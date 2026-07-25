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Скончался режиссер фильма «Маска» Чак Рассел
Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Чак Рассел умер на 75-м году жизни, пишет Hollywood Reporter.
Супруга кинематографиста обнаружила его без сознания и вызвала службу спасения, однако прибывшие медики не смогли его реанимировать, пишет Hollywood Reporter.
Чарльз (Чак) Рассел родился в 1958 году в США. Его режиссерским дебютом стала картина «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», вышедшая на экраны в 1987 году.
Наиболее известные его фильмы: «Капля», «Маска», «Стиратель», «Царь скорпионов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, студия Paramount Pictures приобрела права на сценарий фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов».
В феврале судмедэксперты Нью-Йорка установили точную причину смерти звезды комедии «Маска» Питера Грина.
В 2022 году исполнитель главной роли в этой картине Джим Керри объявил о завершении карьеры в кино.