии преодолел президентское вето. После этого глава государства подписал указ о публикации закона.

    Сразу после того, как документ вступил в силу, премьер-министр страны Росен Желязков принял решение срочно собрать Совет безопасности при правительстве для обсуждения кандидатуры особого торгового управляющего, что подтвердила спикер парламента Рая Назарян.

    С момента назначения управляющего руководство НПЗ «Лукойл нефтохим Бургас», акционеры и собственники капитала теряют право управлять заводом и распоряжаться активами, а решения управляющего не подлежат оспариванию в административном и судебном порядке. В Болгарии компании «Лукойл» принадлежит крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, а также сеть АЗС и нефтебаз, судовой и авиационный бизнес.

    Напомним, в октябре Министерство финансов США включило «Лукойл», «Роснефть» и еще 34 дочерних предприятия этих компаний в очередной пакет антироссийских санкций.

    Ранее парламент Болгарии отменил вето президента на закон о «Лукойле».

    В Болгарии и Румынии обсуждают варианты сохранения работы НПЗ «Лукойла» после введения американских санкций.

    Парламент Болгарии утвердил поправки о передаче управления болгарскими активами «Лукойла» назначенному государством управляющему.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Второй импортозамещенный МС-21 успешно пролетел из Иркутска в Жуковский

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй полностью импортозамещенный МС-21 успешно совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский, преодолев 4300 км за 6 часов 15 минут.

    Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на летчика-испытателя Олега Мутовина. По данным пилота, во время полета было израсходовано 15 тонн топлива, а автопилот был включен практически сразу после взлета и работал весь маршрут.

    Командир экипажа Андрей Воропаев подчеркнул: «Замечаний никаких нет по работе ни систем управления, которые у нас теперь наконец-то полностью отечественные, ни других полетных систем». Полет проходил на высоте около 11 тыс. метров со скоростью 800 км в час.

    Самолет был направлен в комплекс ПАО «Яковлев» в Жуковском, где его подготовят к сертификационным испытаниям. Вскоре этот МС-21 присоединится к программе сертификационных испытаний, наряду с опытным образцом, частично оснащенным российскими системами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский авиалайнер МС-21 совершил посадку в Иркутске после тестов новых двигателей и бортовых систем. Самолет МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев». Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что к 2030 году корпорация планирует выпускать 20 самолетов Ил-114-300, от десяти до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21 ежегодно.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 15:21 • Новости дня
    В Туве арестовали подозреваемого в нападении на школьницу

    Суд заключил под стражу мужчину за нападение на школьницу в Кызыле

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кызыле был задержан 35-летний мужчина по подозрению в нападении на школьницу, инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

    Как передает РИА «Новости», суд в Туве арестовал мужчину, который подозревается в нападении на школьницу на улице в Кызыле. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за иные действия сексуального характера, инцидент был зафиксирован городской камерой видеонаблюдения.

    На опубликованных кадрах видно, как подозреваемый подошел к девочке, попытался завести разговор, а затем попытался поцеловать ее, после чего повалил на землю. Пострадавшей удалось вырваться, так как мужчину что-то спугнуло, и он скрылся с места происшествия.

    По данным следствия, подозреваемый – 35-летний уроженец города Ак-Довурак, проживающий в Кызыле. На допросе мужчина полностью признал вину. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержанный объяснил свои действия состоянием сильного алкогольного опьянения.

    Сейчас обвиняемый находится под стражей, следователи продолжают проводить необходимые оперативные и процессуальные действия для закрепления доказательственной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из сел в Иркутской области подростки совершили насильственные действия в отношении 13-летней школьницы.

    В Москве суд арестовал пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро. В апарт-отеле Петербурга обнаружили тело 15-летней девочки с ножевыми ранениями, подозреваемым оказался молодой человек.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Захарова заявила о попытке Киева выиграть время на переговорах

    Захарова: Публикация The Times доказала затягивание переговоров Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикация британской газеты The Times стала подтверждением того, что Киев с самого начала использовал формат переговоров исключительно для того, чтобы выиграть время и укрепить свои позиции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что публикация The Times основывается на интервью и заявлениях замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы и, по ее мнению, этот материал стал прямым доказательством отсутствия истинного стремления Киева договариваться, передает ТАСС.

    Она добавила, что действия украинской стороны еще раз показали, что переговоры использовались как инструмент для получения дополнительных ресурсов и времени на перегруппировку.

    Ранее газета Times после разговора с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей сообщила о приостановке переговорного процесса в Стамбуле.

    Глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил о готовности России к переговорам с Украиной в Стамбуле.

    Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов сообщил, что Россия готова к стамбульским переговорам с украинской стороной в любой момент, но Киев не отреагировал на предыдущие инициативы.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    В Подмосковье подростка обвинили в теракте за поджог оборудования

    Следователи обвинили 16-летнего подростка в теракте после поджога оборудования

    Tекст: Денис Тельманов

    Шестнадцатилетнего молодого человека арестовали после того, как он поджег релейный шкаф возле станции Одинцово Белорусского направления.

    Следственные органы предъявили 16-летнему жителю Московской области обвинение в совершении террористического акта, сообщает ТАСС. Пресс-служба СК РФ уточнила, что уголовное дело заведено по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

    По информации следствия, 12 ноября подросток получил через мессенджер предложение за вознаграждение совершить теракт на транспортной инфраструктуре.

    Как уточнили в ведомстве, подросток согласился, приехал на 25-й км железнодорожной станции Одинцово Белорусского направления и умышленно поджег релейный шкаф, отвечающий за функционирование железнодорожного транспорта.

    В настоящее время суд рассматривает меры пресечения для обвиняемого. Следственные органы продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего, включая возможных организаторов и мотивы действия подростка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15-летнему жителю Москвы предъявили обвинение в теракте после поджога объекта железнодорожной инфраструктуры на Павелецком направлении.

    Силовики установили личность несовершеннолетнего, устроившего поджоги на Северо-Кавказской железной дороге по указанию спецслужб с Украины, и задержали его.

    Подростка из Калининграда заключили под стражу по обвинению в поджоге оборудования на железнодорожном переезде, что могло создать угрозу жизни людей.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 21:10 • Новости дня
    Добровольцы «Чистой Арктики» получили награды на ледоколе «Ленин»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Празднование пятилетия всероссийского экологического проекта «Чистая Арктика» прошло на борту атомного ледокола «Ленин» в Мурманске.

    В торжественной церемонии приняли участие добровольцы из Казани, Тулы, Иркутска, Калининграда, Улан-Удэ, Калуги, Брянска, Нижегородской области, Волгограда, Красноярска и Владимира, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Все они участвовали в сложных экспедициях по уборке арктических территорий, ликвидировали последствия разлива мазута в Черном море, а также помогали благоустраивать мемориальные объекты, связанные со Второй мировой войной.

    За пять лет из небольшой инициативы проект превратился в масштабное движение с почти 10 тыс. волонтеров. За это время участники собрали более 22 тыс. тонн отходов и очистили свыше 1 тыс. гектаров. Немалая часть работ пришлась на Мурманскую область, где за инициативу волонтеров поблагодарил губернатор Андрей Чибис.

    «Заботясь об экономике будущего, мы точно не имеем права не заботиться об экологии. Внимание к этой повестке, которая привлекает добровольцев, волонтеров, заставляет всех, включая крупные компании, заботиться о природе, заботиться об экологии, делать так, чтобы следующему поколению не надо было убираться в Арктике. Это крайне важная задача и для текущего момента, и для тех, кто живет сегодня у нас в стране, в Арктике и для будущих поколений», – отметил он.

    Особую роль в 2025 году волонтеры «Чистой Арктики» сыграли в сохранении памяти о бойцах Великой Отечественной войны. За лето они благоустроили восемь братских могил и 89 воинских захоронений, где покоятся останки более 4 тыс. красноармейцев на Карельском фронте, а основные работы развернулись в Карелии и Мурманской области.

    Руководитель проекта Андрей Нагибин подчеркнул значимость прошедшего сезона для участников, поскольку «волонтеры смогли своими глазами увидеть живую историю и понять масштаб потерь в годы Великой Отечественной войны», отметив намерение продолжить работу по сохранению памяти о погибших. Одновременно на ледоколе было подписано соглашение о сотрудничестве между «Чистой Арктикой» и Единым волонтерским центром Мурманской области, который также отмечен наградами.

    Руководитель центра Евгения Чибис заявила, что совместные проекты помогают эффективнее сохранять чистоту Арктики, вдохновляют корпоративные волонтерские группы и объединяют усилия для следующих акций. В частности, речь идет о продвижении инициативы «От родника до океана. Маяки», в рамках которой совместно с Северным флотом уже восстановлено три маяка, а следующим этапом станет работа над четвертым объектом.

    Проект «Чистая Арктика» стартовал в 2021 году по предложению капитанов ледоколов. За четыре года инициативу поддержали экологи, ученые, общественные организации и губернаторы арктических регионов. Сейчас к уборкам в Арктике регулярно присоединяются добровольцы со всей страны, а мероприятия по охране окружающей среды и сохранению памяти объединяют сотни партнеров.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации