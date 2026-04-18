Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.4 комментария
Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
В 2014 году Владимир Зеленский призывал предоставить жителям Донбасса законное право говорить на русском языке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров сообщил, что Владимир Зеленский летом 2014 года просил дать жителям Донбасса возможность говорить на русском языке. По словам Лаврова, Зеленский тогда подчеркивал, что Россия и Украина являются братскими народами с общей историей и культурой, передают «Вести».
«Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им на законных основаниях говорить по-русски», – привел слова Зеленского Лавров на полях Антальского дипломатического форума.
Позднее, отметил Лавров, Зеленский стал заявлять в интервью, что тем, кто живет на украинской территории и ощущает себя причастным к русской культуре, стоит уезжать в Россию.
Ранее Лавров заявил, что совесть и Владимир Зеленский «плохо сочетаются».
Владимир Зеленский публично называл жителей Донбасса террористами.
Также Сергей Лавров посоветовал киевским властям выполнять статьи конституции о правах национальных меньшинств.