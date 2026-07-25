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    Як-130М готовят к охоте на беспилотники
    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    Набиуллина призвала не искать тайные сигналы в ее брошках
    Минобороны сообщило об ударе по выставке дронов в Киевской области
    Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
    Прокурора МУС Хана отстранили от должности
    Главком сил беспилотных систем ВСУ Мадьяр усилил меры безопасности
    Сломался единственный американский ледокол
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Украинцы проигнорировали собственную интуицию

    Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.

    24 комментария
    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

    3 комментария
    25 июля 2026, 03:34 • Новости дня

    Вертолеты начали тушить пожар на юго-востоке Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    Площадь пожара на юго-востоке Москвы выросла до 3 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС.

    К тушению возгорания привлекли два вертолета, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, на месте работают около 100 человек личного состава. Для ликвидации огня задействованы 28 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы загорелся производственный ангар на площади 1 тыс. кв. м.

    24 июля 2026, 07:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о разгроме у Ивашкино бригады ВСУ из экс-заключенных

    ВС России разбили у Ивашкино бригаду ВСУ из экс-заключенных

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта, разгромив на Харьковском направлении бригады ВСУ из бывших заключенных.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в районе сёл Ивашкино и Устиновка.

    «В районе Ивашкино противник предпринял контратаку силами бывших заключенных из состава 129 отмбр ВСУ. В результате огневого воздействия больше половины украинских националистов уничтожено, остальные сбежали на исходные позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-подразделения «Севера» на Волчанском направлении продвинулись на 12 участках до 800 метров. Бои идут в сёлах Захаровка, Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    В Черниговской области стало известно о вспышке неизвестной инфекции в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ. Только 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат, число небоевых потерь растет.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В районе села Тополя 20 июля была уничтожена боевая группа ГУР, а в Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    «Враг дважды пытался контратаковать наши подразделения: силами штурмовой группы 5 отмбр около Кондратовки и подразделением 225 ошп в районе Писаревки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», – поделились бойцы.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 140 в Харьковской областях), отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский пограничник рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью. Харьковское направление СВО приходит в движение.

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    24 июля 2026, 16:15 • Новости дня
    Поддубный: Все положения Народной программы «Единой России» будут реализованы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Единая Россия» возьмет на себя строгую ответственность за реализацию каждого положения создаваемой народной программы, сделав все пункты обязательными к исполнению, заявил военкор, член генсовета партии, Герой России Евгений Поддубный на встрече с ветеранами СВО в Одинцове.

    Поддубный подчеркнул важность контроля за выполнением обещаний на встрече с ветеранами специальной военной операции в Одинцове, передает ТАСС.

    «Сейчас формируется Народная программа «Единой России», и за этот документ, за каждую строчку в нем партия будет отчитываться», – заявил Поддубный.

    По его словам, в документе особое внимание уделят участникам СВО, ветеранам и их семьям. Программа охватит ключевые сферы жизни, включая экономику, ЖКХ и технологическое развитие, а также предложит меры по трудоустройству ветеранов, адаптации рабочих мест и созданию комфортной среды.

    Возвращение бойцов к мирной жизни требует особого подхода от государственных и общественных структур, отметил военкор. Он добавил, что необходимо снижать бюрократическую нагрузку и усиливать поддержку раненых солдат и семей погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил о поступлении почти 3 млн предложений в новую народную программу.

    Поддубный обсудил со ставропольскими бойцами инициативы для данного документа.

    Военкор заявил о необходимости бесшовного перехода специалистов военных профессий на гражданские специальности.

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    24 июля 2026, 18:57 • Видео
    Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

    На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    24 июля 2026, 14:06 • Новости дня
    Путин осмотрел новый учебно-боевой самолет Як-130М

    Путину показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М в Иркутске

    Путин осмотрел новый учебно-боевой самолет Як-130М
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил авиастроительное предприятие, где ему продемонстрировали опытный образец перспективного легкого истребителя, совершившего свой первый полет месяц назад.

    Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев», где осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, передает ТАСС.

    Опытный образец машины совершил свой первый полет месяц назад на этом же предприятии.

    Летчик-испытатель Александр Гуськов доложил главе государства о характеристиках самолета. Он отметил, что Як-130М оснащен современными бортовыми системами, радиолокационной станцией и способен применять вооружение классов «воздух-воздух» и «воздух-земля».

    По словам специалиста, модернизация превратила машину в полноценный легкий истребитель.

    «В числе боевых задач Як-130М – уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжелого класса», – подчеркнул Гуськов.

    Новейший самолет способен развивать скорость до 960 км/ч, а дальность его полета достигает 1 тыс. 610 километров. Первый успешный полет Як-130М прошел 25 июня 2026 года, продлившись около 50 минут на высоте до 2 тыс. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учебно-боевой самолет Як-130М совершил свой первый полет в июне.

    Гендиректор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.

    Осенью прошлого года эту модернизированную модель впервые представили мировой публике на международном авиасалоне в Дубае.

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    24 июля 2026, 11:37 • Новости дня
    Лавров объяснил высокомерный отказ Киева от мирных инициатив США

    Лавров назвал военную помощь Запада причиной отказа Киева от мирных инициатив

    Лавров объяснил высокомерный отказ Киева от мирных инициатив США
    @ Denis Bocharov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим не принял американских инициатив, поскольку у Владимира Зеленского есть военная поддержка со стороны западных союзников, включающая поставки дронов и высоких технологий, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Российская сторона считает, что высокомерный отказ от американских инициатив, озвученных на саммите на Аляске, связан с активной военной поддержкой Владимира Зеленского, пояснил Лавров, передает РИА «Новости».

    «Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах доставляют дроны, которым он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели», – заявил министр.

    Глава ведомства добавил, что значительную часть этой поддержки оказывают сами Соединенные Штаты. По его словам, помощь не ограничивается продажей вооружений Евросоюзу для последующей передачи Киеву. Американская сторона также предоставляет разведывательные данные и обеспечивает работу системы Starlink.

    Лавров подчеркнул, что высокие технологии, требующие специальных навыков применения на поле боя, оказываются в распоряжении украинских военных неслучайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лавров напомнил госсекретарю США Марко Рубио о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями.

    Американист Малек Дудаков спрогнозировал продолжение передачи Киеву американских разведданных.

    В сентябре прошлого года Лавров заявил об отказе украинских властей от переданных после саммита на Аляске предложений.

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    24 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России

    Отец главкома ВСУ Драпатого проживал в России

    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России
    @ mod.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, известный радикальными заявлениями о русских, имеет тесные семейные связи с Россией.

    Несмотря на резкие националистические высказывания Михаила Драпатого, часть его семьи много лет живет на территории Российской Федерации, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили, что некоторые родственники военачальника до сих пор находятся в России.

    «Когда Михаил Драпатый называет русских нацией, лишенной права на существование, он также говорит о своем сводном брате, который давно проживает в России, зовут его Максим. Большую часть жизни этот наш соотечественник провел в Сургуте, а сегодня живет в Сочи», – рассказал собеседник агентства.

    Отец украинского генерала Василий Драпатый также долгое время жил в Сургуте. По данным правоохранителей, он придерживается националистических взглядов и подписан на ресурсы сторонников Михаила Саакашвили и Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Дядя главкома, бывший полицейский из Львовской области, активно участвовал в «майдане», а жена Юлия Редько-Драпатая с 2014 года делает русофобские заявления на русском языке.

    Сам Драпатый ранее заявлял, что жители Донбасса нуждаются в перевоспитании в духе украинского национализма. В России против него возбуждено несколько уголовных дел, включая обвинения в терроризме.

    Российские правоохранительные органы установили личные контакты нового главнокомандующего украинской армией и его родителей.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать резкие высказывания военачальника в адрес россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал неминуемую ответственность Михаила Драпатого за чудовищные слова о жителях Донбасса.

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    24 июля 2026, 09:45 • Новости дня
    При ракетном ударе по Кирову пострадали несколько человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим ракетами нанес удар по промышленному объекту в Кирове, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

    «Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы», – заявил глава области, передает ТАСС.

    Соколов также напомнил о действующем запрете антитеррористической комиссии Кировской области. Согласно ему, в социальных сетях и СМИ не допускается публикация материалов, позволяющих идентифицировать атакованные объекты и характер полученных повреждений.

    Между тем в правительстве региона уточнили, что в Кирове ведется восстановление подачи электроэнергии и воды в районе Филейки.

    «В первую очередь электроснабжение будет подано в социальные учреждения и жилые дома», – цитирует сообщение РИА «Новости».

    Сотрудники «Водоканала» уже налаживают водоснабжение. Когда система наполнится, вода поступит потребителям.

    Также в Кирове поменялась схема движения городского общественного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае беспилотники атаковали предприятие в Уржумском районе Кировской области.

    В июне ракетному удару подвергся промышленный объект в Воронеже.

    Несколькими днями ранее один человек погиб при ударе дрона по заводу в Белгородской области.

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    24 июля 2026, 10:17 • Новости дня
    Глава Wildberries заявила о спасении части товаров после атак в Ленобласти и Крыму
    Глава Wildberries заявила о спасении части товаров после атак в Ленобласти и Крыму
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Wildberries удалось сберечь часть площадей и продукции на логистических комплексах в Петербурге, Ленинградской области и Симферополе после атак дронов, заявила руководитель компании Татьяна Ким.

    «Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить», – заявила Ким, передает РИА «Новости».

    Руководитель маркетплейса поблагодарила сотрудников за слаженную работу, отметив, что на всех затронутых складах оперативно прошла эвакуация. Сейчас компания вместе с профильными службами занимается устранением последствий происшествия.

    Основные усилия направлены на перераспределение товаров по другим складам для поддержания экономической стабильности партнеров.

    Напомним, компания приостановила работу логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводи.

    Двумя днями ранее экстренные службы локализовали пожар на складе маркетплейса в Невинномысске после удара беспилотников.

    До этого руководство онлайн-ретейлера начало выплаты семьям погибших и пострадавшим при атаках на другие объекты.

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    24 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства разработали механизм, позволяющий реализовывать конфискованную российскую нефть без передачи выручки ее законным владельцам, следует из решения в официальном журнале ЕС.

    Страны Европы намерены распоряжаться изъятой российской нефтью, не передавая выручку ее владельцам, соответствующее решение было опубликовано в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».

    До принятия нового пакета санкций эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку российских энергоресурсов, однако механизма реализации грузов без перечисления прибыли собственнику не существовало. Новые поправки впервые вводят такую возможность. Механизм позволит европейским странам выводить конфискованную продукцию из-под запрета, продавать ее третьим лицам и оставлять выручку себе.

    Дополнительно Евросоюз разрешил временно хранить такие грузы на своей территории и помещать их в таможенный режим свободной зоны. Москва неоднократно подчеркивала, что не признает санкции со стороны Евросоюза, а попытки задержания танкеров власти России называли нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват судов с отечественным сырьем.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры теневого флота.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

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    24 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    Украинский совет оружейников признал удар по выставке в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях украинской столицы под удар попало мероприятие ассоциации производителей беспилотных систем «Армада», где планировалось продемонстрировать новые разработки.

    Украинский совет оружейников подтвердил информацию о поражении места проведения мероприятия с участием представителей оборонной промышленности, передает РИА «Новости».

    Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги и поражении выставки беспилотников.

    На своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) совет заявил о поражении в Киевской области «локации, где находились представители украинской оборонной индустрии». В публикации отмечается, что время и место проведения публично не освещались.

    Согласно афишам, на выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

    Мероприятие предполагало общение производителей и заключение контрактов. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил в Telegram-канале, что находился там, но выжил вместе с командой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные поразили пять ключевых заводов по производству беспилотников в Киеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по предприятиям военной промышленности украинской столицы.

    В июне Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти выпускающих военную продукцию в Киеве объектов.

    Комментарии (9)
    24 июля 2026, 09:18 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Москве
    ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Москве
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице предотвратили подрыв машины силовика, который готовила россиянка по заданию украинских спецслужб в обмен на переезд в Европу, сообщили в ФСБ.

    Оперативники задержали гражданку России, планировавшую подорвать автомобиль сотрудника органов безопасности по указанию спецслужб Украины, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Женщина 1996 года рождения была поймана в момент закладки бомбы под транспортное средство.

    По данным ведомства, злоумышленница выехала на Украину через Турцию и Молдавию, где получила инструкции по диверсионной работе. Вернувшись в Россию, она забрала взрывчатку из тайника под Самарой и направилась в столичный регион.

    В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая сама предложила свои услуги куратору через мессенджеры. Взамен она просила помочь ей переехать на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза.

    Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки, фигурантка арестована. Также решается вопрос о квалификации ее действий как государственной измены, что грозит лишением свободы на срок до 20 лет.

    Ранее в Ставропольском крае силовики задержали мужчину за подготовку подрыва автомобиля участника спецоперации.

    В начале июля спецслужбы предотвратили убийство высокопоставленного офицера в Москве руками завербованной россиянки.

    Ранее ФСБ пресекла беспрецедентную серию украинских терактов против руководящего состава Минобороны.

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    24 июля 2026, 13:15 • Новости дня
    В результате ракетного удара по Кирову погибли шесть человек
    В результате ракетного удара по Кирову погибли шесть человек
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате нападения на промышленный объект в Кирове пострадали 32 сотрудника, из них шесть человек погибли, сообщил глава региона Александр Соколов.

    «Пострадали 32 человека. Из них шесть человек погибли на месте», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

    Власти области пообещали оказать всемерную поддержку семьям погибших и раненых. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь, включая госпитализацию и амбулаторное лечение. Возгорание на территории объекта полностью ликвидировано.

    Специалисты оперативно восстановили подачу электричества и водоснабжение. Сейчас проводится обследование соседних жилых домов для оценки ущерба.

    Руководство региона также напомнило о строгом запрете на публикацию в интернете фотографий и видеоматериалов, позволяющих идентифицировать последствия ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром украинские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Кирове.

    В конце мая беспилотники атаковали предприятие на территории Уржумского района Кировской области.

    В марте город Кирово-Чепецк также подвергся утреннему налету украинских дронов.

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    24 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    ВС России поразили объекты ВСУ в портах Одессы, Измаила и Николаева
    ВС России поразили объекты ВСУ в портах Одессы, Измаила и Николаева
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины, поражены резервуары с ГСМ, инфраструктура для разгрузки грузов военного назначения, склады хранения водных дронов, сообщило Минобороны.

    «В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ», – указало ведомство в Max.

    в порту «Измаил» (госпредприятие «Измаильский морской торговый») поражена портовая инфраструктура, которую использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    Там же поражены три склада хранения безэкипажных катеров (БЭК, водные дроны), включая БЭК «Магура», и ангар с военной техникой.

    «Кроме того, поражен плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА)», – отметили в Минобороны.

    В порту «Николаев» (госпредприятие «Николаевский морской торговый порт») поражен сухогруз, с которого разгружали в этот момент грузы военного назначения.

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

    Ранее российские войска нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    В Одесском морском торговом порту ударные дроны уничтожили два сухогруза с военным снаряжением.

    В порту Южный беспилотники атаковали еще одно судно с грузами для украинских войск.

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    24 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара России по выставке БПЛА в пригороде Киева погиб сотрудник польской компании, работающей в оборонном секторе, сообщает Defence24.

    Портал Defence24 сообщил, что во время атаки на Киевскую область погиб сотрудник польской компании оборонного сектора, передают СМИ. Позже эту информацию официально подтвердили в министерстве иностранных дел Польши, раскрыв прессе подробности о пострадавших, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Удар пришелся по территории частного полигона, где проходило мероприятие Defense Demo Day & Defense Expo. Организатором встречи выступила Украинская ассоциация производителей беспилотных систем ARMADA.

    Выставка была посвящена презентации технологий для украинских военных. На ней присутствовали представители промышленности и технологических компаний. Всего жертвами атаки стали десять человек.

    Ранее российские военные атаковали выставку беспилотников под Киевом. Украинский совет оружейников подтвердил поражение места проведения мероприятия.

    Прокуратура Украины заявила о десяти погибших и сотне раненых.

    Комментарии (9)
    24 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США

    Каллас: Брюссель потребовал от Вашингтона разъяснений из-за новых пошлин

    Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США
    @ IMAGO/Martin Bertrand/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Введение Соединенными Штатами новых таможенных тарифов стало неприятным сюрпризом для Евросоюза, который намерен добиваться разъяснений от американской стороны, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз потребует от Вашингтона объяснений в связи с введением новых таможенных пошлин, передает ТАСС.

    Ранее американские власти решили обложить торговых партнеров сборами в размере от 10% до 12,5% под предлогом борьбы с принудительным трудом.

    Ограничения затронут 60 стран, включая государства ЕС. Новые меры заменят временные глобальные тарифы на импорт, которые действовали в США с 24 февраля в течение 150 дней.

    «У нас была сделка с Америкой, и мы придерживались этой сделки. <…> Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом», – отметила Каллас.

    Дипломат также подчеркнула необоснованность введенных ограничений. По ее мнению, европейское трудовое законодательство превосходит американское, поскольку в странах ЕС предусмотрены оплачиваемые отпуска и созданы отличные условия труда.

    Пошлины начали действовать 24 июля в 07:01 по московскому времени, однако для товаров в пути их вступление в силу отложили до 28 июля.

    Ранее США потребовали от Брюсселя до 4 июля реализовать условия двусторонней торговой сделки, пригрозив в случае промедления резким повышением пошлин.

    Американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения.

    Зимой Европарламент приостановил процедуру ратификации данного документа из-за тарифных угроз Вашингтона.

    Летом прошлого года лидеры США и ЕС достигли договоренности по этой масштабной сделке.

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    24 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Раймонд Паулс прокомментировал запрет своих песен в Латвии

    Раймонд Паулс философски прокомментировал запрет своих песен в Латвии

    Раймонд Паулс прокомментировал запрет своих песен в Латвии
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс философски отнесся к решению парламента Латвии запретить трансляцию восьми его песен на радио.

    Паулс подчеркнул, что намерен продолжать привычный образ жизни, несмотря на происходящие события, передает ТАСС.

    «Давно уже все везде запретили: там нельзя петь по-русски, там нельзя другое. Что еще? Пусть запретят. Я ничего об этом не думаю, я смотрю на это со стороны», – заявил автор музыки к хитам Аллы Пугачевой и Ларисы Долиной.

    Раймонд Паулс также добавил, что не понимает истинных мотивов инициаторов ограничений и возможных последствий подобных решений.

    «Будем жить так, как жили», – подчеркнул композитор.

    Накануне Сейм Латвии запретил транслировать восемь песен композитора из-за исполнения их российскими исполнителями.

    Весной Раймонд Паулс проходил лечение в больнице из-за проблем со здоровьем.

    В январе президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР с 90-летием.

    Комментарии (8)
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