  Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом
    Морская блокада приземлила самолеты
    Назначение русскоязычного генерала во главе Моссада вызвало критику в Израиле
    Пленный боец ВСУ рассказал о кодовых фразах-предупреждениях об облавах ТЦК
    Петросян обвинил Фицо в копировании шутки про Россию
    Убивший полицейского в Оренбургской области дезертир арестован
    Россия получила право размещать военных в Индии
    Лукашенко об отношениях с Западом: Я не их сукин сын
    Володин заявил о планах расширить основания для выдворения мигрантов
    На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    18 апреля 2026, 11:49 • Новости дня

    Пассажирский автобус с иностранцами опрокинулся в Забайкалье

    Пассажирский автобус с иностранцами опрокинулся в Забайкалье, один человек погиб

    Tекст: Мария Иванова

    В Забайкальском крае произошло дорожно-транспортное происшествие: пассажирский автобус съехал с трассы и перевернулся, унеся жизнь одного человека.

    Авария случилась на 70-м километре федеральной автодороги Чита – Забайкальск, сообщает региональное управление МЧС.

    По предварительным данным, в салоне находилось около 40 человек, предположительно, иностранных граждан.

    Очевидцыотмечают, что водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство покинуло проезжую часть. В результате аварии один пассажир погиб на месте, его тело извлекли спасатели.

    Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, бригады скорой помощи и пожарно-спасательные подразделения, обстоятельства трагедии выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года автобус с вахтовиками опрокинулся в Забайкальском крае после наезда на корову.

    17 апреля 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных

    Политолог Мартынов: Кишинев, объявив российских военных персонами нон грата, нарушил все соглашения

    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных
    @ Сергей Кузнецов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последние годы ротация в оперативной группе российских войск в Приднестровье сильно затруднена из-за действий Кишинева. Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призвано еще сильнее осложнить ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

    «Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится в Приднестровье на основании соглашения 1992 года «о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», а также ряда других договоров», – напомнил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Он подчеркнул: утверждение спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о том, что российские военные там находятся незаконно, не соответствует действительности. «Гросу либо демонстрирует свою некомпетентность, либо умышленно искажает факты», – считает собеседник. По его мнению, заявление чиновника, как и решение Кишинева объявить командование ОГРВ персонами нон грата – «провокация и нарушение всех правовых соглашений».

    Мартынов указал, что в последние годы ротация в оперативной группе сильно затруднена: «в аэропорту Кишинева военных России просто разворачивают». Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призваны еще сильнее осложнить ситуацию, полагает эксперт. «Меры скажутся и на членах семей военнослужащих. Фактически они оказываются запертыми в регионе», – добавил он.

    «Решение Кишинева ведет к эскалации. Я не исключаю, что план разработали вовсе не Гросу или Майя Санду, а те силы, которым очень хочется разжечь приднестровский конфликт», – рассуждает политолог. По его мнению, за всем этим могут стоять Британия или Франция. Собеседник напомнил, что Лондон ранее несколько раз делал «подход к снаряду», в том числе в 2022 году, а Париж стоял за массовой фальсификацией на президентских и парламентских выборах в Молдавии.

    «После объявления командования российских войск персонами нон грата возможны провокации физического плана. Однако до вывода группы дело вряд ли дойдет», – допустил спикер. Он напомнил, что ОГРВ занимается обеспечением безопасности и охраной военных складов в селе Колбасна.

    «Срок годности подавляющей части хранящихся на объекте снарядов истек, и они подлежат утилизации. В одно время обсуждался международный проект строительства завода для этих целей. Но он так и не был реализован», – детализировал Мартынов.

    По его словам, причин тому несколько – «начиная от вороватости молдавских властей и заканчивая тем, что не удалось договориться, кто в итоге будет оператором этого процесса». «Другими словами, вопрос вывода Оперативной группы российских войск ставился разными людьми и в разное время. Однако с практической точки зрения это все еще невозможно», – заключил эксперт.

    Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что командование Оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено персонами нон грата. «Подтверждаю, в этом списке несколько человек. Они объявлены нежелательными лицами в Молдавии по простой причине – российская армия нелегально находится на территории Молдавии», – сказал он.

    Гросу добавил, что теперь попытка выезда «на правый берег» грозит российским офицерам депортацией в Россию без права возвращения. По информации молдавских СМИ, среди персон нон грата – командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков и три его заместителя: Дмитрий Опалев, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов. Въезд на территорию Молдавии также запрещен начальнику штаба Марату Яруллину и Алексею Богомолову, который руководит полевым банком в Тирасполе.

    Напомним, в Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

    Летом 2025 года Майя Санду распорядилась лишить молдавского гражданства пятерых жителей, служивших в российской группе войск в Приднестровье. Среди них – Эдуард Мокусей 1974 года рождения, Николай Овсов 1986 года рождения, Александр Приходченко 1976 года рождения, Андрей Саблицов 1982 года рождения и Денис Стефанов 1981 года рождения.

    Тогда же президент Молдавии говорила, что Кишинев готов вернуться к переговорам по Приднестровью только при условии вывода Оперативной группы российских войск. «Главный вопрос – как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», – отмечала Санду.

    17 апреля 2026, 18:42 • Новости дня
    Tasnim: Иран установил три условия для прохода судов через Ормузский пролив
    Tasnim: Иран установил три условия для прохода судов через Ормузский пролив
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осведомленный источник, близкий к Высшему совету национальной безопасности, сообщил о новых деталях соглашения между Ираном и США относительно двухнедельного перемирия и прохода судов через Ормузский пролив, пишет агентство Tasnim.

    По словам собеседника Tasnim, с началом инициативы о перемирии, предложенной Пакистаном, Иран был готов разрешить ограниченное число проходов коммерческих судов ежедневно. Однако после срыва перемирия в Ливане и отказа распространить режим прекращения огня на «Хезболлу» и Израиль, Тегеран приостановил это соглашение.

    По словам источника, Иран выдвинул три обязательных условия для прохода: только коммерческие суда, отсутствие связей с враждебными государствами, движение исключительно по маршрутам, установленным иранской стороной, и согласование прохода с иранскими силами.

    Он подчеркнул, что если морская блокада сохранится, Иран расценит это как нарушение перемирия и вновь закроет пролив.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Президент США ранее заявил о сохранении морской блокады Ирана, несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива.

    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    17 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о решении об ударах по Европе из-за дронов ВСУ

    Депутат Колесник заявил о принятом решении об ударах по Европе из-за дронов ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о возможных ударах России по европейским предприятиям, производящим беспилотники для нужд Украины, уже принято, однако окончательное решение о реализации остается за верховным главнокомандующим, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Колесник заявил: «До этого может дойти, мы не можем позволить, чтобы летальное оружие шло из Европы на Украину. Я думаю, решение принято давно. Вопрос, когда оно будет реализовано. Когда верховный сочтет нужным, оно реализуется, тогда и будут удары», передает «Газета.Ru».

    Депутат также отметил, что для снижения угрозы ударов со стороны ВСУ по российским регионам армии необходимо усилить атаки на критическую инфраструктуру и военные объекты в городах. По его мнению, именно такой подход позволит России добиться максимального военного и политического эффекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны назвало поставки европейских беспилотников Украине причиной эскалации военной ситуации. Оборонное ведомство предупредило о непредсказуемых последствиях применения произведенных в Европе дронов для атак против России.

    Ранее депутат Михаил Шеремет охарактеризовал планы западных стран по размещению иностранных войск на украинской территории как опасную ересь.

    17 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Назначение русскоязычного генерала во главе Моссада вызвало критику в Израиле
    Назначение русскоязычного генерала во главе Моссада вызвало критику в Израиле
    @ Пресс-секретариат Армии обороны Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские специалисты по безопасности выразили недовольство выбором нового руководителя разведки, указав на отсутствие у кандидата профильного опыта работы в спецслужбах.

    Кадровый выбор израильского премьера Биньямина Нетаньяху вызвал серьезные споры в профессиональном сообществе, пишет Lenta.Ru со ссылкой на The Times. Аналитики видят в этом продолжение политики назначения преданных людей на высокие посты. Главная претензия заключается в том, что генерал-майор Роман Гофман ранее работал советником главы правительства по безопасности, однако никогда не служил в разведке.

    «Нетаньяху играет в игры с безопасностью Израиля. Гофман – талантливый офицер, но ни один из его талантов не имеет значения на той должности, которую он принимает», – заявил эксперт Йоав Лимор.

    Новый руководитель официально вступит в должность 2 июня. Уроженец Белоруссии переехал в Израиль в 1990 году в возрасте 14 лет и свободно говорит по-русски. Военный сделал впечатляющую карьеру в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, где дослужился до командира дивизии.

    Во время нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года офицер лично участвовал в отражении атаки. В ходе перестрелки на границе с сектором Газа он получил тяжелые ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия главы правительства Израиля утвердила Романа Гофмана новым директором разведслужбы «Моссад».

    В декабре 2025 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о решении назначить этого генерала на высокий пост.

    При этом у уроженца Белоруссии полностью отсутствует опыт разведывательной работы.

    17 апреля 2026, 18:22 • Новости дня
    ФАС вынесла предупреждения Wildberries и Ozon

    Wildberries и Ozon получили предупреждения от антимонопольной службы

    ФАС вынесла предупреждения Wildberries и Ozon
    @ Alexander Legky//Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крупнейшие российские маркетплейсы уличили в навязывании невыгодных условий для продавцов и введении покупателей в заблуждение.

    Федеральная антимонопольная служба России вынесла официальные предупреждения компаниям Wildberries и Ozon, передает ТАСС. Компании должны устранить выявленные нарушения до 15 мая.

    В ФАС указали, что площадки увеличили сроки перечисления средств продавцам за реализованные товары, что негативно отражается на их финансовом положении. Также отмечается изменение тарифов на логистику и возвраты уже после передачи товаров на склады, а стоимость доставки привязывается к цене продукции, а не к фактическим затратам на услугу. Это, по мнению регулятора, лишает продавцов возможности нормально планировать бизнес.

    Отдельные претензии касаются Ozon, который ввел платную отметку «оригинал» в карточках товаров. В ФАС считают, что такая маркировка может создавать у покупателей впечатление проверки подлинности, хотя фактически речь идет о платной опции без подтверждения качества или происхождения товара.

    Регулятор потребовал изменить условия публичной оферты и прекратить практики, приводящие к дополнительным расходам продавцов и искажению информации для покупателей. В случае невыполнения требований ФАС обещает возбудить антимонопольное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба потребовала от маркетплейсов Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов. Ранее эти компании внесли коррективы в регламенты по рекомендации антимонопольного ведомства. До этого служба выдала предостережение Wildberries из-за требования об обязательном открытии счетов в собственном банке.

    17 апреля 2026, 22:18 • Новости дня
    Зеленский угрожает руководству Белоруссии судьбой Мадуро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В приграничных районах Белоруссии якобы ведется подготовка артиллерийских позиций и строительство дорог в направлении украинской территории, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил о «подозрительной активности» в приграничной зоне Белоруссии со ссылкой на данные украинской разведки, пишет «Газета.Ru».

    «Россия еще раз будет пытаться втянуть в конфликт белорусское государство», – заявил украинский лидер.

    Зеленский также добавил, что поручил по соответствующим каналам предупредить руководство Белоруссии о готовности украинской стороны защищать свою территорию.

    По его мнению, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро должны стать «предостережением» для белорусских властей от возможных ошибок.

    В феврале советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии.

