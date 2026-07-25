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Washington Post сообщила о кампании против Вэнса в Республиканской партии США
Команда действующего американского вице-президента Джей Ди Вэнса зафиксировала резкий всплеск враждебности в социальных сетях и считает это скоординированной кампанией в Республиканской партии, пишет Washington Post.
Команда политика уверена в искусственном происхождении волны критики внутри Республиканской партии, пишет Washington Post.
Оппоненты обвиняют вице-президента в принятии решений, не поддерживаемых лидером страны. В частности, заявляется, что Вэнс «не пригоден» для должности вице-президента из-за попыток заключить мирное соглашение с Ираном.
За два года до выдвижения кандидата в президенты политик остается фаворитом опросов, хотя госсекретарь Марко Рубио также набирает популярность среди республиканцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Вэнс в ходе брифинга ответил на вопрос о своем возможном участии в грядущей президентской кампании.
При этом затяжной конфликт с Ираном угрожает перспективам политика на предстоящих республиканских праймериз.
Вэнса и Марко считают главными кандидатами на пост президента США от республиканцев в 2028 году.