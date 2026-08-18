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МИД сообщил о срыве Украиной визита Гросси на ЗАЭС
Захарова: Украина сорвала визит гендиректора МАГАТЭ Гросси на Запорожскую АЭС
Киевские власти сорвали запланированную на 20-21 августа поездку гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию и в Энергодар, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о срыве Украиной визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Поездка Рафаэля Гросси должна была совпасть с очередной ротацией экспертов агентства на станции, следует из сообщения на сайте МИД.
Представитель МИД подчеркнула, что регулярные атаки на станцию и ее персонал создают реальную угрозу ядерной катастрофы в центре Европы.
«Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с агрессивными и злонамеренными действиями киевского режима, который продолжает провокации в отношении ЗАЭС, практически в ежедневном режиме атакуя станцию и ее персонал, создавая реальную угрозу ядерной катастрофы в центре Европы», – отметила Захарова.
Украинская сторона неоднократно срывала ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаки ВСУ на станцию отчаянными шагами.
Глава агентства Рафаэль Гросси осудил недавнее смертельное нападение украинских дронов на главного инженера объекта.