    Напомним, в ночь на 3 января 2026 года США провели спецоперацию «Абсолютная решимость» на территории Венесуэлы, в ходе которой элитный спецназ Delta Force захватил президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в их резиденции в Каракасе. По данным СМИ, штурм занял считанные минуты, после чего Мадуро задержали, вывезли вертолетом на десантный корабль ВМС США USS Iwo Jima и затем доставили в США для последующего суда по обвинениям в наркотерроризме.

    17 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Тегеран разблокировал Ормузский пролив

    Иран открыл Ормузский пролив для коммерческих судов на время ливанского перемирия

    Тегеран разблокировал Ормузский пролив
    @ Costfoto/CFOTO/Sipa USA/ТАСС/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    По словам Аракчи, все коммерческие суда смогут свободно проходить через пролив по заранее согласованному маршруту, детали которого уже опубликованы Организацией портов и морского судоходства Ирана. Свое заявление руководитель ведомства опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    «В соответствии с достигнутым в Ливане прекращением огня проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как уже было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана», – написал Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил одобрение этому перемирию для предотвращения новых столкновений.

    С конца февраля, после начала военных действий США и Израиля против Ирана, Тегеран фактически ограничил проход через Ормузский пролив. Количество судов сократилось до нескольких десятков в сутки, тогда как ранее через этот ключевой маршрут ежедневно проходило порядка 135 судов.

    17 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    ЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России
    ЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия заявила, что не располагает доказательствами использования украинскими беспилотниками для ударов по России воздушного пространства стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Официальный представитель ЕК Анита Хиппер сообщила об этом на брифинге в Брюсселе, отвечая на слова секретаря Совбеза России Сергея Шойгу о возможности применения Россией права на самооборону в ответ на подобные удары, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», – заявила Хиппер. Она также назвала слова Шойгу «дезинформацией», отметив, что подобные заявления якобы направлены на создание условий для эскалации и региональной нестабильности.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу. После этого литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    17 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    В США набирает обороты новый способ кражи бензина из-за роста цен на топливо
    В США набирает обороты новый способ кражи бензина из-за роста цен на топливо
    @ Davide Bonaldo/SOPA Images/Reuters

    В США фиксируют рост числа краж топлива из автомобилей изуверским способом на фоне подорожания бензина из-за войны с Ираном.

    Как пишет The Washington Post, житель Аризоны Таси Малала заметил стремительное падение уровня топлива. Он остановился и увидел, как бензин «буквально льется из-под машины». В автосервисе выяснилось, что злоумышленники просверлили в бензобаке отверстие с помощью обычной дрели. Счет на ремонт бензобака составил почти три тыс. долларов.

    По данным американских автомастерских, такая схема «просверлить и слить» становится все более распространенной: в одном из сервисов Лос-Анджелеса сообщили, что теперь ремонтируют поврежденные таким образом баки примерно раз в неделю, тогда как раньше сталкивались с этим считаные разы.

    Страховые компании также также отмечают рост подобных обращений. Эксперты связывают появление нового способа воровства с рекордным за четыре года ростом цен на топливо и усложнением традиционного «сифонирования» – откачки бензина шлангом из горловины бака. В современных машинах заливные горловины уже делают более узкими и изогнутыми, устанавливают внутренние клапаны и дополнительные элементы, а экологические нормы требуют герметичных топливных систем, что сильно затрудняет доступ.

    Между тем случаи краж топлива фиксируются не только у частных автовладельцев. В Сент-Луисе неизвестные просверлили бак дизельного грузовика мобильного продовольственного пункта католической благотворительной организации Society of St. Vincent de Paul, полностью слив дорогое топливо и выведя машину из строя. Руководитель организации признал, что понимает, насколько тяжелое сейчас время для многих, но отметил, что более «старомодный» способ – сифонирование – обошелся бы благотворителям значительно дешевле.

    Представители страхового рынка проводят параллели с волнами краж каталитических нейтрализаторов, которые злоумышленники вырезают ради драгметаллов, также обрекая автовладельцев на дорогой ремонт. В то же время страховщики подчеркивают, что ущерб от просверленных бензобаков обычно покрывается полисами с расширенным пакетом.

    Ранее клиника в Новой Зеландии выставила США счет за бензин из-за войны в Иране.

    17 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Россия получила право размещать военных в Индии
    Россия получила право размещать военных в Индии
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый договор между Москвой и Дели установил лимиты на совместное размещение кораблей, военных самолетов и личного состава и упростил порядок согласования визитов.

    В рамках действующего соглашения об укреплении военного сотрудничества Россия и Индия могут обмениваться крупными контингентами, передает «Интерфакс». Как отмечается в опубликованном документе: «В рамках настоящего соглашения, если стороны не договорились об ином, на территории государства принимающей стороны и в воздушном пространстве над ней одновременно может находиться не более: пяти военных кораблей государства направляющей стороны; десяти военных воздушных судов государства направляющей стороны; трех тыс. человек личного состава воинских формирований государства».

    Военнослужащие могут направляться за рубеж для проведения совместных учений, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий катастроф. Для полетов авиации требуется подать дипломатический запрос минимум за 14 дней до использования воздушного пространства и аэродромов. Заход кораблей в порты также строго регламентирован и возможен только после аналогичного предварительного уведомления.

    Командир иностранного судна обязан предупредить местного старшего морского начальника о выходе из порта не позднее чем за сутки до отплытия. Само соглашение рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления на такие же периоды. Это произойдет, если ни одна из сторон не заявит о разрыве договора за полгода до истечения срока.

    Документ подписали в Москве 18 февраля 2025 года, а в декабре его ратифицировал российский парламент. Президент Владимир Путин утвердил закон 15 декабря того же года. Договор, призванный упростить логистику флотов и авиации двух стран, официально вступил в силу 12 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Дели 18 февраля 2025 года подписали соглашение о взаимном порядке отправки воинских формирований, военных кораблей и самолетов.

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации этого межправительственного соглашения, предусматривающего упрощенный порядок отправки военных, кораблей и самолетов для совместных учений и гуманитарных миссий.

    Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в области совместных военных учений, включая маневры Indra, Avia Indra и Indra Navy.

    17 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России отвергло утверждения бельгийского чиновника о якобы признании Москвой «Нарвской народной республики», назвав подобные сообщения искажением фактов и попыткой создать образ внешнего врага.

    В дипмиссии отметили, что подобные заявления – это умышленное искажение фактов и создание мнимого «образа врага», передает РИА «Новости». «Возвращаясь к озвученным домыслам о якобы признании Россией «Нарвской народной республики», вновь подчеркнем, что это не что иное, как намеренное искажение фактов и очередная попытка перевести внимание общественности от собственных проблем к мнимому «образу врага», – заявили в посольстве.

    По информации дипломатов, слова главы штаба Бельгии про Нарву присутствовали только в электронной версии интервью, а в печатный вариант они не вошли. В посольстве предположили, что редакторы спохватились и решили скрыть наиболее одиозные высказывания задним числом.

    Напомним, начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как в Эстонии возникла провокация с появлением «Нарвской народной республики» и как местные СМИ раздули эту историю.

    17 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    СК начал расследование смерти певца Кунгурова
    СК начал расследование смерти певца Кунгурова
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти певца Евгения Кунгурова.

    Изначально предполагалось, что артист ушел из жизни добровольно, однако отец певца, Виктор Кунгуров, уверен в противоположном, передает «Коммерсант». О возбуждении дела Виктор Кунгуров узнал из письма прокуратуры, сообщила защита семьи.

    Адвокат отца артиста Евгений Черноусов пояснил, что после проверки следователи Пресненского межрайонного отдела СК возбудили дело по статье о доведении до самоубийства. По мнению семьи погибшего, речь должна идти об убийстве, совершенном группой лиц, однако оспаривать формулировку защитники сейчас не планируют.

    Кроме того, Виктор Кунгуров намерен повторно обратиться с просьбой проверить действия следователя МРСО. По его мнению, тот не выполнил необходимых первоначальных следственных мероприятий сразу после обнаружения тела Евгения Кунгурова, что могло повлиять на ход расследования.

    В 2024 году тело Кунгурова нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Источник в правоохранительных органах отмечал, что, согласно предварительной информации, артист покончил с собой.

    Бывшая жена певца Кунгурова усомнилась в основной версии его гибели.

    17 апреля 2026, 13:41 • Новости дня
    Нижегородский губернатор протестировал новый отечественный кроссовер Volga K50

    Глава Нижегородской области Никитин испытал предсерийный кроссовер Volga K50

    Нижегородский губернатор протестировал новый отечественный кроссовер Volga K50
    @ max.ru/gleb_nikitin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии летнего старта продаж руководитель Нижегородской области Глеб Никитин приобрел и лично проверил полноприводную новинку Volga K50, чтобы оценить потенциал ее дальнейшей локализации.

    «Поддерживаем наш автопром и тестируем возможности новой Volga K50. Приобрел машину перед официальным стартом продаж, чтобы оценить ее характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации. Развиваем производство в Нижнем Новгороде», – написал Глеб Никитин в Max.

    Политик назвал автомобиль просторным, комфортным и динамичным, высоко оценив современные электронные функции.

    Согласно технической документации, пятиместная машина весит 1,85 тонны, длина кузова составляет 4770 миллиметров, ширина достигает 1895 миллиметров, а высота равна 1689 миллиметрам, передает РИА «Новости». Серийное производство автомобилей начнется на мощностях бывшего завода Volkswagen во втором квартале текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания анонсировала старт продаж кроссовера Volga К50 летом 2026 года. Вице-премьер Денис Мантуров сообщил о начале сборки этих машин на Горьковском автомобильном заводе в начале 2026 года. Премьер-министр Михаил Мишустин посетил стенд с новой линейкой автомобилей на выставке ЦИПР-2024.

    17 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Бастрыкин потребовал отчет по делу о самоуправстве в подмосковной деревне
    Бастрыкин потребовал отчет по делу о самоуправстве в подмосковной деревне
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил детально доложить о ходе расследования дела о самоуправстве в деревне Шаховская в Московской области.

    Поводом для внимания высшего руководства стал сюжет на федеральном телеканале, который рассказал о сложностях местных жителей с проездом к своим домам из-за установленных платных ворот.

    Как сообщил СК в Max, ворота, препятствующие свободному доступу, были установлены женщиной, управляющей поселком через юридическое лицо. Ведомство отмечает, что проезд оказался закрыт даже для экстренных служб.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство)», – говорится в сообщении. Бастрыкин потребовал от руководителя областного главка доложить о ходе расследования и проверить доводы, изложенные в телесюжете.

    Контроль за исполнением поручения остается за центральным аппаратом Следственного комитета.

    Ранее юрист рассказала о штрафах за установку камер в доме без согласия соседей.

    17 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Агутин удивился схожести людей с орангутанами
    Агутин удивился схожести людей с орангутанами
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Леонид Агутин выразил удивление по поводу схожести людей и орангутанов.

    «Узнал, что орангутан генетически отличается от человека лишь на 3,1 процента. Как, оказывается, мало надо человеку, чтобы превратиться в обезьяну», – написал артист в соцсетях.

    По данным ученых, геномы людей, животных и даже фруктов частично совпадают. Так, к человеку ближе всего по генетическому коду шимпанзе – у людей с ними 96% общих генов. Также у людей 90% ДНК совпадает с абиссинскими кошками, 85% – с мышами, 65% – с мушками дрозофилами и 60% – с бананами.

    Журнал New Scientist писал, что наблюдения за жестоким конфликтом в некогда единой стае диких шимпанзе показали неожиданные параллели с гражданскими войнами в человеческом обществе.

    Леонид Агутин в декабре 2025 года вошел в число самых высокооплачиваемых артистов на новогодних корпоративах.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации