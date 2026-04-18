Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.2 комментария
Лавров назвал отношения России и Китая глубже и надежнее военного союза
Глава МИД России Сергей Лавров заявил на Антальском дипломатическом форуме, что отношения между Россией и Китаем по своему качеству превосходят классические военные союзы, передает ТАСС.
По словам министра, многие политологи призывают к заключению военного союза между двумя странами, однако лидеры России и Китая уже подписали документ, в котором отмечается уникальность их сотрудничества.
Лавров отметил, что в документе зафиксировано: отношения между Москвой и Пекином построены на уровне, который выше, глубже и надежнее обычных военных блоков. Он подчеркнул, что это официальная позиция, подтвержденная обеими странами.
Министр также заявил, что торговые отношения России и Китая являются сбалансированными, а торговля практически паритетная с небольшим перевесом в пользу российского экспорта. Лавров отметил активное развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере, ядерной энергетике, высоких технологиях и космосе, а также отсутствие односторонней зависимости между странами.
Глава МИД добавил, что в истории современной дипломатии между Москвой и Пекином не было случаев обмана, а уровень дипломатии лидеров обеих стран находится на высшей отметке.
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что Москва и Пекин должны выстраивать более тесное стратегическое взаимодействие для поддержания единства государств Глобального Юга.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что визит президента России Владимира Путина в Китай находится в стадии подготовки.