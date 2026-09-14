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Эмиссия банковских карт «Мир» превысила 520 млн штук
К середине текущего года объем эмиссии отечественного платежного пластика достиг 520 млн штук, заняв подавляющую долю на российском финансовом рынке.
Общее количество действующих национальных платежных инструментов значительно увеличилось за последние несколько лет, передает ТАСС.
Согласно проекту основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, показатель достиг рекордных значений.
В официальном документе детально описывается масштаб этого достижения для российской экономики.
«Количество карт «Мир» с начала 2023 года выросло в три раза и по итогам первого полугодия 2026 года превысило 520 млн, что составляет более 77,6% в общей эмиссии карт», – указано в тексте проекта.
Специалисты объясняют такую позитивную динамику широким и уникальным функционалом отечественной системы.
Кроме того, решающую роль сыграло активное и успешное замещение продуктов международных платежных систем на внутреннем рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин заявил о достижении доли отечественных карт на рынке уровня 85%.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал рост доли пластика системы «Мир» до 90% к 2027 году.
Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина указала на необходимость окончательного ухода международных систем Mastercard и Visa из страны.