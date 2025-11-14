«ЛУКОЙЛ» решил сохранить работу зарубежных предприятий при продаже активов

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в компании отметили, что при продаже зарубежных активов новым владельцам приоритетом является обеспечение непрерывной деятельности производств.

В сообщении подчеркивается: «Компания стремится, чтобы в процессе продажи и передачи активов новым собственникам была обеспечена непрерывность деятельности предприятий».

Также в «ЛУКОЙЛе» заявили, что этот подход позволит избежать рисков перебоев в работе предприятий, а также в снабжении государств, где присутствует компания, энергоресурсами.

Кроме того, подчеркивается, что непрерывная работа поможет сохранить рабочие места сотрудников на этих предприятиях. В компании уточнили, что находятся во взаимодействии с властями в регионах присутствия для решения возникающих вопросов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дочерние фирмы «ЛУКОЙЛ» в Болгарии были выведены из-под санкций Британии.

В Болгарии начал действовать закон о переходе управления заводом «ЛУКОЙЛ нефтохим Бургас» к государственному торговому управляющему.

Европейские и ближневосточные правительства стремятся сохранить работу зарубежных активов «ЛУКОЙЛа» после американских санкций.