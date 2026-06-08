Tекст: Антон Антонов

Полянский предположил, что на одном из ближайших заседаний ОБСЕ украинская делегация попытается представить письмо как жест в пользу мира, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, истинная цель обращения Зеленского связана с информационным эффектом. «Мы все понимаем, что это абсолютно провокационный шаг, который исключительно направлен на пиар и на создание иллюзии того, что Украина хочет мира, а Россия нет», – заявил Полянский.

Он добавил, что о нежелании Киева двигаться к реальному мирному урегулированию говорят последние атаки в Старобельске и Енакиево в ДНР. Постпред также напомнил о других случаях ударов Вооруженных сил Украины по мирному населению, которые он считает прямым доказательством агрессивной линии киевских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал послание Зеленского неприемлемым и хамским.

Политолог Вадим Козюлин отметил главную цель открытого письма Зеленского Путину как пиар, а не поиск договоренностей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы принять Зеленского в любое время для личной встречи с Путиным.