«ЛУКОЙЛ» решил сохранить работу зарубежных предприятий при продаже активов
Российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» заявила о необходимости обеспечения непрерывной работы иностранных предприятий в случае смены собственника при продаже активов.
Как передает ТАСС, в компании отметили, что при продаже зарубежных активов новым владельцам приоритетом является обеспечение непрерывной деятельности производств.
В сообщении подчеркивается: «Компания стремится, чтобы в процессе продажи и передачи активов новым собственникам была обеспечена непрерывность деятельности предприятий».
Также в «ЛУКОЙЛе» заявили, что этот подход позволит избежать рисков перебоев в работе предприятий, а также в снабжении государств, где присутствует компания, энергоресурсами.
Кроме того, подчеркивается, что непрерывная работа поможет сохранить рабочие места сотрудников на этих предприятиях. В компании уточнили, что находятся во взаимодействии с властями в регионах присутствия для решения возникающих вопросов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дочерние фирмы «ЛУКОЙЛ» в Болгарии были выведены из-под санкций Британии.
В Болгарии начал действовать закон о переходе управления заводом «ЛУКОЙЛ нефтохим Бургас» к государственному торговому управляющему.
Европейские и ближневосточные правительства стремятся сохранить работу зарубежных активов «ЛУКОЙЛа» после американских санкций.