История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.24 комментария
Постпред при ОБСЕ Полянский назвал письмо Зеленского провокацией
Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является провокационным пиар-ходом, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Полянский предположил, что на одном из ближайших заседаний ОБСЕ украинская делегация попытается представить письмо как жест в пользу мира, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, истинная цель обращения Зеленского связана с информационным эффектом. «Мы все понимаем, что это абсолютно провокационный шаг, который исключительно направлен на пиар и на создание иллюзии того, что Украина хочет мира, а Россия нет», – заявил Полянский.
Он добавил, что о нежелании Киева двигаться к реальному мирному урегулированию говорят последние атаки в Старобельске и Енакиево в ДНР. Постпред также напомнил о других случаях ударов Вооруженных сил Украины по мирному населению, которые он считает прямым доказательством агрессивной линии киевских властей.
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Политолог Вадим Козюлин отметил главную цель открытого письма Зеленского Путину как пиар, а не поиск договоренностей.
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