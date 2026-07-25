Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.32 комментария
ВС России поразили порты и используемые для снабжения ВСУ суда
В ночь на субботу ВС России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинским портам и судам, используемым в интересах ВСУ.
В итоге в порту «Николаев» (украинские госпредприятие (ГП) «Николаевский морской торговый порт») в момент разгрузки поражен сухогруз, который доставил предназначенные для обеспечения ВСУ грузы, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.
Кроме того в порту «Одесса» (ГП «Морской торговый порт «Одесса») были поражены инфраструктурные объекты, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
А в «Измаиле» (ГП «Измаильский морской торговый порт») уничтожены объекты портовой инфраструктуры, которые предназначались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Под удар также попал склад с военным имуществом ВСУ.
Напомним, накануне ВС России поразили два буксира, балкер и сухогруз с грузом для ВСУ.
В ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины.
А до этого беспилотники атаковали пять украинских судов в акватории Черного моря.