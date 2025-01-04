Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.0 комментариев
На Эйдельман завели новое дело о реабилитации нацизма
На историка-иноагента Тамару Эйдельман завели новое дело о реабилитации нацизма
В отношении историка-иноагента Тамары Эйдельман* возбуждено новое уголовное дело по статье о реабилитации нацизма с использованием интернета, предусматривающее наказание до пяти лет лишения свободы.
Новое уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении историка-иноагента Тамары Эйдельман*, передает РИА «Новости». Историка обвиняют в нарушении ст. 354.1 УК РФ, касающейся использования интернета для реабилитации нацизма.
Ранее против Эйдельман уже было возбуждено дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. В данном случае речь шла о реабилитации нацизма, совершенной группой лиц по предварительному сговору или с использованием Сети. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 2 до 5 млн рублей, принудительных работ до пяти лет или лишения свободы на этот же срок.
Кроме того, в конце декабря историк была оштрафована на 45 тыс. рублей за несоблюдение закона об иностранных агентах. Эйдельман также ранее подвергалась штрафам за неправильную маркировку иноагента и дискредитацию Российской армии.
Тамара Эйдельман была внесена в реестр физических лиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать это решение в суде, но ей было отказано в исключении из списка иностранных агентов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом