Лавров назвал отношения России и Китая глубже и надежнее военного союза

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на Антальском дипломатическом форуме, что отношения между Россией и Китаем по своему качеству превосходят классические военные союзы, передает ТАСС.

По словам министра, многие политологи призывают к заключению военного союза между двумя странами, однако лидеры России и Китая уже подписали документ, в котором отмечается уникальность их сотрудничества.

Лавров отметил, что в документе зафиксировано: отношения между Москвой и Пекином построены на уровне, который выше, глубже и надежнее обычных военных блоков. Он подчеркнул, что это официальная позиция, подтвержденная обеими странами.

Министр также заявил, что торговые отношения России и Китая являются сбалансированными, а торговля практически паритетная с небольшим перевесом в пользу российского экспорта. Лавров отметил активное развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере, ядерной энергетике, высоких технологиях и космосе, а также отсутствие односторонней зависимости между странами.

Глава МИД добавил, что в истории современной дипломатии между Москвой и Пекином не было случаев обмана, а уровень дипломатии лидеров обеих стран находится на высшей отметке.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что Москва и Пекин должны выстраивать более тесное стратегическое взаимодействие для поддержания единства государств Глобального Юга.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что визит президента России Владимира Путина в Китай находится в стадии подготовки.