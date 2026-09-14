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Генпрокурор Украины выписал обвинение главе НАБУ Кривоносу
Генпрокурор Украины Кравченко выписал обвинение главе НАБУ Кривоносу
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о подписании обвинения в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса и призвал его вместе с главой САП уйти в отставку.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о подписании обвинения директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу, сообщает ТАСС.
Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале с подписью «Я давно должен был это сделать».
Кравченко также призвал Кривоноса и главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко подать в отставку уже сегодня. Ранее сам Кравченко на фоне нового расследования антикоррупционных органов подал заявление об отставке, однако вопрос о его увольнении до сих пор не внесен на рассмотрение парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне НАБУ выдвинуло обвинения еще пятерым сотрудникам Генпрокуратуры Украины.
При этом сам Кравченко ранее заявлял о непричастности к крышеванию колл-центров. До этого стало известно, что пропавшего генпрокурора нашли в элитной клинике.