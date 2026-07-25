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Суд в Москве возобновил производство по уголовному делу против блогера Лерчек
Гагаринский суд Москвы возобновил рассмотрение уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконных валютных операциях, сообщил источник.
«В связи с поступившим ходатайством прокуроров Гагаринским судом принято решение о возобновлении производства по уголовному делу в отношении обвиняемой Чекалиной», – говорится в сообщении.
Суд 30 июля решит вопрос о мере пресечения, поскольку блогер ее нарушила, сообщил источник ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы возобновить процесс по уголовному делу Чекалиной. Прокуроры настаивали на ужесточении ей меры пресечения, указывая, что блогер нарушила ранее установленные судом запреты.
Судебный процесс по делу блогера был приостановлен в связи с ее болезнью.
В марте Лерчек полностью погасила долг перед государством в размере 176 млн рублей.