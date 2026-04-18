Украинцы придумали погодный шифр для защиты от облав военкомов

Пленный боец ВСУ рассказал о кодовых фразах-предупреждениях об облавах ТЦК

Tекст: Мария Иванова

На Украине набирают популярность так называемые погодные Telegram-каналы, помогающие мужчинам избегать принудительной мобилизации, передает РИА «Новости».

Пленный военнослужащий ВСУ Николай Герман рассказал, что в таких пабликах публикуются кодовые слова, обозначающие места проведения облав территориальными центрами комплектования (ТЦК).

«Погодные каналы, то есть там погода по городу. И заходишь на эти каналы, смотришь, пишут: в том-то районе плохая погода, там дождь, там ливень, там гроза, там снег, там гололед. Ну, уже понимаешь, куда идти, как идти, жить как-то надо, на работу нужно ходить», – пояснил пленный.

По словам военного, украинские спецслужбы ведут жесткую борьбу с администраторами подобных ресурсов. За создание таких каналов грозит реальный тюремный срок, а не просто штраф. Герман также отметил, что любые попытки организовать коллективное сопротивление действиям военкомов быстро и жестко пресекаются силовиками.

