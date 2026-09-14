Эмиссия банковских карт «Мир» превысила 520 млн штук

Tекст: Денис Тельманов

Общее количество действующих национальных платежных инструментов значительно увеличилось за последние несколько лет, передает ТАСС.

Согласно проекту основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, показатель достиг рекордных значений.

В официальном документе детально описывается масштаб этого достижения для российской экономики.

«Количество карт «Мир» с начала 2023 года выросло в три раза и по итогам первого полугодия 2026 года превысило 520 млн, что составляет более 77,6% в общей эмиссии карт», – указано в тексте проекта.

Специалисты объясняют такую позитивную динамику широким и уникальным функционалом отечественной системы.

Кроме того, решающую роль сыграло активное и успешное замещение продуктов международных платежных систем на внутреннем рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин заявил о достижении доли отечественных карт на рынке уровня 85%.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал рост доли пластика системы «Мир» до 90% к 2027 году.

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина указала на необходимость окончательного ухода международных систем Mastercard и Visa из страны.